"Позиция 1" "Шкаф бесперебойного питания в составе: Корзина для субмодулей 1шт.; Выпрямитель (субмодуль), 220/48В, 50А 3шт.; Шкаф всепогодный, ШхГхВ,мм 750х750х2000, IP55 1шт.; Программное обеспечение, Базовый пакет 1шт.; Аккумуляторная батарея герметизированная 12В, 190Ач 561х125х316 8шт.; Датчик дыма, 1шт.; Датчик температуры и влажности, 1шт.; Обогреватель, 2шт: Размеры (В x Ш x Г) - 43,6 мм x 100 мм x 100 мм; Вес ≤ 1 kg; Диапазон рабочего напряжения - 36–75 V DC; Номинальное рабочее напряжение - 48 V DC; Номинальная мощность - 300 Вт; Диапазон рабочих температур - От –40 ° C до + 65 ° C; Начальная температура - 5 ± 3 ° С; Температура отключения - 15 ± 3 ° С; Влажность при эксплуатации -5% –95% относительной влажности. Кондиционер шкафной 1шт."

Кол-во: 1.0