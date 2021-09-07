Поставка оборудования радиорелейной связи для объекта строительства "Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 68045 )

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110579097 Уникальный номер закупки 21/4.1/0068045/ГПК Номер закупки 0095/21/4.1/0068045/ГПК/ПР/ГОС/Э/23.08.2021 Наименование закупки Поставка оборудования радиорелейной связи для объекта строительства "Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 68045 ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-30 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Zandelov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Занделов А. С. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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