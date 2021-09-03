Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Переносная станция катодной защиты.Переносная СКЗ модульного типа. Мощность - 1 кВт. Тип напряжения питающей сети: Переменный ток (150-264 В). Максимальное выходное напряжение - 48 В. Максимальный выходной ток - 21 А. Опросный лист №022-4-2021-ОНТМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Преобразователь температуры программируемый для измерения температуры окружающей среды (воздуха); микропроцессорный; без взрывозащиты (общепромышленное исполнение); виброустойчивость стандартная; токовый выходной сигнал 4-20 мА, 031Сп-МП-Оп-C-4/20-(-20+50)-0,5-100-8-Н-Г9-П" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный 12В-40Ач, масса 13,5 кг, Д*Ш*В (197*166*176) вывод В-М6." Кол-во: 22.0

"Позиция 4" "Щит ЩСН (ЩВР), номинальное напряжение 230В, номинальный ток 3,9А, степень защиты IP54" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Анализатор точки росы. ОЛ№36-ОНМ-2014. С поверкой. Авт. конденсацион. гигрометр с возм. ручн. визуал. измер., предназнач. для измер. точки росы и темп. конденсации углеводородов, а также для визуал. контроля процессов конденсации воды и углеводородов." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Анализатор точки росы: Автоматический конденсационный гигрометр. Диапазон измерения: от минус 30С до температуры окружающей среды. Пределы абсолютной погрешности при измерении: ±1,0 С по воде и у/в. Температура эксплуатации: от минус 10 до плюс 50 С. по опросному листу №15-11" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Анализатор точки росы по опросному листу ИТЦ.0624.21.10." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Хроматограф по опросному листу ИТЦ.0624.21.06." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа по опросному листу ИТЦ.0624.21.04." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Компл. Шкафа 15U 600х600x769.В сос.:Телекоммуникац. шкаф,15U,769х600х600 (ВхШхГ)-1шт;Блок вентиляторов-2шт;Шнур эл.-1шт;Электрон. блок упр. вентиляторами 19",1U-1шт;Термостат для упр. вентиляторами-1 шт;Панель освещения 19",1U,220В,18Вт,черный-1 шт;Щеточн" Кол-во: 6.0

"Позиция 11" "Оборуд. технологич. связи в составе:кассета для плат,кроссплата на 21 слот–8шт,герметичный блок с кассетой на 21 слот-4шт,плата Switch 32Е1,1x10/100/1000BaseTx,1х1000Base-X SFP;1 слот–18шт,VoIP шлюз:плата конвертации TDM каналов в IP;SIP;1 слот -1шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Многоканальная система авт. оповещения абон. по телефон. линиям в составе:управляемый блок коммутации для подключ. к телеф. линиям-1шт,програм. обеспеч.-1шт,восьмикан. электрон. PCI-плата для оповещ. по телеф. линиям плата - 1шт, микрофон-1шт,раб. станция ОЛ №16/12-2021-ОНТМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Звуко-усилительный компл. мощностью 3кВт (в составе:сабвуфер прямого излучения 1200Вт(12")-2шт.; широкополосная коаксиальная акустич. система 500Вт(8"/1")-2шт.; усилитель мощности класса D 4-канальный со встроенным DSP-модулем-1шт; стойка спикерная" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Устройство согласования телефонных линий с четырех-проводными каналами связи - 1 шт.Вилка 6P6C RJ-12 – 1 шт.Вилка 8P8C RJ-45 – 7 шт.Документация – 1 шт.Устройство согласования – 1 шт., отвечающий следующим требованиям:количество каналов – не менее 8 шт, ОЛ №16/09-2021-ОНТМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Пульт оперативной связи.Настольный терминал оперативно-диспетчерской связи-1 шт;телефон. трубки, интегрир. в пульт – 2 шт.;внеш. микрофон – 1 шт.;внеш. акустическая система – 1 шт.Пульт оперативной связи – 1 шт:конструкт. исполнение - настольный терминал Опросный лист № 16/07-2021-ОНТМ" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Маршрутизатор в составе: мультисервисный коммутатор-1шт,модуль с двумя портами G.703/E1-5шт,модуль с 4 портами ТЧ(FXO)-1шт,модуль с 2 портами FXS и 2 портами FXO-1 шт.,консольный кабель–1шт.,кабель питания–1шт.,документация–1шт.Оборудование резервирования каналов связи Опросный лист № 16/05-2021-ОНТМ" Кол-во: 4.0

"Позиция 17" "Комплекс аппаратный селекторной связи в составе: блок управления - 1 шт, пульт участника с электретным микрофоном - 2 шт, комплект абонента - 1 шт Опросный лист № 16/04-2021-ОНТМ" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Измеритель-регистратор,Технические характеристики:Количество каналов измерения - 4. Диапазон измерений: от ± 0,1 В до ±100 В с шагом 0,1 В. Погрешность измерений: не более 0,3%. Подавление помех с частотами 50 Гц : не хуже 40 дБ." Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Радиостанция (ретранслятор) базовая в составе:Конструктив 19"/6U(1шт), Кросс-плата(1шт), Блок питания 220 В с резервированием DC 48В (1шт) Блок сетевого коммутационного устройства (1шт):сетевой интерфейс Ethernet, сетевой протокол SIP, RTP, встроенный регистратор переговоров, протокол мониторинга и администрирования SNMP.Блоки приемо-передатчиков (2 шт):диапазон, МГц 136,0…174,0, мощность передатчика, вт 40,чувствительность приемника, мкв, не хуже 0,5, виды модуляции ЧМ/ 4FSK, шаг сетки частот, кГц 25/ 12,5, протокол ETSI TS 102 361 (DMR)Tier2, Tier3.Плата абон.комплекта для каналов ТЧ и управления радиостанцией (1 шт).Дуплексный фильтр (1 шт): диапазон 152-172 МГц, частотный разнос 4-6 МГц, мощность не более 50 Вт,разъемы типа N-мама.Антенна колениарная стационарная (1 шт): диапазон 152-172 МГц , коэфф. усиления 5,15 дБ, Кабель коаксиальный 50 Ом (50 м) , Грозоразрядник с разъемами N типа (1 шт), ВЧ разъем типа N-папа (4 шт), Кабель питания с заземлением (1 шт), ПО (1 шт), РЭ(1 шт)" Кол-во: 4.0