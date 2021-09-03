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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 61899)

    Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 61899)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579072Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579072

    Уникальный номер закупки

    21/4.5/0061899/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.5/0061899/ГПК/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 61899)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 19:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов на 29.09.2021.docx

    61899_Документация МИ ЕР.zip

    61899_Документация МИ ЕР_Изм_31.08..zip

    61899_Документация МИ ЕР_Изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579072Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и измерительных приборов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    46 563 666,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.40.44.000

    Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи, не включенная в другие группировки

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    26.51.41.140

    Приборы, установки, системы комбинированные

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    27.20.22.000

    Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переносная станция катодной защиты.Переносная СКЗ модульного типа. Мощность - 1 кВт. Тип напряжения питающей сети: Переменный ток (150-264 В). Максимальное выходное напряжение - 48 В. Максимальный выходной ток - 21 А. Опросный лист №022-4-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Преобразователь температуры программируемый для измерения температуры окружающей среды (воздуха); микропроцессорный; без взрывозащиты (общепромышленное исполнение); виброустойчивость стандартная; токовый выходной сигнал 4-20 мА, 031Сп-МП-Оп-C-4/20-(-20+50)-0,5-100-8-Н-Г9-П"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный 12В-40Ач, масса 13,5 кг, Д*Ш*В (197*166*176) вывод В-М6."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 4"

    "Щит ЩСН (ЩВР), номинальное напряжение 230В, номинальный ток 3,9А, степень защиты IP54"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Анализатор точки росы. ОЛ№36-ОНМ-2014. С поверкой. Авт. конденсацион. гигрометр с возм. ручн. визуал. измер., предназнач. для измер. точки росы и темп. конденсации углеводородов, а также для визуал. контроля процессов конденсации воды и углеводородов."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Анализатор точки росы: Автоматический конденсационный гигрометр. Диапазон измерения: от минус 30С до температуры окружающей среды. Пределы абсолютной погрешности при измерении: ±1,0 С по воде и у/в. Температура эксплуатации: от минус 10 до плюс 50 С. по опросному листу №15-11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Анализатор точки росы по опросному листу ИТЦ.0624.21.10."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Хроматограф по опросному листу ИТЦ.0624.21.06."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа по опросному листу ИТЦ.0624.21.04."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Компл. Шкафа 15U 600х600x769.В сос.:Телекоммуникац. шкаф,15U,769х600х600 (ВхШхГ)-1шт;Блок вентиляторов-2шт;Шнур эл.-1шт;Электрон. блок упр. вентиляторами 19",1U-1шт;Термостат для упр. вентиляторами-1 шт;Панель освещения 19",1U,220В,18Вт,черный-1 шт;Щеточн"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 11"

    "Оборуд. технологич. связи в составе:кассета для плат,кроссплата на 21 слот–8шт,герметичный блок с кассетой на 21 слот-4шт,плата Switch 32Е1,1x10/100/1000BaseTx,1х1000Base-X SFP;1 слот–18шт,VoIP шлюз:плата конвертации TDM каналов в IP;SIP;1 слот -1шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Многоканальная система авт. оповещения абон. по телефон. линиям в составе:управляемый блок коммутации для подключ. к телеф. линиям-1шт,програм. обеспеч.-1шт,восьмикан. электрон. PCI-плата для оповещ. по телеф. линиям плата - 1шт, микрофон-1шт,раб. станция ОЛ №16/12-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Звуко-усилительный компл. мощностью 3кВт (в составе:сабвуфер прямого излучения 1200Вт(12")-2шт.; широкополосная коаксиальная акустич. система 500Вт(8"/1")-2шт.; усилитель мощности класса D 4-канальный со встроенным DSP-модулем-1шт; стойка спикерная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Устройство согласования телефонных линий с четырех-проводными каналами связи - 1 шт.Вилка 6P6C RJ-12 – 1 шт.Вилка 8P8C RJ-45 – 7 шт.Документация – 1 шт.Устройство согласования – 1 шт., отвечающий следующим требованиям:количество каналов – не менее 8 шт, ОЛ №16/09-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Пульт оперативной связи.Настольный терминал оперативно-диспетчерской связи-1 шт;телефон. трубки, интегрир. в пульт – 2 шт.;внеш. микрофон – 1 шт.;внеш. акустическая система – 1 шт.Пульт оперативной связи – 1 шт:конструкт. исполнение - настольный терминал Опросный лист № 16/07-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Маршрутизатор в составе: мультисервисный коммутатор-1шт,модуль с двумя портами G.703/E1-5шт,модуль с 4 портами ТЧ(FXO)-1шт,модуль с 2 портами FXS и 2 портами FXO-1 шт.,консольный кабель–1шт.,кабель питания–1шт.,документация–1шт.Оборудование резервирования каналов связи Опросный лист № 16/05-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 17"

    "Комплекс аппаратный селекторной связи в составе: блок управления - 1 шт, пульт участника с электретным микрофоном - 2 шт, комплект абонента - 1 шт Опросный лист № 16/04-2021-ОНТМ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Измеритель-регистратор,Технические характеристики:Количество каналов измерения - 4. Диапазон измерений: от ± 0,1 В до ±100 В с шагом 0,1 В. Погрешность измерений: не более 0,3%. Подавление помех с частотами 50 Гц : не хуже 40 дБ."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Радиостанция (ретранслятор) базовая в составе:Конструктив 19"/6U(1шт), Кросс-плата(1шт), Блок питания 220 В с резервированием DC 48В (1шт) Блок сетевого коммутационного устройства (1шт):сетевой интерфейс Ethernet, сетевой протокол SIP, RTP, встроенный регистратор переговоров, протокол мониторинга и администрирования SNMP.Блоки приемо-передатчиков (2 шт):диапазон, МГц 136,0…174,0, мощность передатчика, вт 40,чувствительность приемника, мкв, не хуже 0,5, виды модуляции ЧМ/ 4FSK, шаг сетки частот, кГц 25/ 12,5, протокол ETSI TS 102 361 (DMR)Tier2, Tier3.Плата абон.комплекта для каналов ТЧ и управления радиостанцией (1 шт).Дуплексный фильтр (1 шт): диапазон 152-172 МГц, частотный разнос 4-6 МГц, мощность не более 50 Вт,разъемы типа N-мама.Антенна колениарная стационарная (1 шт): диапазон 152-172 МГц , коэфф. усиления 5,15 дБ, Кабель коаксиальный 50 Ом (50 м) , Грозоразрядник с разъемами N типа (1 шт), ВЧ разъем типа N-папа (4 шт), Кабель питания с заземлением (1 шт), ПО (1 шт), РЭ(1 шт)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 20"

    "Комплекс цифровой радиографии беспроводной в комплекте: электронный блок , антенна Wi-Fi с магнитным основанием, зарядное устройство на 8 АКБ, аккумуляторы Li-ion - 4 комплекта (по 2 в комплекте), блок питания от 220 В, ноутбук с предустановленным ПО, утеплительный чехол для работ ниже -15град. С, ударостойкий чехол-переноска, транспортировочный кейс, документация"

    Кол-во: 1.0

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