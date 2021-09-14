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    Главная / Торги / Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 62064)

    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 62064)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579099

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0062064/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0062064/ГПК/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (АСЗ 62064)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 20:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_14.09.2021.docx

    62064_Документация КО ЕР_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579099Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    87 067 332,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подстанция двухтрансформаторная блочно-комплектная трансформаторная 2БКТПА-160/6/0,4-УХЛ1 Опросный лист № 4212.00.Р.04.УЗРГ.000.4.ЭМ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Подстанция двухтрансформаторная блочно-комплектная трансформаторная 2БКТП-250/6/0,4-УХЛ1 мощность 2х250 кВА, номинальное напряжение на стороне высокого напряжения 6 кВ, номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0,4 кВ, климатическое исполнение Опросный лист 4212.00.Р.04.КС.3. 272.ЭМ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Двухтрансформаторная блочно-комплектная трансформаторная подстанция, мощьность КТП-2х1000кВА номинальное напряжения на стороне высокого напряжения - 6 кВ, номинальное напряжения на стороне низкого напряжения - - 0,4 кВ, климатическое исполнение – УХЛ. Опросный лист 4212/СРТ.00.Р.04.КСПХГ.5.34.ЭМ.ОЛ"

    Кол-во: 1.0

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