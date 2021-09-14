Поставка общезаводского оборудования для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (БЕВ 57025)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ножницы гидравлические комбинированные. Максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали (предел прочности не более 590 Мпа) – 30 мм. Максимальная толщина разрезаемого листа из стали 20 ГОСТ 1050-88 – 10 мм. Максимальная длина прореза листа из стали 20 ГОСТ 1050-88 размером 1000*200, толщиной 1,5 мм. – 120 мм.Максимальная расширяющая сила изделия – 58 кН, (5,8 тс); Максимальная стягивающая сила изделия – 71 кН, (7,1 тс);Максимальная длина раскрытия концов лезвий – 345 мм; Масса изделия – 14,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Ножницы гидравлические комбинированные. Максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали (предел прочности не более 590 Мпа) – 30 мм. Максимальная толщина разрезаемого листа из стали 20 ГОСТ 1050-88 – 10 мм. Максимальная длина прореза листа из стали 20 ГОСТ 1050-88 размером 1000*200, толщиной 1,5 мм. – 120 мм.Максимальная расширяющая сила изделия – 58 кН, (5,8 тс); Максимальная стягивающая сила изделия – 71 кН, (7,1 тс);Максимальная длина раскрытия концов лезвий – 345 мм; Масса изделия – 14,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Ножницы гидравлические комбинированные: Рабочее давление - 80 МПа;Максимальная сила резания - 380 кН; Максимальное раскрытие - 340 мм.; Максимальная стягивающая сила - 98 кН; Максимальная расширяющая сила - 65 кН; Одноразъемное соединение гидравлических магистралей" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемность 3,2т пролет 9м высота подъема 6м Опросный лист 2ТМ/14.14-КМ.ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Центратор внутренний гидравлический для труб диаметром 1020 мм, с освещением, вентилятором, штангой длиной 36м, кабелем и манометром Диаметр труб, мм 1020 Толщина стенки, мм 9-32 Число жимков в одном ряду 12 Число центрирующих рядов 2 Суммарное усилие, развиваемое одним центрирующим рядом, Кн 1000-1100 Габаритные размеры, мм: - длина (без штанги) 3070 - диаметр 1020 Масса, кг (без штанг и ЗИП) 1430 Необходимо предусмотреть высококачественные полиуретановые уплотнения, фитинги и трубопроводы. Для большей надёжности несколько гидрораспределителей должны быть заменены единым, обеспечивающим различные режимы работы. Необходимо предусмотреть усиленную раму гидроагрегата. Используемая в центраторе гидростанция должна иметь повышенное рабочее давление для возможности работы с трубами с большей толщиной стенки и повышенных классов прочности." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Станок рельсосверлильный с ДВС предназначен для сверления в рельсах Р-65 и Р-50 отверстий под стыковые болты и соединители, снятия фасок и раскатки. Масса: 55 кг. Размер (ДхШхВ): 630x636x320 мм. Двигатель: двигатель внутреннего сгорания Lifan. Мощность двигателя: 6.0 кВт. Диаметр сверления: 36 мм. Размер двухсторонней фаски: (1.5...2.0)х45°. Время сверления рельса Р65: 2.0 / 1.0 мин. Частота вращения шпинделя: 180/360 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Комплект аварийный для перестановки кранов шаровых DN150-1400 с пневмогидроприводами. Развивиаемое давление насосом в положении ручкм 1-7(70), 2-4,5(45), 3-3(30) Мпа(кгс/см2). Условное давление насосоа 12,5 (125)Мпа(кгс/см2). Объем вытесняемой жидкости в положении ручки 1- 53, 2-82, 3-121 см3. Рабочая среда полиметилсилокановые жидкости в вязкостью 7-10мм2/с при 20°С,120мм2/с при 50°С. темп. применения от +50до -85°С; с вязкостью 8-12 мм2/с при 20°С, 470 мм2/с при -60°С, темп.применения -70..+80°С; масло всесезонное минеральное гидравлическое загущенное темп. застывания -45°С, -60°С; гидравлическая жидкость (плотность при 20°С 863 кг/м3, кислотное число 0,1 мгКОН/г макс, вязкость при 98,8°С-1,33 мм2/с, 40°С-3,35 мм2/с, -54°-230 мм2/с, -60°С-450 мм2/с, темп. вспышки 138°, темп. застывания -90°С, темп. кипения 280°С, растворимость в воде 0,1% макс, испаряемость при 60°С, расход воздуха 2л/мин - после 20ч 2,3%, после 68 ч-7%) или жидкости аналогичные указанным выше по физико-химическим св" Кол-во: 17.0

"Позиция 13" "Траверса распорная универсальная грузоподъемностью 30 т, ,температура эксплуатации -40С до +60С, комплект: УСК2-16,0т/4500мм, вт, оц. -2 шт; УСК2-8,0т/4500мм, вт, оц.-4 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Агрегат окрасочный. Напряжение 220 В, Мощность двигателя 2,2-3,0 кВт Максимальное сопло на окрасочный пистолет 0,039-0,041 дюйм Максимальное рабочее давление 250 бар, Производительность 6-8 л/мин Подача краски до 100 м, Длина шланга окрасочного 10 м Устройство насоса - мембранный" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Станок для гибки - вальцевания заготовок из плоского листового проката черных, цветных металлов и сплавов и применяется для выполне-ния следующих работ: - подгибка кромок заготовок; - гибка цилиндрических обечаек; - гибка конических обечаек; - гибка дугообразных элементов; - правка плоских заготовок. Схема расположения валков-ассиметричная; Количество валков - 3-4 шт; Диаметры валков -75-120 мм; Наименьший радиус гибки – 80-100 мм; Ширина вальцуемого листа – 1500-2500 мм; Максимальная толщина вальцуемого листа –1,2 -2,0 мм; Мощность – 1,5-3,75кВт; Напряжение – 380В." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Набор стальных грузов со штативом , весом 6250кг., для статических и динамических испытаний грузоподъемного оборудования. Покрытие грунт-эмаль RAL1003 ГОСТ 8.568-2017. РД 36-62-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Шлифовально-полировальный станок; Однодисковый, для дисков Ø300 мм, 0,75 кВт двигатель с защитой от перегрузки, регулируемая скорость 50 - 600 об/мин, вращение по- и против часовой стрелки, функция плавного старта и остановки, безвибрационная прочная конструкция, эргономичный дизайн, бесшумная работа, стандартный интерфейс для головных блоков .Блок Управления , вытяжные шланги подачи воды, разъемы и шланги для подвода и слива воды. Программируемое автоматическое головное устройство. программируемый перистальтический дозатор жидкости. устройство загрузки образцов, для выравнивания образцов относительно держателя центрального усилия, без загрузочных тарелок." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Пушка дизельная тепловая. Напряжение, В 220-230 Номинальная частота, Гц 50 Максимальная тепловая мощность, кВт 30 Производительность, м3/час 1500 Объем топливного бака, мл 56 Расход топлива, кг/ч 3,5 Время работы, ч 14 Терморегулятор Да Термозащита Да Диаметр патрубка, мм 147 (возможен диаметр 105) Защита от угасания пламени Да Защита от воспламенения Да Вес брутто, кг 43,50 Размеры коробки, мм 1235 x 450 x 690 Комплектация Тепловая пушка, Комплект ручек, колёс и креплений, Паспорт (инструкция), Упаковка." Кол-во: 9.0

"Позиция 19" "Установка для вырезки прокладок из паронита: 1. устройсво в сборе, 2. пилка с длиной рабочей части 48мм, 3. пробойник, 4. сверло змеевидное самоцентрирующееся с резьбовой вершиной с главной режущей кромкой и подрезателем диаметром 16 мм, 5. фреза шпоночная диаметром 3мм, 6.ключ шестигранный S5, 7. паспорт. Технические характеристики: толщина разрезаемого материала до 5 мм, круговая резка, минимальный внутренний диаметр прокладки - 100 мм, максимальный внутренний диаметр прокладки - 1500 мм, максимальный размер исходного листа - квадрат 1510х1510, номинальное напряжение сети 220В, номинальная частота питающей сети 50Гц, номинальная потребляемая мощность 600 Вт, габаритные размеры установки 1150х300х340" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Аппарат высокого давления Опросный лист № ГТК/3-07.05.20" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Штабелер ручной гидравлический грузоподъемностью 1,0 тонн, высота подхвата-90 мм., высота подъема-3000 мм., дорожный просвет 30 мм., ширина вил 560 мм. Опросный лист № ГТК/2-07.05.20" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Патрон токарный трехкулачковый 250мм 3-250.36.30-250 мм. D, мм 250, крепление на конус под поворотную шайбу (DIN 55027, ГОСТ 12593), Шаг кулачка, мм 9. Количество и размер крепежных отверстий 4хМ12, Условный размер конца шпинделя (конус) 6, Количество кулачков 3-х кулачковый, Конструкция патрона спирально-реечный, (самоцентрирующийся), Исполнение со сборными кулачками, комплектность прямые и обратные кулочки, ключ ГОСТ 12593-72" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Установка автоматическая промывочная представляет собой моечную камеру с замкнутым контуром для очистки от СОЖ, нефтемасляных и механических загрязнений компонентов машин, двигателей, промышленных станков и прочего оборудования. Материал корпуса и бака нерж. сталь. Материал рамп с форсунками и трубопроводов нерж.сталь. Высокопроизводительный насос. Материал корзиный для деталей - нерж. сталь . Электрические компоненты шкафа управления. Электропривод вращения корзины. Цифрофой датчик температуры. Цифровое реле времени. Защита от "сухого" пуска. Быстросъемная корзина на роликовых опорах. ТЭНы из нерж. стали. Материаль фитингов латунь. Двухступенчатая системва фильтрации раствора. Система аварийной остановки. Система автоматич. контроля и поддержания температуры. Электронная защита от поражения паром. диаметр корзины 8 мм. Габ. размеры 1180х1130х1210. высота рабочего простраства 500 мм. Мощность насоса 2,2 кВт, давление 3 бар,производиельность 300 л/мин. Мощность нагрев.элемента 3х1,5 кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Станок вертикально-сверлильный. Максимальный диаметр сверления в стали, мм 32 Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М22 Максимальный ход шпинделя, мм 155 Расстояние от оси шпинделя до центра стойки, мм 320 Максимальное расстояние от торца шпинделя до нижнего стола, мм 620 Расстояние от торца шпинделя до поверхности основания, мм 1180 Максимальный ход стола, мм 560 Угол поворота рабочего стола в поперечном направлении ±45 Конус шпинделя КМ4 Количество передач шпинделя 12 Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 125 - 3030 Число ступеней подач шпинделя 3 Диапазон автоматических подач шпинделя, мм/об 0,1 / 0,2 / 0,3 Размеры рабочей поверхности стола, мм 500х420 Размеры рабочей поверхности стола основания, мм 370х360 Максимальный диаметр фрезерования - Мощность главного двигателя, кВт 1/1,2 Габаритные размеры станка (LxBxH), мм 850х500х2220 Масса станка, кг 430" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Центратор внутренний гидравлический, диаметр труб 1020-1067 мм, толщина стенки трубы 9-32 мм, 2 центрирующих ряда, число жимков в одном центрирующем ряду-12, суммарное усилие одним центрирующим рядом 1000-1100 кН, привод центратора электрогидравлический" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Центратор внутренний гидравлический, диаметр труб 530-630мм, толщина стенки трубы 6-14 мм, 2 центрирующих ряда, число жимков в одном центрирующем ряду-8, суммарное усилие одним центрирующим рядом 900-1000 кН, привод центратора электрогидравлический" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Комплект аварийный , для аварийного подключения к системе гидропривода шарового крана магистрального газопровода с целью открытия-закрытия крана в ручном режиме. Давление рабочей жидкости , max 150 кгс/см2, Объем рабочей жидкости перекачиваемый насосом за один двойной рабочий ход 19,5 см3, Температура эксплуатации -40 ...+50 С, Рабочая жидкость гидравлическая (Плотность при 20°С 863 кг/м3, кислотное число 0,1 мгКОН/г макс, вязкость при 98,8°С-1,33 мм2/с, 40°С-3,35 мм2/с, -54°-230 мм2/с, -60°С-450 мм2/с, темп. вспышки 138°, темп. застывания -90°С, темп. кипения 280°С, растворимость в воде 0,1% макс, испаряемость при 60°С, расход воздуха 2л/мин - после 20ч 2,3%, после 68 ч-7%) , масло авиационное гидравлическое с коэффициентом вязкости 10 , с комплектом переходников." Кол-во: 13.0

"Позиция 28" "Комплект аварийный , для аварийного подключения к системе гидропривода шарового крана магистрального газопровода с целью открытия-закрытия крана в ручном режиме. Давление рабочей жидкости , max 150 кгс/см2, Объем рабочей жидкости перекачиваемый насосом за один двойной рабочий ход 19,5 см3, Температура эксплуатации -40 ...+50 С, Рабочая жидкость гидравлическая (Плотность при 20°С 863 кг/м3, кислотное число 0,1 мгКОН/г макс, вязкость при 98,8°С-1,33 мм2/с, 40°С-3,35 мм2/с, -54°-230 мм2/с, -60°С-450 мм2/с, темп. вспышки 138°, темп. застывания -90°С, темп. кипения 280°С, растворимость в воде 0,1% макс, испаряемость при 60°С, расход воздуха 2л/мин - после 20ч 2,3%, после 68 ч-7%) , масло авиационное гидравлическое с коэффициентом вязкости 10 , с комплектом переходников." Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Комплект аварийный , для аварийного подключения к системе гидропривода шарового крана магистрального газопровода с целью открытия-закрытия крана в ручном режиме. Давление рабочей жидкости , max 150 кгс/см2, Объем рабочей жидкости перекачиваемый насосом за один двойной рабочий ход 19,5 см3, Температура эксплуатации -40 ...+50 С, Рабочая жидкость гидравлическая (Плотность при 20°С 863 кг/м3, кислотное число 0,1 мгКОН/г макс, вязкость при 98,8°С-1,33 мм2/с, 40°С-3,35 мм2/с, -54°-230 мм2/с, -60°С-450 мм2/с, темп. вспышки 138°, темп. застывания -90°С, темп. кипения 280°С, растворимость в воде 0,1% макс, испаряемость при 60°С, расход воздуха 2л/мин - после 20ч 2,3%, после 68 ч-7%) , масло авиационное гидравлическое с коэффициентом вязкости 10 , с комплектом переходников." Кол-во: 3.0

"Позиция 30" "Установка для гидравлических испытаний предназначена для гидравлической опрессовки резервуаров, котлов, систем трубопроводов и других емкостей при максимальном рабочем давлении 44,1 МПа (450 кг/см2). Установка предназначена для работы в условиях умеренного климата на открытом воздухе, исполнение У, категория 1 по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10 до 35 °С. Технические характеристики: 1. Высокое давление насоса, МПа (кг/см2) 44,1 (450) 2. Низкое давление насоса, МПа (кг/см2) 3,9 (40) 3. Подача плунжера высокого давления м3/дв.х (см3/дв.ход) 0,0032-103 (3,2) 4. Подача плунжера низкого давления, м3/дв.х, (см3/дв.ход) 0,036-103 (36) 5. Усилие на рычаге, кН (кгс), не более 0,196(20) 6. Рабочая жидкость вода (допускается масло И-20А по ГОСТ 20799-88) 7. Емкость бака, л, не менее 45 8. Размер резьбы для подсоединения к нагнетательной линии G 1/2 А 9. Габаритные размеры, мм, не более: длина 900 ширина 465 высота 590 10. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более 22" Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Центратор арочный наружный гидрофицированный с устройством рихтовки. Центровка торцов секций и отдельных труб при сварке неповоротных и поворотных стыков Ду1420 имеющих эллипсную форму с толщиной стенки 14 – 32 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Центратор арочный наружный гидрофицированный с устройством рихтовки. Центровка торцов секций и отдельных труб при сварке неповоротных и поворотных стыков Ду1020 имеющих эллипсную форму с толщиной стенки 10 – 22 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Центратор арочный наружный гидрофицированный с устройством рихтовки. Центровка торцов секций и отдельных труб при сварке неповоротных и поворотных стыков Ду530 имеющих эллипсную форму с толщиной стенки 8 – 14 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Троллейная подвеска рамная. Грузоподьемность 32тн, количество катков 12шт, габариты 1650х1900х2500 мм, вес 1200кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Устройство для гидравлической опрессовки Максимальное рабочее давление насоса, кг/см2: Электронасос – 3, ручной насос – 450; Расход электронасоса, л/мин – 10; Подача за один двойной ход ручного насоса, см3 – 3,2; Мощность электронасоса, кВт – 0,37; Рабочее усилие на рукоятке при давлении 450 кг/см2 ,кг – 20; Рабочая жидкость – вода; Размеры резьбы для присоединения к напорной линии – G1/2"; Ёмкость бака, л – 45; Габаритные размеры установки, мм – 800х350х900; Масса (без рабочей жидкости), кг, не более 40; Рукав высокого давления (РВД) 10 метра; Комплект заделок (2 штуки) для РВД компл 1" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Устройство для гидравлической опрессовки Максимальное рабочее давление насоса, кг/см2: Электронасос – 3, ручной насос – 450; Расход электронасоса, л/мин – 10; Подача за один двойной ход ручного насоса, см3 – 3,2; Мощность электронасоса, кВт – 0,37; Рабочее усилие на рукоятке при давлении 450 кг/см2 ,кг – 20; Рабочая жидкость – вода; Размеры резьбы для присоединения к напорной линии – G1/2"; Ёмкость бака, л – 45; Габаритные размеры установки, мм – 800х350х900; Масса (без рабочей жидкости), кг, не более 40; Рукав высокого давления (РВД) 10 метра; Комплект заделок (2 штуки) для РВД компл 1" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Стол сварщика Комплектация: Стол оснащен защитными съемными экранами, люминесцентной лампой, поворотным столиком и регулируемыми ножками. Встроенный шумоглушитель. Массивная стальная столешница с вытяжной алюминиевой решеткой. Встроенный вентилятор и самоочищающийся фильтр. Влагомаслоотделитель с редуктором и манометром. Вытяжное устройство с радиусом действия 2 м, диаметр воздуховодов 160 мм. Панель управления. Снизу корпуса фильтра под входной камерой располагается пылесборник. Технические характеристики: - корпус стола сварщика изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной порошковой краской, обеспечивающей высокую защиту корпуса от воздействий окружающей среды; - решетка оснащена резьбовой шпилькой для подключения «массы» сварочного аппарата; - допустимая распределенная нагрузка на стол - 100 кг; - номинальная допустимая сила сварочного тока - 200А; - уровень шума - не более 70 Дб; - напряжение питания - 3 фазы 380 В, частота сети 50 Гц; - максимальное значе" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Верстак слесарный с тисками,освещением, экраном,ящиками. Тип тумб с дверцей и с 5 ящиками. Основной цвет RAL7012, цвет элементов RAL3002. Грузоподъемность 1500кг. Толщина несущих конструкций 2мм, длина 2240мм, ширина 600мм, высота 850мм, высота с экраном 1445мм, масса 80кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Тележка гидравлическая вилочная . Грузоподъемность 3000 кг, длина вил 1150 мм, внешняя ширина по вилам 540 мм, размер вил 160х60, мин.высота вил 85мм, макс. высота вил 200мм, диаметр рулевых колес 200х50мм, диаметр роликов 82х70 мм, вес 95, габариты 1535х540х1200мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Штатив тренога в сборе. М аксимально допустимая рабочая нагрузка, кг: 315 Грузоподъемность, кг: 250 Длина каната, м: до 25 (30м) Металлический трос 4,8 мм Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более: 25 Рабочая высота, мм: - стойки выдвинуты: 2140 - стойки задвинуты: 1340 Масса, не более, кг: 20 Размеры в сложенном состоянии, мм: 1340 х 390 х 360 Тормозной механизм: автоматический" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Штатив тренога в сборе. М аксимально допустимая рабочая нагрузка, кг: 315 Грузоподъемность, кг: 250 Длина каната, м: до 25 (30м) Металлический трос 4,8 мм Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более: 25 Рабочая высота, мм: - стойки выдвинуты: 2140 - стойки задвинуты: 1340 Масса, не более, кг: 20 Размеры в сложенном состоянии, мм: 1340 х 390 х 360 Тормозной механизм: автоматический" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Станок точильно-шлифовальный напольный в составе: шлифкруг (300х76х40мм) - 2шт., светильник - 1шт., защитные щетки - 2шт., частота вращения круга 1430 об/мин, мощность привода 2,2кВт, масса 90кг, габаритные размеры 494х440х1263; пылесос 370.П1604 - 1шт., рукава - 2шт. Наружный диаметр круга, мм 300 Высота круга, мм 40 Посадочный диаметр, мм 76 Диаметр изношенного круга, мм 150 Класс неуравновешенности кл.2/кл.1 Высота центров кругов от основания, мм 952 Максимальная скорость резания, м/с 23,5 Напряжение, В 380 Частота, Гц 50" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Станок точильно-шлифовальный напольный, 2,2/380 кВт/В, диаметр круга 350 мм, частота вращения 1500 об/мин ГОСТ 627-93" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Нагнетатель смазок гаражный электрический передвижной бак 40л,трехфазный асинхронный электродвигатель У3 , мощность, кВт - 0,55, синхронная частота вращения вала, об/мин - 1000; напряжение, В-380. Производительносмть пистолета до 200г/мин. Длина шланга 4000 мм, давление 40-3 мПа, габ. размеры 510х420х760, вес 60 кг.ГОСТ 25289-82" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Установка для освидетельствования стальных баллонов Габариты 2500х800х2900 мм. Опросный лист № 4453-3-3-ИОС6.ОЛ7" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Комплект аварийный для перестановки кранов шаровых. Опросный лист №ОНМ 2021/107/102" Кол-во: 7.0

"Позиция 47" "Ванна полипропиленовая для промывки АБ (аккумуляторных батарей) со сливом и решеткой. Габаритные размеры: 1000х600х500 Чертеж." Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Устройство подъемно-поворотное вытяжное на консоли, для удаления сварочных дымов, масляных туманов, пыли и других загрязнений непосредственно от места их выделения. Длина 7 м, диаметр 160 мм, рекомендуемый расход воздуха 1000-1200. высота установки 2-3 м U=380 В; N=1,1 кВт; f=50 Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Стол сварщика (сварочный пост). U=380 В, f=50 Гц, N вент. = 0,55 кВт; Производительность вент. 1100-1800 м3/час. Радиус действия подъемно-вытяжного устройства - 1,5 м (до 1350 м3/час). Макс. нагрузка на рабочую поверхность 600 кг. Габаритные размеры рабочего стола (без учета ПВУ) 1250x750x900h. Размер присоединительного фланца 180х180." Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Установка сверлильная. Тип настольный Номинальная частота вращения 550, 750, 1440, 2500, 3750 об/мин Номинальный диаметр сверла 3-16 мм Ход шпинделя 100 мм Перемещение шпиндельной бабки 250 мм Расстояние от торца шпинделя до стола 350 мм Номинальная мощность привода 0,75 кВт Источник питания 380 В; 50 Гц Габаритные размеры 710х390х980 мм Масса 115 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Стол сварщика (сварочный пост). U=380 В, f=50 Гц, N вент. = 0,55 кВт; Производительность вент. 1100-1800 м3/час. Радиус действия подъемно-вытяжного устройства - 1,5 м (до 1350 м3/час). Макс. нагрузка на рабочую поверхность 600 кг. Габаритные размеры рабочего стола (без учета ПВУ) 1250x750x900h. Размер присоединительного фланца 180х180." Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Пресс-ножницы комбинированные Наибольшие размеры обрабатываемого проката (толщина и ширина), мм 16х150 Диаметр круга, мм 45 Номинальное усилие (кН) 560 Уголок, резка под углом 90о 125х125х12 Уголок, резка под углом 45о 90x90х9 Пробиваемое отверстие диаметр и толщина металла, мм 30х16 Наибольшие размеры прямоугольной формы, мм 70х65х10 Мощность, кВт 4,8 Габаритные размеры, мм 1900х1660х1950 Масса, кг 2270 U380 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Установка сверлильная. Тип настольный Номинальная частота вращения 550, 750, 1440, 2500, 3750 об/мин Номинальный диаметр сверла 3-16 мм Ход шпинделя 100 мм Перемещение шпиндельной бабки 250 мм Расстояние от торца шпинделя до стола 350 мм Номинальная мощность привода 0,75 кВт Источник питания 380 В; 50 Гц Габаритные размеры 710х390х980 мм Масса 115 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Установка сверлильная. Тип настольный Номинальная частота вращения 550, 750, 1440, 2500, 3750 об/мин Номинальный диаметр сверла 3-16 мм Ход шпинделя 100 мм Перемещение шпиндельной бабки 250 мм Расстояние от торца шпинделя до стола 350 мм Номинальная мощность привода 0,75 кВт Источник питания 380 В; 50 Гц Габаритные размеры 710х390х980 мм Масса 115 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Стружкоотсос (переносной вытяжной агрегат). Производительность, м3/час 2000 Скорость воздуш. потока на входе, не менее м/с 28 Создаваемое разряжение, Па 1500 Степень очистки воздуха(до 5 мкм), %99.9 Количество и диаметр воздуховодов, мм 1x160 Размеры установки,(длина, ширина, высота) мм 620х540х600 Вес, кг 28 Мощность электродвигателя, кВт 1,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Установка для гидроиспытания композитных и металлокомпозитных баллонов (d 254...575,L 800...2660) в комплекте со станцией оборота воды СОВ. Опросный лист № 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Установка для демонтажа и дегазации металлокомпозитных баллонов (диаметр 327...406, длина 800...2005) в комплекте (ручной механический мультипликатор 1800Нм, динамометрический ключ). Опросный лист № 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Пресс для изготовления резинотехнических изделий. Макс. усилие 40т, размер нагревательный плиты 400*400, макс. темп. плит 250 гр. С. Кол-во плит 2 шт, макс. расстояние между плитами 250мм, U=380 В; N= 12 кВт; f=50 Гц. Габаритные размеры: 1070х620х1620h." Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Пресс гидравлический усилие прессования 10 т. Габаритные размеры 1300х700х2400h. Габариты тюка, ВхШхГ, мм: 700 х 900 х 600 Загрузочное отверстие, ВхШ, мм: 500 х 900 Вес тюка картона, кг: 80-140 Характеристики электродвигателя 220В: 2,2 кВт 16А Масса пресса, кг: 510 Обвязка тюка: Ручная Кол-во ниток обвязки, шт: 3 Ход штока, мм: 650 Заливаемое количество масла, л: 27,2 Цикл прессования, сек: 45" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Пресс стационарный электрогидравлический максимальное усилине на штоке 400кН , ход штока 200мм, высота подъема стола 950 мм, макс. Давление 28/280 МПА/кгс/см2. мощность 3,00кВт, габариты 1300х650х1850мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Пресс стационарный электрогидравлический максимальное усилине на штоке 400кН , ход штока 200мм, высота подъема стола 950 мм, макс. Давление 28/280 МПА/кгс/см2. мощность 3,00кВт, габариты 1300х650х1850мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Станок плоскошлифовальный прецизионный.Размер рабочей поверхности стола, мм. 200 х 630 Класс точности В (ГОСТ 8-82) Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм. 550 Параметры шлиф.круга (D наружн. / d посадочн. / B), мм. 300 х 76 х 63 Наибольшее продольное перемещение стола, мм. 670 Наибольшее перемещение суппорта, мм. 245 Рабочие подачи стола, м/мин 2 - 30 Рабочие подачи суппорта, мм/ход 0,3 - 40 Величина подачи шлифовальной головки, мм. 0,002 - 0,08 Масса заготовки, кг. 200 (с приспособлением и магнитной плитой) Плоскостность, полученная на образце изделия, мкм. 4 Параллельность, полученная на образце изделия, мкм. 5 Шероховатость поверхности, полученная на образце изделия, Ra 0,16 Размер образца изделия (определение точностных характеристик), мм. 380 х 120 х 120. Наибольшие размеры обрабатываемых поверх-й: Длина,мм 630 Ширина,мм 200/280 Высота(от зерк.стола)" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Ножницы гильотинные с механическим приводом наклонного ножа. Размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 МПа: толщина 6,3 мм, ширина 2500 мм. Частота ходов ножа не менее 50 в минуту. Ход ножа 70 мм. Номинальное усилие прижимной балки 70 кН. Габаритные размеры: длина 3410 мм, ширина 1392 мм, высота 1420 мм. Масса 3705 кг. Электродвигатель с повышенным скольжением мощностью 8,5 кВт, 1000 об/мин. Напряжение силовой цепи 380 В. Комплектация: ножницы в сборе, педаль управления, паспорт, руководство по эксплуатации, ЗИП запасные части, инструмент, принадлежности. ГОСТ 7600-76" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Стенд универсальный газодинамический для испытания газобаллонного оборудования. Опросный лист №1" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Установка маслосборная. Объем воронки 13 л. Давление на слив масла 2,5 атм Ход штока 640 мм Емкость 90 л. Объем предкамеры 10 л. Температура жидкости слива от 40 до 60 °С Система емкостей С предкамерой Отработанное масло моторное. трансмиссионное Рабочее давление воздуxа от 6 до 8 атм Габариты упаковки 530х480х870 мм Вес 43 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 66" "Стол слесаря ремонтника Габаритные размеры стола (мм) 2000х720х1700 Размер рабочей поверхности стола (мм) 2000х720 Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм) 870 Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 2050 Ток питающей сети: перерменный Частота (Гц) 50 Напряжение (В) 220 Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр (Вт) 2000 Масса (кг) 158" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Подъемник канавный передвижной (домкрат ямный), Q=10т, высота подъема 750 мм, 1370х785х2700h" Кол-во: 8.0

"Позиция 68" "Стол сварщика, с поворотно-вытяжным устройством, размер рабочей плиты 1500х850мм,высота рабочей поверхности 850 мм, диаметр поворотной плиты 450 мм, макс. нагрузка на раб. поверх. 2000 кг, на поворот.плиту 500 кг, ток питающей сети 3-х фазный, частота 50Гц, напряжение переменное 380В, мощность вентилятора 1,1кВт, производит. вент. 1850-2650 м3/ч, давление сжатого воздуха 5атм, радиус действия подъемно-вытяжного устройства 2,8м, с самоочисткой, с влагомаслоотделитем. Размер присоединительного фланца 180х180 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Машина листогибочная гидравлическая, минимальный загиб 20-40 мм, толщина металлической заготовки 1-3 мм, длина заготовки - 2500 мм, угол гибки - до 90(105) градусов, усилие - 20 тн, габариты - 2800х800х2000 мм ГОСТ 16509-89" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Стол слесаря ремонтника,для разборки и ремонта АКБ,а также выполнения ремонтных,слесарных,сборочных,регулировочных и наладочных работ,цельносварная конструкция из стальных труб квадратного сечения,выдерживает нагрузку до 500кг,габариты 825х885х910мм,размер рабочей поверхности 755х710мм,высота над уровнем пола 750мм,регулируемые опоры" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Стол слесаря ремонтника Габаритные размеры стола (мм) 2000х720х1700 Размер рабочей поверхности стола (мм) 2000х720 Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм) 870 Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 2050 Ток питающей сети: перерменный Частота (Гц) 50 Напряжение (В) 220 Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр (Вт) 2000 Масса (кг) 158" Кол-во: 3.0

"Позиция 72" "Стол слесаря ремонтника Габаритные размеры стола (мм) 2000х720х1700 Размер рабочей поверхности стола (мм) 2000х720 Высота рабочей поверхности стола над уровнем пола (мм) 870 Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 2050 Ток питающей сети: перерменный Частота (Гц) 50 Напряжение (В) 220 Суммарная мощность нагрузки на сетевой фильтр (Вт) 2000 Масса (кг) 158" Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Установка для контроля герметичности резьбовых соединений баллонов с арматурой и плотности материала, в комплекте с пультом управления, компрессором и ресивером Согласно опросного листа № 4" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Выравниватель фланцев механический . Комплектация: ВФМ -1шт. Ключ трещотка -1шт. Головка ударная -1шт. Кейс -1шт. Ремень -1шт. Инструкция -1шт. Усилие максимальное, тс 4. Ход штока, мм. 54. Расстояние рабочее (включая толщину установочного фланца), мм до 158. Диаметр отверстий выравниваемых фланцев под крепежные элементы, мм не менее 24. Габаритные размеры: LхBхH,мм 367х100х292" Кол-во: 2.0

"Позиция 75" "Трубогиб ручной гидравлический предназначен для осуществления гибки труб в помещениях ограниченных размеров, либо непосредственно на месте установки. Устройство предназначается для гибки холодным методом водопроводных и газовых труб с D=1.2"-2.5" (21-76мм). Гибочный станок ручной может эксплуатироваться в диапазоне внешних температур -10/+50оС. Допускается горизонтальное рабочее положение трубогиба либо установка под углом. Технические характеристики:Гибочная оснастка для труб, дюйм: 1/2; 11/2; 1; 21/2; 2; Усилие на штоке, тн: 15; Угол гиба, град: 90; Габаритные размеры с ящиком, мм : 705 х 325 х 300; Масса комплекта, кг: 75" Кол-во: 2.0

"Позиция 76" "Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный. Опросный лист Z669272" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Тележка гидравлическая перекатная диаметр транспортируемых колес от 800 до 1400мм. Максимальная грузоподъемность, кг 750 Максимальная высота подъема, кг 400 Габариты тележки (ДлинахШиринахВысота), мм 1200х1020х1120 Масса нетто, кг 140" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Устройство для гидравлической опрессовки Максимальное рабочее давление насоса, кг/см2 электронасос 3, ручной насос 450. Расход электронасоса, л/мин 10. Подача за один двойной ход ручного насоса, см3 3,2. Мощность электронасоса, кВт 0,37. Рабочее усилие на рукоятке при давлении 450 кг/см2 ,кг 20 Рабочая жидкость вода. Размеры резьбы для присоединения к напорной линии G1/2". Ёмкость бака, л 45. Габаритные размеры установки, мм 800х350х900. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более 40. Рукав высокого давления (РВД)20метров." Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Станция масляная мобильная. Станция масляная мобильная предназначена для термовакуумной сушки, фильтрации, дегазации, очистки от механических примесей, влаги, газов в трансформаторных маслах. Производительность: 0,6 м3/ч. Параметры отработанного масла: Общее газосодержание - не более 0,5%; массовое влагосодержание масла - не более 10 г/т; тонкость фильтрации - 5 мкм. Максимальная температура масла на выходе - 55 град.С. Давление масла на выходе - 3 бар. Мощность электронагревателя - не более 10 кВт. Максимальная потребляемая мощность - не более 12 кВт. Напряжение - 380 В. Частота - 50 Гц. Габаритные размеры - не более 750х525х1450 мм. Масса - не более 230 кг. Установка представляет собой площадку, на которой размещены все узлы и агрегаты. Площадка установлена на колеса. Состоит из колонны вакуумной; нагревателя, насоса масляного, насоса вакуумного, блок-фильтров, шкафа управления, клапана предохранительного, ловушки масла. сертификат соответствия на конкретный или типовой вид оборудов" Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Печь муфельная. Специальная система притока воздуха и отвода продуктов сгорания с регулируемой тягой; Прочный керамический муфель; Закрытые нагреватели с четырех сторон камеры; Микропроцессорный терморегулятор; Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей; Простота управления и контроля; Светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты; Автоматическое отключение нагрева при открывании двери; Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона; Высокоэффективная теплоизоляция корпуса; Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской.Максимальная температура нагрева, °С +1100 Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±10 Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин 120 Размеры рабочей камеры, ШхВхГ, не менее мм 200х110х285 Габаритные размеры," Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Стол сварщика. предназначен для удаления и фильтрации сварочных дымов и аэрозолей от MIG/MAG сварки и ручной дуговой электросварки покрытыми электродами. Технические характеристики: Макс. нагрузка 100кг, Высота поверхности стола 815мм, Расход воздуха 1200 м3/ч, Электропотребление (380 В) 1,2кВт, Встроенный вентилятор F-p2500, Фильтрующая площадь 12/10м2, Уровень шума 70 Дб, Вес 200кг. Комплект поставки: Встроенный вентилятор-1шт., Фильтрующий картридж )- 2шт, Вытяжное устройство-1шт., Влагомаслоотделитель с редуктором-1шт., Панель управления-1 шт., Поворотный столик-1шт., Защитный экран-1шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "Установка для механической прочистки и гидродинамической промывки трубопроводов. Оборудование для механической очистки и гидродинамической промывки сети.Электромеханическая машина для прочистки труб. Профессиональная Электромеханическая машина для прочистки труб позволяет устранять засоры в трубах диаметром от 20 до 150мм длиной до 50 метров.Диаметр трубот 20 до 150мм;Напряжение 220В / 50Гц;Мощность 570 Вт;Габариты 80х40х40 см;Скорость вращения 400 об/ми" Кол-во: 5.0

"Позиция 83" "Устройство для гидравлических испытаний. Комплектация: манометр, электронасос, бак, рукава высокого давления (РВД)-2 м.ручной насос. Напряжение питания, В 220; Макс. рабочее давление, кг/см² 500; Тип привода электрический; Подача, см³/такт 36; Подача, л/мин 7,5; Усилие на рукоятке, Н 215; Емкость бака, л 40; Присоед. размеры, мм М16х1,5 G 1/2"; Рабочая жидкость вода; Мощность двигателя, кВт 0,37; Габаритные размеры, мм540х10х650; Вес, кг 33,5" Кол-во: 3.0

"Позиция 84" "Центратор внутренний гидравлический для труб Ду - 1020 мм. Механизированная центровка торцов секций и отдельных труб при сварке неповоротных и поворотных стыков Ду1020 мм с толщиной стенки 10 – 32 мм. Опросный лист №30-АВП" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Стол сварочно-сборочный 1185х1200х640 мм, нагрузка 2500 кг, шаг рисок сетки 100 мм, 380.0 кг с координатной сеткой стандартная комплектация" Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Центратор облегченный эксцентриковый ручной для сварки труб Ду1020. Масса 22 кг. Предназначены для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб магистральных газопроводов" Кол-во: 2.0

"Позиция 87" "Центратор звенный наружный для труб диаметром 1420мм. Масса 31 кг. Предназначены для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб магистральных газопроводов" Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Верстак с инструментальной панелью. 1500х750х1665мм. материал: листовая сталь центральная запирающая система с замком и складным ключом, полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками, пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений, используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества, деревянная столешница. 5 ящиков (три ящика размерами 560х570х70 мм, два ящика размерами 560х605х150 мм) статическая грузоподъёмность: 2300 кг грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг" Кол-во: 7.0

"Позиция 89" "Установка сушки- cушка деталей сложного профиля, умеренно холодное климатическое исполнение категории 4.2 ,Электропитание-380В,минимальные внутренние размеры рабочей емкости 528 × 360 × 325 мм, внутренние размеры корзины 470 × 312 × 110 мм, не менее, температура потока воздуха сушки (регулируемая с шагом 1°С)(80-100) ± 10." Кол-во: 1.0

"Позиция 90" "Стол сварщика Габариты (ШxГxВ):: 1385х850х1470 мм Размер рабочей поверхности: 1020х500 мм Высота рабочей поверхности над уровнем пола: 695 мм Материал рабочей поверхности: Чугунная решетка Мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность : 1200 кг Вытяжная система: С вытяжным зонтом Размер присоединительного фланца: 180х180 мм Мах высота зоны сварки над рабочей поверхностью : 500 мм Напряжение осветительной сети цепей управления: 36 В Ток питающей сети: 3-х фаз., 50 Гц, 380 В" Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Центратор для сварки труб Ду1420 ручной облегченный звенный.. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб встык. Применяться при ремонте и строительстве трубопроводов. Эксплуатируется в полевых условиях при температуре от -50С до +40С. Для труб d1420. масса -31кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 92" "Установка сушки- cушка деталей сложного профиля, умеренно холодное климатическое исполнение категории 4.2 ,Электропитание-380В,минимальные внутренние размеры рабочей емкости 528 × 360 × 325 мм, внутренние размеры корзины 470 × 312 × 110 мм, не менее ,температура потока воздуха сушки (регулируемая с шагом 1°С)(80-100) ± 10." Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Стол сварщика состоит из жесткого сварного каркаса, с обшивками из листовой стали, воздуховода, вытяжного зонта и козырька; рабочая поверхность стола изготовлена в виде чугунной решетки, представляющей собой цельнолитую плиту с пазами, изготовленную из серого чугуна и прошедшая точную механическую обработку фрезированием; крепится решетка к каркасу сварочного поста при помощи винтов; конструкция решетки с опорными ребрами жесткости толщиной 25 мм способна выдержать высокие нагрузки, обладает стойкостью к воздействию высоких температур и исключает прилипание сварочных брызг; пазы в плите предназначены для удаления шлака, огарков электродов итд в специальный короб внутри стола сварщика, а также позволяет производить вытяжку сварочных аэрозолей, газовых смесей и абразивную пыль; выбор необхоодимого направления отвода осуществляется с помощью встроенной заслонки, управление которой осуществляется поворотом рукоятки, расположенной на правой боковой стенке; для эффективного направления газо" Кол-во: 3.0

"Позиция 94" "Опрессовщик с электроприводом для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата в интервале температур окружающей среды от 10 до 35 градусов имеют два насоса: электрический для накачивания жидкости в тестируемую систему и ручной для последующей проверки на тестовое давление; могут использоваться как на участках трубопровода с электроснабжением, так и в отсутствие подачи электричества; высокое давление насоса 44,1 МПа (450кг/см2); низкое давление насоса 3,9 МПа (40 кг/см2); емкость бака не менее 45 л; рабочая жидкость вода, допускается масло И-20А; резьба для подсоединения к нагнетательной линии G1/2А" Кол-во: 12.0

"Позиция 95" "Центратор внутренний гидравлический. Механизированная центровка торцов секций и отдельных труб при сварке неповоротных и поворотных стыков Ду1420 мм с толщиной стенки 14 – 40 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Трубогиб гидравлический с закрытой рамой автономный, усилие гиба 16 тс, толщина стенки трубы (2,75-4,5) мм, диаметр трубы10 мм (3/8"), 20 мм (3/4"), 25 мм (1"), 32 мм (1-1/4"), 40 мм (1-1/2"), 50 мм (2"), габариты 695х700х315 мм, масса 60 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Электропечь для сушки, прокалки и хранения сварочных электродов №3,2.2,6.5/4,0 . Напряжение - 220В, Номинальная мощность 3 квт, номинальная температура в рабочем пространстве от 90 до 400С, время разогрева до 350С - 80 мин. , макасимальная масса разовой загрузки -40 кг. тип терморегулятора - электронный пульт. тип загрузки - вертикальный, размеры рабочего пространства не менее 500х260х320" Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Трубогиб ручной гидравлический, диаметр изгибаемой трубы, мм - от 8 до 20, габариты, мм-410х365х155.ТГР-20М. Условный проход трубы dy, мм/дюймыи радиус гиба 8(1/4”) - 32,5; 10(3/8”) - 42; 15(1/2”) - 52; 20(3/4”) -67 мм.Ход штока, не более 125 мм. Наибольший угол изгиба трубы 90 град. Усилие на штоке, тс, не более 1,5. Усилие на приводной рукоятке 196(20) Н(кгс). Количество сменных колодок 4 шт. Емкость резервуара 0,3 л. Габаритные размеры 410х365х155 мм.Масса (с колодками) 10,5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Трубогиб ручной гидравлический. Условный проход трубы, и радиус изгиба, dy/мм/мм 15/21,3/52, 20/26,8/67, 25/33,5/133, 32/42,3/168,5, 40/48/191,5, 50/60/240 .Ход штока, мм 250. Наибольший угол изгиба трубы, град. 90. Усилие на штоке, тс 4.5. Усилие на приводной рукоятке, Н 196. Количество сменных колодок, шт 6. Ёмкость бака, л 1.2. Габариты 610 х 700 х 190. Масса 58 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Стол сварщика (сварочный пост) Габариты:1890х950х1400мм;Рабочая поверхность - чугунная подъемно-поворотная плита диаметром 450мм; Конструкция со встроенным компрессором-объем ресивера 24 л;Мощность электродвигателя компрессора, кВт -1,5;вытяжная система с ПВУ и ФВУ, мощность электродвигателя вентилятора,кВт -1,1;Производительность вентилятора 1850-2650 м.куб./час.,с искрогасителем, системой самоочистки и влагомаслоотделителем.Размер рабочей поверхности 1500х850мм,высота 850-880мм.Т" Кол-во: 3.0

"Позиция 101" "Стенд для испытания гидронасосов, гидрораспределителей, гидроклапанов и небольших гидроцилиндров рабочего оборудования строительно-дорожной техники, тракторов, грузовых автомобилей, коммунальных машин, сельскохозяйственной и другой специальной гидрофицированной техники. Гидронасосы, которые могут быть испытаны на стенде: Шестеренные: НШ-10, НШ-32, НШ-50, НШ-71. Аксиально-поршневые: 207.20…, 210.12…, 210.16…, 210.20…, 310.2.28(3.45)(4.45), 310.56/2.56/3, 310…12, 310…28, 310…56, 313…55(56), РНА (РМНА) 32/320. Мощность электродвигателя 30 кВт/ 380 В/50 Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Подъемник телескопический монтажный ручной, предназначен для подъема одного рабочего с инструментом и монтажными материалами на высоту до 6,7 м для выполнения монтажных работ в промышленных зданиях на высоте до 8,7 м. Грузоподъемность, кг - 150.Максимальная высота от пола до рабочей площадки, м 6,7.Минимальная высота от пола до рабочей площадки, м 3,9.Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10).Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм: внутренние 650 х 690, внешние 690 х 720.Габаритные размеры в рабочем положении при подъеме рабочей площадки на полную высоту, мм, не более: 2200х2500х7700. Габаритные размеры при минимальной высоте рабочей площадки, мм: 2200х800х4700.Масса, кг, не более 125" Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Верстак слесарный с тисками,освещением, экраном,ящиками. Тип тумб с дверцей и с 5 ящиками. Основной цвет RAL7012, цвет элементов RAL3002. Грузоподъемность 1500кг. Толщина несущих конструкций 2мм, длина 2240мм, ширина 600мм, высота 850мм, высота с экраном 1445мм, масса 80кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Подъемник телескопический монтажный ручной, предназначен для подъема одного рабочего с инструментом и монтажными материалами на высоту до 6,7 м для выполнения монтажных работ в промышленных зданиях на высоте до 8,7 м. Грузоподъемность, кг - 150.Максимальная высота от пола до рабочей площадки, м 6,7.Минимальная высота от пола до рабочей площадки, м 3,9.Усилие на рукоятке лебедки, кН (кгс) 0,1 (10).Скорость подъема и опускания рабочей площадки, м/мин 5 Размер рабочей площадки, мм: внутренние 650 х 690, внешние 690 х 720.Габаритные размеры в рабочем положении при подъеме рабочей площадки на полную высоту, мм, не более: 2200х2500х7700. Габаритные размеры при минимальной высоте рабочей площадки, мм: 2200х800х4700.Масса, кг, не более 125" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Верстак слесарный с тисками,освещением, экраном,ящиками. Тип тумб с дверцей и с 5 ящиками. Основной цвет RAL7012, цвет элементов RAL3002. Грузоподъемность 1500кг. Толщина несущих конструкций 2мм, длина 2240мм, ширина 600мм, высота 850мм, высота с экраном 1445мм, масса 80кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Автоматическая промывочная установка для мойки деталей и агрегатов, размеры (д-ш-в) 1400х1310х1490 мм, высота рабочего пространства 720 мм, грузоподъемность корзины 250 кг, тип привода корзины электромеханический, объем бака моющего раствора 180 л, макс. температура раствора 90С, мощность насоса 2х2,2 кВт, производительность насоса 2х300 л/мин, давление насоса 3 бар, общая мощность 10,65 кВт." Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Верстак слесарный с тисками,освещением, экраном,ящиками. Тип тумб с дверцей и с 5 ящиками. Основной цвет RAL7012, цвет элементов RAL3002. Грузоподъемность 1500кг. Толщина несущих конструкций 2мм, длина 2240мм, ширина 600мм, высота 850мм, высота с экраном 1445мм, масса 80кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Верстак слесарный с тисками,освещением, экраном,ящиками. Тип тумб с дверцей и с 5 ящиками. Основной цвет RAL7012, цвет элементов RAL3002. Грузоподъемность 1500кг. Толщина несущих конструкций 2мм, длина 2240мм, ширина 600мм, высота 850мм, высота с экраном 1445мм, масса 80кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 109" "Стенд для осушки воздуха с последующей зарядкой пусковым давлением порошковых огнетушителей, рабочее давление воздуха на входе и выходе стенда 1,8МПа, мощность нагревателя (ТЭНа) (кВт) 2,5, температура регенерации 150-220С, точка росы осушенного воздуха -40С, температура применения 18-20С, адсорбент силикагель КСМГ, напряжение питающей сети 380В." Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Вышка телескопическая Нормативная нагрузка (грузоподъемность) 150 кг, Максимальная высота до рабочей площадки, 12000 мм, Минимальная высота до рабочей площадки 4400 мм, Усилие на рукоятке лебедки 0,1 (10) кН (кгс), Скорость подъема и опускания рабочей площадки 5 м/мин, Размеры рабочей площадки 650 х 690 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Машина механической прочистки канализации и трубопроводов от 50 до 300 мм Сменная спираль 16 мм х 23 м. 2. 5 сменных прочистных насадок: бур-стрела, скребок зубчатый вильчатый, скребок режущий, измвлекатель, пила спиральная. Автоподача спирали. Вес 62,5 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 112" "Стол сварщика (сварочный пост) Габариты:1890х950х1400мм;Рабочая поверхность - чугунная подъемно-поворотная плита диаметром 450мм; Конструкция со встроенным компрессором-объем ресивера 24 л;Мощность электродвигателя компрессора, кВт -1,5;вытяжная система с ПВУ и ФВУ, мощность электродвигателя вентилятора,кВт -1,1;Производительность вентилятора 1850-2650 м.куб./час.,с искрогасителем, системой самоочистки и влагомаслоотделителем.Размер рабочей поверхности 1500х850мм,высота 850-880мм.Т" Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Стол сварщика (сварочный пост) Габариты:1890х950х1400мм;Рабочая поверхность - чугунная подъемно-поворотная плита диаметром 450мм; Конструкция со встроенным компрессором-объем ресивера 24 л;Мощность электродвигателя компрессора, кВт -1,5;вытяжная система с ПВУ и ФВУ, мощность электродвигателя вентилятора,кВт -1,1;Производительность вентилятора 1850-2650 м.куб./час.,с искрогасителем, системой самоочистки и влагомаслоотделителем.Размер рабочей поверхности 1500х850мм,высота 850-880мм.Т" Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Стол-мойка лабораторная двойная. Габариты(ДхГхВ) 1200х750х900. В основе столепрочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции; подвесная тумба из листовой стали с химическим стойким порошковым покрытием; Материал рабочей поверхности из эпоксидного композита c бортиком, 2 раковины из химически стойкого эпоксидного композита (450х368х280). Двери со специальными петлями полного открывания 270◦ для удобства эксплуатации; регулируемые опоры для компенсации неровностей пола; 2 смесителя для горячей и холодной воды; гибкий гофрированный шланг из полипрофилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации; медные трубки (длиной 800мм) для подключения к сети водоснабжения; фильтр для механической очистки воды." Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Стол-мойка лабораторная двойная. Габариты(ДхГхВ) 1200х750х900. В основе столепрочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции; подвесная тумба из листовой стали с химическим стойким порошковым покрытием; Материал рабочей поверхности поверхности из эпоксидного композита c бортиком, 2 раковины из химически стойкого эпоксидного композита (450х368х280). Двери со специальными петлями полного открывания 270◦ для удобства эксплуатации; регулируемые опоры для компенсации неровностей пола; 2 смесителя для горячей и холодной воды; гибкий гофрированный шланг из полипрофилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации; медные трубки (длиной 800мм) для подключения к сети водоснабжения; фильтр для механической очистки воды." Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Штабелер электрический: тип - электро; Г/П - 1500кг; высота подъема - 3000мм; длина вил - 1150мм; ширина вил - 570; аккумулятор в/Ач - 12/150; мощность двигателя подъемника - 1,5кВт; вес - 543кг; Размер передних колес - 180х50мм; размер задних колес - 74х70мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Штабелер гидравлический ручной, грузоподъемность 1000кг, высота подъема 3000мм, габариты 1550х680х2000мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Стол сварщика с фильтром, мощностью вентилятора 1,1 кВт, максимальным расходом воздуха 1200 куб. м/ч, активной фильтрующей поверхностью 12 кв. м, вес 200 кг, допустимая распределенная нагрузка на стол не более 100 кг. комплектация по опросному листу №16-52-0216-012" Кол-во: 1.0

"Позиция 119" "Переносное устройство для выполнения шлифования и притирки плоских уплотнительных поверхностей корпусов клапанов (запорных, предохранительных) и вентилей на месте их установки без демонтажа их из трубопровода. Диапазон обработки 32-200 мм.Привод-пневматический, электрический. Напряжение 220В. Давление воздуха 0,6 Мпа.Комплектность -Электропривод, пневмопривод, комплект сменных головок для шлифования и притирки, подставка с 3 кулачковым патроном для обработки золотников, транспортировочный кейс, комплект абразивного материала для шлифовки и притирки, рукав для подсоединения к пневмоприводу с редуктором, сменное устройство с удлинителем для притирки и шлифовки, комплект установочных элементов, руководство по эксплуатации, паспорт." Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Стенд переносной для выполнения настройки и испытания предохранительных клапанов СППК без снятия их с места эксплуатации, с возможностью фиксации результатов на электронном и бумажном носителе. Диапазон использования 25-200 мм. Комплектность - механический модуль, динамометр электронный цифровой, датчик силы тензорезисторный S-образный, персональный компьютер типа «ноутбук» в комплекте с блоком питания, интерфейсный кабель, адаптер USB-COM MOXA UPORT 1110, принтер лазерный А4 ч/б, USB-удлитель интерфейсного кабеля, удлинитель на 4 розетки, комплект установочных элементов, контейнер транспортировочный, 4 сменных датчика давления с классом точности 0,25 (с диапазонами 1,6; 4,0; 10;0 и 25 МПа), два сменных датчика усилия с классом точности 0,03 (с диапазонами 0,2; 2,0 и 5,0 тс), руководство по эксплуатации, паспорт." Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Стенд для определение давления начала открытия пружинных предохранительных клапанов с ручным дублером при проведении настройки данных изделий без снятия их с места эксплуатации, с возможностью фиксации результатов на электронном и бумажном носителях. Диапазон использования DN 25…200мм, Максимальное испытательное давление до 25,0 МПа. Комплект поставки 1.Механический модуль; 2. Динамометр электронный цифровой; 3. Датчик силы тензорезисторный S-образный; 4. Персональный компьютер типа "ноутбук" в комплекте с блоком питания; 5. Интерфейсный кабель; 6. Адаптер USB-COM MOXA UPort 1110; 7. Принтер лазерный А4, ч/б; 8. USB-удлинитель интерфейсного кабеля; 9. Удлинитель на 4 розетки; 10. Комплект установочных элементов; 11. Контейнер транспортировочный." Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Верстак сборно-разборный, модульный. Предназначен для слесарных и сборочных работ. Драйвер с 3-мя выдвижными ящиками (2 шт.), полка укороченная, спаренные перфорированные экраны с навесными полками (2 шт.) и держателями инструмента для отверток (1 шт.) и для ключей (1 шт.), светодиодное освещение. Размеры: 2055 / 2000 / 700 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Центратор звенный облегченный для центровки труб диаметром 1420 мм. Предназначен для сборки, центровки и рихтовки недопустимых смещений кромок при сварке труб магистральных трубопроводов в полевых условиях" Кол-во: 40.0

"Позиция 124" "Печь для сушки электродов. Номинальное напряжение 220 В Номинальная мощность 3,0 кВт Класс защиты от поражения электрическим током 1 Номинальная температура в рабочем пространстве 400°С Предел настройки терморегулятора 50-400°С Время разогрева электропечи до номинальной температуры с полной загрузкой 120 мин Единовременная загрузка электропечи 40 кг Размеры рабочего пространства 300×200×550 мм Габаритные размеры 410×400×675 мм Вес изделия 40 кг ГОСТ 27209.2-90 (МЭК 676-80)" Кол-во: 1.0

"Позиция 125" "Машина для изготовления образцов концентраторов, исполнение механическое. V-паз, Максимальная высота подъема 350 мм., состав материала матрицы W18Cr4V, электропитание ~380В,50Г габ. Размеры 350х350х700. . масса не более 100кг. ГОСТ 9454" Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Комплект центраторов для сварки труб в составе: центратор эксцентриковый наружный 57-119 мм -2шт, центратор эксцентриковый наружный 159-219 -2шт, центраторэксцентриковый наружный 273-325мм -2шт, центратор облегченный 426 мм-2шт, центратор облегченный 530 мм -2шт, центратор облегченный 1020 мм -2шт" Кол-во: 10.0

"Позиция 127" "Печь для сушки электродов. Номинальное напряжение 220 В Номинальная мощность 3,0 кВт Класс защиты от поражения электрическим током 1 Номинальная температура в рабочем пространстве 400°С Предел настройки терморегулятора 50-400°С Время разогрева электропечи до номинальной температуры с полной загрузкой 120 мин Единовременная загрузка электропечи 40 кг Размеры рабочего пространства 300×200×550 мм Габаритные размеры 410×400×675 мм Вес изделия 40 кг ГОСТ 27209.2-90 (МЭК 676-80)" Кол-во: 15.0

"Позиция 128" "Центратор внутренний гидравлический для труб Ду720, 820мм с полиуретановыми роликами и штангой длиной 36 м. ОСТ 39-078-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 129" "Штабелер гидравлический ручной. Грузоподъемность, кг - 1000. Высота подъема, мм - 3000. Габариты, мм - 1670х740х2060. (Высота при поднятых вилах на максимальную высоту, мм - 3530), Длина вил, мм - 1150, Ширина вил, мм - 550, Масса, кг - 310." Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Штабелер гидравлический ручной. Грузоподъемность, кг - 1000. Высота подъема, мм - 3000. Габариты, мм - 1670х740х2060. (Высота при поднятых вилах на максимальную высоту, мм - 3530), Длина вил, мм - 1150, Ширина вил, мм - 550, Масса, кг - 310." Кол-во: 1.0

"Позиция 131" "Штабелер гидравлический ручной. Грузоподъемность, кг - 1000. Высота подъема, мм - 3000. Габариты, мм - 1670х740х2060. (Высота при поднятых вилах на максимальную высоту, мм - 3530), Длина вил, мм - 1150, Ширина вил, мм - 550, Масса, кг - 310." Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Штабелер-кантователь бочек. Грузоподъемность, кг – 400. Высота подъема, мм – 1350. Тип подъема - гидравлический. Габариты, мм – 1190х890х2020" Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Штабелер гидравлический ручной. Грузоподъемность, кг - 1000. Высота подъема, мм - 3000. Габариты, мм - 1670х740х2060. (Высота при поднятых вилах на максимальную высоту, мм - 3530), Длина вил, мм - 1150, Ширина вил, мм - 550, Масса, кг - 310." Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Штабелер-кантователь бочек. Грузоподъемность, кг – 400. Высота подъема, мм – 1350. Тип подъема - гидравлический. Габариты, мм – 1190х890х2020" Кол-во: 1.0

"Позиция 135" "Штабелер гидравлический ручной. Грузоподъемность, кг - 1000. Высота подъема, мм - 3000. Габариты, мм - 1670х740х2060. (Высота при поднятых вилах на максимальную высоту, мм - 3530), Длина вил, мм - 1150, Ширина вил, мм - 550, Масса, кг - 310." Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Штабелер гидравлический ручной (бочкокантователь), грузоподъемность 350кг, высота подъема 1400мм, uабаритные размеры, мм 1190х890х2000" Кол-во: 1.0

"Позиция 137" "Стол для метролога-поверителя с антистатической столоешницей.Цвет алюминевого карскаса-серый(RAL-9006)цвет-белый.Столешница размером 150х80 см из антистатического меламинированнго ДСП толщиной 25 мм.Две полки150х30 см над столешницей без задней стенки.Разъемы заземления .Блок из 8 розеток с выключателем.Высота 131 см. Блок из 3х выдвижных ящиков -2 шт. Цвет каркаса алюминиевого профиля - коричневый (RAL 8017), цвет ДСП - белый. 43х47х38,5 см. Для столов серии АРМ-4ХХ0." Кол-во: 2.0

"Позиция 138" "Весы крановые диапазон рабочей температур, С от -30 до +50, наибольший предел измерений 5000кг, дискретность 2кг, погрешность 2кг ГОСТ Р 53228-2008" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Весы крановые диапазон рабочей температуры, С от -30 до +50, наибольший предел измерений 10000кг, погрешность 2 кг ГОСТ Р 53228-2008" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Стенд для испытания заделки стропов, усилие макс. 50тс, пружинный возврат, длина макс. стропа 8 м, диам. каната макс. 60 мм; с доп. приспособлениями (в комплекте) до 16 м, диам. каната макс. 32 мм; макс. ширина текстильного стропа 450 мм; в комплекте с РВД. Состав комплекта: Стенд, Станция насосная с электроприводом (2,0 л/мин, 3-поз. ручной распределитель, 10 л, 380) - 1шт., Приспособление для испытания заделки стропов короче 1,5 м, диаметр каната макс. 32 мм. ГОСТ 2387-80" Кол-во: 1.0

"Позиция 141" "Весы крановые. Макс. нагрузка 15000кг, мин. нагрузка 150 кг, дискретность 5000г, диапазон тарирования 15000 кг. Диапазон рабочих температур -10+30гр.С. Габ. Размеры 340х1070. масса 95 кг. Степень защиты весов IP66." Кол-во: 1.0

"Позиция 142" "Стенд для испытания дыхательных клапанов ДУ 50, 100, 150 Опросный лист 606709_ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Стенд для испытания дыхательных клапанов , Опросный лист 606705_ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 144" "Станок сверлильно-фрезерный , Опросный лист 606698_ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 145" "Станок настольно-сверлильный Опросный лист 606688_ОЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 146" "Пресс гидравлический , N=1,5 кВт, габариты 1070х430х1550 мм Опросный лист 8210Р-УПГ102-173-ТХТ.ОЛ25" Кол-во: 1.0