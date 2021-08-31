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    Главная / Торги / Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (ФЕН 64914)

    Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (ФЕН 64914)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:3031.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579053

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0064914/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0064914/ГПК/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (ФЕН 64914)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    64914_Документация КО ЕР.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579053Подведение итогов не позднее Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блочно-комплектной дизельной электростанции для объекта строительства "Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО "Мострансгаз" для нужд ООО "Газпром информ"

    Начальная цена

    4 873 735,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электростанция блочно-комплектная автоматизированная дизельная Опр.л. АТГС.АСУТП.330-ОЛ15"

    Кол-во: 1.0

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