Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 67278)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 3; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-087" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-086" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-029" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-028" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-027" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-085" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-084" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-025" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-023" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-022" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-021" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-020" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Модуль дискретных входов СТИГ5.103.079-01 (8 входов) (Rev.3) (R), является запасной и составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Модуль управления краном СТИГ5.103.075 (Rev.3) (24В) (R), является запасной и составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5 ° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96)Ю, Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 3; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5); Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5 ° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-019" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-037" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-036" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-002" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-001" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-035" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-060" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-059" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-058" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-057" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм" Кол-во: 11.0

"Позиция 35" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 0,8 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм, Присоединительные размер 225х32 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 комплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)" Кол-во: 2.0

"Позиция 38" "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 комплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Вычислитель Суперфлоу IIЕ СНАГ.407229.002 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Блок питания БП4-12 СНАГ.436234.001 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Узел управления, Постоянное напряжение 24В, взрывозащита 1ExdllBT4, потребляемая мощность 20Вт, IP66, рабочная температура -60..+55С, Дy крана 150..1400, давление питания 0,6..16МПа, диаметр условного прохода клапана 7мм, количество сигналов на выходе - 2 (открытие, закрытие), комплект монтажных частей, комплект запасных частей присоединительные размеры 148х70," Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Узел управления; Постоянное напряжение 24В, взрывозащита 1ExdllBT4, потребляемая мощность 20Вт, IP66, рабочная температура -60..+55С, Дy крана 150..1400, давление питания 0,6..16МПа, диаметр условного прохода клапана 7мм, количество сигналов на выходе - 2 (открытие, закрытие), комплект монтажных частей, комплект запасных частей присоединительные размеры 148х70," Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-018" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-016" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-056" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-015" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 013" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-012" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-055" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-054" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-053" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-008" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-007" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 052" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 051" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-004" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-003" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-050" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-049" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-091" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-048" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-047" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-077" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-076" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-075" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-083" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-046" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-082" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-081" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-045" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-044" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-042" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-041" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-070" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-069" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-040" Кол-во: 1.0