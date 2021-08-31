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    Главная / Торги / Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 67278)

    Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 67278)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:3031.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579055

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0067278/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0067278/ГПК/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ФЕН 67278)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 19:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    67278_Документация КО_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579055Подведение итогов не позднее Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов материальных частей и элементов автоматики для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    30 600 023,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.82

    Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротомы; части, не включенные в другие группировки

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 3; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-087"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-086"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-029"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-028"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-027"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-085"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-084"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-025"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-023"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-022"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-021"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-020"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Модуль дискретных входов СТИГ5.103.079-01 (8 входов) (Rev.3) (R), является запасной и составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Модуль управления краном СТИГ5.103.075 (Rev.3) (24В) (R), является запасной и составной частью системы линейной телемеханики SupeRTU-4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5)°, Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5 ° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96)Ю, Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 3; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 184х65 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Указатели конечного положения кранов , предназначены для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа крана Ду 150...1400 мм с углом поворота вала (90±5); Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» отслеживаются микропереключателями с точностью « » = 1,5 ° Мощность 20 Вт; напряжение 220 В, ток 1,0 А; Число кабельных вводов -1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм; Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP66"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-019"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-037"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-036"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-002"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-001"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-035"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-060"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-059"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-058"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-057"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 35"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа, Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 110 В; Диаметр условного прохода клапана 0,8 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм, Присоединительные размер 225х32 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 комплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 38"

    "Вычислитель Суперфлоу-IIЕ СНАГ.407229.002 комплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Вычислитель Суперфлоу IIЕ СНАГ.407229.002 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Блок питания БП4-12 СНАГ.436234.001 коплектующее изделие к комплексу СуперФлоу-IIE (ET)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Узел управления, Постоянное напряжение 24В, взрывозащита 1ExdllBT4, потребляемая мощность 20Вт, IP66, рабочная температура -60..+55С, Дy крана 150..1400, давление питания 0,6..16МПа, диаметр условного прохода клапана 7мм, количество сигналов на выходе - 2 (открытие, закрытие), комплект монтажных частей, комплект запасных частей присоединительные размеры 148х70,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Узел управления; Постоянное напряжение 24В, взрывозащита 1ExdllBT4, потребляемая мощность 20Вт, IP66, рабочная температура -60..+55С, Дy крана 150..1400, давление питания 0,6..16МПа, диаметр условного прохода клапана 7мм, количество сигналов на выходе - 2 (открытие, закрытие), комплект монтажных частей, комплект запасных частей присоединительные размеры 148х70,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Узел управления для дистанционного и местного (ручного) управления переключением проходных пневмогидроприводных кранов условным давлением (1,0…10,0) МПа; Степень защиты от внешних воздействий IP54 (в соответствии с ГОСТ 14254-96); Маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3; Номинальное напряжение 24 В; Диаметр условного прохода клапана 9 мм; Рабочий диапазон температур -60°С до 55°С; Количество пневматических сигналов на выходе 2; Соединение под шаровый ниппель для приварки черной трубы диаметром 14х2 мм; Присоединительные размер 220х36 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-018"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-016"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-056"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-015"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 013"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-012"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-055"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-054"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-053"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-008"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-007"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 052"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ 051"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-004"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-003"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-050"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-049"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-091"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-048"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-047"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-077"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-076"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-075"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-083"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-046"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-082"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-081"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-045"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-044"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-042"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-041"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-070"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-069"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-040"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Комплект материальных частей КМЧ . ОЛ ГТНН-080"

    Кол-во: 1.0

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