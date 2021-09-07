Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Станционный комплект Оборудование узла связи в составе: Субблок универсальный -1 шт., Блок управления и сигнализации -1шт; Источник дистанционного питания -1 шт; Блок линейного ввода- 1шт; Модем станционный -1шт; Кросс-коннектор цифровой -1шт.;E1/Ethernet мост - 1шт; Блок защиты линии (внешний) -4 шт. Гибкий мультиплексор -1шт.; Карта расширения (3 канала ТЧ) -1шт; Карта расширения (2 канала ТЧ и 1 канал RS-232/RS-485) -1 шт; Карта расширения (4 канала подключения к АТС) -1шт.; Карта расширения -1 шт.; АРМ управления цифровым радиокабельным каналом -1 шт; Устройство отображения с ПО (офисное исполнения) -1 шт; Устройство отображения с ПО (портативное исполнение) -1 шт; Блок стыковки -1шт.; Пульт радиокабельного канала -1 шт; Источник бесперебойного питания ИБП-220В/24В,100 А/ч -1 шт; Узел радиостанции-ретранслятора -1шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт." Кол-во: 1.0