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    Главная / Торги / Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 65996)

    Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 65996)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110579043

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0065996/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0065996/ГПК/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 65996)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 18:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    65996_Документация КО ЕР.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579043Подведение итогов не позднее Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования узла связи и базовых станций для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    5 342 460,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станционный комплект Оборудование узла связи в составе: Субблок универсальный -1 шт., Блок управления и сигнализации -1шт; Источник дистанционного питания -1 шт; Блок линейного ввода- 1шт; Модем станционный -1шт; Кросс-коннектор цифровой -1шт.;E1/Ethernet мост - 1шт; Блок защиты линии (внешний) -4 шт. Гибкий мультиплексор -1шт.; Карта расширения (3 канала ТЧ) -1шт; Карта расширения (2 канала ТЧ и 1 канал RS-232/RS-485) -1 шт; Карта расширения (4 канала подключения к АТС) -1шт.; Карта расширения -1 шт.; АРМ управления цифровым радиокабельным каналом -1 шт; Устройство отображения с ПО (офисное исполнения) -1 шт; Устройство отображения с ПО (портативное исполнение) -1 шт; Блок стыковки -1шт.; Пульт радиокабельного канала -1 шт; Источник бесперебойного питания ИБП-220В/24В,100 А/ч -1 шт; Узел радиостанции-ретранслятора -1шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Станция базовая, диапазон 154-174 МГц, в комплекте: блок питания 220/24 В, 4,2 А, 100 Вт(AC-DC сетевой преобразователь, Входное напряжение AC: 88...264 В; Входное напряжение DC: 124...370 В; Тип стабилизации: по напряжению; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ; КПД: 86 %; Шум 150 мВ; Размер 100 x 93 x 56 мм; Рабочая температура: -20...60 °C) -1 шт; кабель информационный RS232, DB9-m/DB9-m, длина 2 м - 1 шт; кабель питания с разъемом питания, длина 2 м - 1 шт; фильтр LC, рабочий диапазон 140-174 МГц (отстройка от помех 400-470 МГц) -1 шт."

    Кол-во: 1.0

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