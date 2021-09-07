Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кросс оптический, шкаф кроссовый оптический стоечный, лёгкий, 1U, 2 кабельных ввода, 8 портов SC, 8 адаптеров SC/SM, 8 пигтейлов SC/UPC, укомплектованный" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Шкаф телекоммуникационный в составе: шкаф напольный 42U, разборный, 19/21" -1 шт; полка для оборудования консольная 19", 400 мм -1 шт; лампа освещения светодиодная BL-DL-LED -1 шт; универсальный вентилятор с термоконтроллером, 6 элементов (Max производит., м³/ час: 966) -1 шт; блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций, 12А, 19" (2 шнура в компл.) -1 шт; вертикальный органайзер для открытых стоек, 42U -2 шт; органайзер металлический с кольцами 7 колец -2 шт; кольцо вертикальное для разводки кабеля, 40х60 мм -2 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Шкаф телекоммуникационный в составе: шкаф напольный 42U, разборный, 19/21" -1 шт; полка для оборудования консольная 19", 400 мм -1 шт; лампа освещения светодиодная -LED -1 шт; универсальный вентилятор с термоконтроллером, 6 элементов (Max производит., м³/ час: 966) -1 шт; блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций, 12А, 19" (2 шнура в компл.) -1 шт; вертикальный органайзер для открытых стоек, 42U -2 шт; органайзер металлический с кольцами 7 колец -2 шт; кольцо вертикальное для разводки кабеля, 40х60 мм -2 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Пластина заземления, главная заземляющая шина медная луженая с 6-ю выводами М8 на изоляторах высотой 30 мм," Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Комплект АФУ в составе: антенна диполь круговой направленности, 136-174 МГц, Kу=10 дБи (КСВ, не хуже: 1,5; Усиление OMNI, dBi: 8.15; OFFSET, dBi: 11.15; Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 18°; Входное сопротивление, Ом: 50; Допустимая мощность, Вт: 400) - 1 компл.; кабель радиочастотный 1/2" 50 Ом с разъемами - 30 м; кабель соединительный (джампер), 3 м- 1шт.; крепление для кабеля 1/2" - 70 шт.; комплект заземления для кабеля 1/2" - 4шт.; комплект для герметизации разъемов - 1шт.; заземлитель четверть-волновой, 144-176 МГц, N-fm/N-m-2 шт.; лента монтажная, длина 30 м - 1шт.; фиксатор ленты монтажной - 10 шт.; грозоразрядник газонаполненный (Диапазон частот, МГц: 125-1000; Максимальная мощность, Вт: 125-220МГц - 375, 220-700МГц - 125, 800-1000МГц - 50; Разъемы: N; Сопротивление, Ом: 50; Затухание, дБ: 0.1; Напряжение срабатывания, В: 600; КСВ, не более: 1.2) - 2 шт.; инструмент для разделки кабеля 1/2" -1 шт.; устройство для подъема кабеля 1/2" (Чулок для подъёма" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Комплект АФУ в составе: антенна диполь круговой направленности, 136-174 МГц, Kу=10 дБи (КСВ, не хуже: 1,5; Усиление OMNI, dBi: 8.15; OFFSET, dBi: 11.15; Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 18°; Входное сопротивление, Ом: 50; Допустимая мощность, Вт: 400) - 1 компл.; кабель радиочастотный 1/2" 50 Ом с разъемами - 30 м; кабель соединительный (джампер), 3 м- 1шт.; крепление для кабеля 1/2" - 70 шт.; комплект заземления для кабеля 1/2" - 4шт.; комплект для герметизации разъемов - 1шт.; заземлитель четверть-волновой, 144-176 МГц, N-fm/N-m-2 шт.; лента монтажная, длина 30 м - 1шт.; фиксатор ленты монтажной - 10 шт.; грозоразрядник газонаполненный (Диапазон частот, МГц: 125-1000; Максимальная мощность, Вт: 125-220МГц - 375, 220-700МГц - 125, 800-1000МГц - 50; Разъемы: N; Сопротивление, Ом: 50; Затухание, дБ: 0.1; Напряжение срабатывания, В: 600; КСВ, не более: 1.2) - 2 шт.; инструмент для разделки кабеля 1/2"-1 шт.; устройство для подъема кабеля 1/2" (Чулок для подъёма" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Комплект АФУ в составе: антенна диполь круговой направленности, 136-174 МГц, Kу=10 дБи (КСВ, не хуже: 1,5; Усиление OMNI, dBi: 8.15; OFFSET, dBi: 11.15; Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 18°; Входное сопротивление, Ом: 50; Допустимая мощность, Вт: 400) - 1 компл.; кабель радиочастотный 1/2" 50 Ом с разъемами - 30 м; кабель соединительный (джампер), 3 м- 1шт.; крепление для кабеля 1/2" - 70 шт.; комплект заземления для кабеля 1/2" - 4шт.; комплект для герметизации разъемов - 1шт.; заземлитель четверть-волновой, 144-176 МГц, N-fm/N-m-2 шт.; лента монтажная, длина 30 м - 1шт.; фиксатор ленты монтажной - 10 шт.; грозоразрядник газонаполненный (Диапазон частот, МГц: 125-1000; Максимальная мощность, Вт: 125-220МГц - 375, 220-700МГц - 125, 800-1000МГц - 50; Разъемы: N; Сопротивление, Ом: 50; Затухание, дБ: 0.1; Напряжение срабатывания, В: 600; КСВ, не более: 1.2) - 2 шт.; инструмент для разделки кабеля 1/2" -1 шт.; устройство для подъема кабеля 1/2" (Чулок для подъёма" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Кросс оптический, шкаф кроссовый оптический стоечный, лёгкий, 1U, 2 кабельных ввода, 8 портов SC, 8 адаптеров SC/SM, 8 пигтейлов SC/UPC, укомплектованный" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Шкаф телекоммуникационный в составе: шкаф напольный 42U, разборный, 19/21" -1 шт; полка для оборудования консольная 19", 400 мм -1 шт; лампа освещения светодиодная -LED -1 шт; универсальный вентилятор с термоконтроллером, 6 элементов (Max производит., м³/ час: 966) -1 шт; блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций, 12А, 19" (2 шнура в компл.) -1 шт; вертикальный органайзер для открытых стоек, 42U -2 шт; органайзер металлический с кольцами 7 колец -2 шт; кольцо вертикальное для разводки кабеля, 40х60 мм -2 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Преобразователь 4-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet; Технологии: Протоколы управления: ARP, BOOTP, DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, LLDP, Rtelnet, SMTP, SNMPv1/v2c, TCP/IP, Telnet, UDP; Протоколы фильтрации: IGMP v1/v2; Протоколы синхронизации времени: SNTP; Параметры связи: Порты Ethernet: 2; Скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDIX; Тип разъема: RJ45 (8 конт.); Магнитная изоляция Ethernet-портов: 1,5 кВ; Параметры последовательной связи: Количество последовательных портов: 4; Тип последовательных портов: RS-232/422/485; Разъем последовательного порта: DB9 'папа'; Передаваемые сигналы: RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND, RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND, RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND; Бит данных: 5, 6, 7, 8; Четность: нет, чет, нечет, 0, 1; Стоповые биты: 1, 1.5, 2; Управление потоками данных: RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF; Скорость передачи данных, б" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Комплект АФУ в составе: антенна диполь круговой направленности, 136-174 МГц, Kу=10 дБи (КСВ, не хуже: 1,5; Усиление OMNI, dBi: 8.15; OFFSET, dBi: 11.15; Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 18°; Входное сопротивление, Ом: 50; Допустимая мощность, Вт: 400) - 1 компл.; кабель радиочастотный 1/2" 50 Ом с разъемами - 130 м; кабель соединительный (джампер), 3 м- 1шт.; крепление для кабеля 1/2" - 170 шт.; комплект заземления для кабеля 1/2" - 4шт.; комплект для герметизации разъемов - 1шт.; заземлитель четверть-волновой, 144-176 МГц, N-fm/N-m-2 шт.; лента монтажная, длина 30 м - 1шт.; фиксатор ленты монтажной - 10 шт.; грозоразрядник газонаполненный (Диапазон частот, МГц: 125-1000; Максимальная мощность, Вт: 125-220МГц - 375, 220-700МГц - 125, 800-1000МГц - 50; Разъемы: N; Сопротивление, Ом: 50; Затухание, дБ: 0.1; Напряжение срабатывания, В: 600; КСВ, не более: 1.2) - 2 шт.; инструмент для разделки кабеля 1/2" -1 шт.; устройство для подъема кабеля 1/2" (Чулок для подъём" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Шкаф телекоммуникационный в составе: шкаф напольный 42U, разборный, 19/21" -1 шт; полка для оборудования консольная 19", 400 мм -1 шт; лампа освещения светодиодная -LED -1 шт; универсальный вентилятор с термоконтроллером, 6 элементов (Max производит., м³/ час: 966) -1 шт; блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций, 12А, 19" (2 шнура в компл.) -1 шт; вертикальный органайзер для открытых стоек, 42U -2 шт; органайзер металлический с кольцами 7 колец -2 шт; кольцо вертикальное для разводки кабеля, 40х60 мм -2 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Кросс оптический, шкаф кроссовый оптический стоечный, лёгкий, 1U, 2 кабельных ввода, 8 портов SC, 8 адаптеров SC/SM, 8 пигтейлов SC/UPC, укомплектованный" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Шкаф телекоммуникационный в составе: шкаф напольный 42U, разборный, 19/21" -1 шт; полка для оборудования консольная 19", 400 мм -1 шт; лампа освещения светодиодная -LED -1 шт; универсальный вентилятор с термоконтроллером, 6 элементов (Max производит., м³/ час: 966) -1 шт; блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций, 12А, 19" (2 шнура в компл.) -1 шт; вертикальный органайзер для открытых стоек, 42U -2 шт; органайзер металлический с кольцами 7 колец -2 шт; кольцо вертикальное для разводки кабеля, 40х60 мм -2 шт." Кол-во: 1.0