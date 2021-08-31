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Номер извещения
32110579027
Уникальный номер закупки
21/2.1/0067530/ГМРГСаранск
Наименование закупки
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-59-17
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Весна А. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202102.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579027Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Саранск"
Начальная цена
9 895 052,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Саранск
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саранск
Адрес местонахождения
430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 11Б
65.12.12
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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