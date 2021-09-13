Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению подсистем автоматизированной системы электронного согласования договоров и документационного обеспечения управления на базе конфигурации «1С: Документооборот 8 КОРП» для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110578944 Уникальный номер закупки 21/2.1/0014360/ГГНП Номер закупки 0061/21/2.1/0014360/ГГНП/ПР/ГОС/Э/23.08.2021 Наименование закупки Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению подсистем автоматизированной системы электронного согласования договоров и документационного обеспечения управления на базе конфигурации «1С: Документооборот 8 КОРП» для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ Юридический адрес 194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643 Почтовый адрес 190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460 Контактный телефон +7 812 455-19-14 Факс Адрес электронной почты zakupki@gnpholding.ru Ф.И.О. контактного лица Русакова А. П. Место рассмотрения предложений 194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А Закупки и тендеры 78 Ключевые слова:

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