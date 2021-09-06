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Номер извещения
32110578960
Уникальный номер закупки
21/4.3/0067762/ГПитание
Наименование закупки
Поставка майонезной продукции для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка майонезной продукции для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578960Подведение итогов не позднее Поставка майонезной продукции для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка майонезной продукции для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
1 265 899,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
10.84
46.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
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