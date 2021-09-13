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Номер извещения
32110578951
Уникальный номер закупки
21/2.1/0014359/ГГНП
Наименование закупки
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С:Управление производственным предприятием 1.3» в части регламентированного учёта для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.08.2021 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 812 455-19-14
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gnpholding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова А. П.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Закупки и тендеры 78
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С:Управление производственным предприятием 1.3» в части регламентированного учёта для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578951Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С:Управление производственным предприятием 1.3» в части регламентированного учёта для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению информационно-управляющей системы на базе конфигурации «1С:Управление производственным предприятием 1.3» в части регламентированного учёта для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Начальная цена
1 119 820,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 448.0
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