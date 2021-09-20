Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КИСЛОТА УКСУСНАЯ 70% 180 г" Кол-во: 700.0

"Позиция 2" "СОДА ПИЩЕВАЯ 500 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 3" "ПОРОШОК ГОРЧИЧНЫЙ 400 г" Кол-во: 400.0

"Позиция 4" "ПРИПРАВА КОРИЦА В ПАЛОЧКАХ 300 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 5" "ПРИПРАВА КУРКУМА 10 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 6" "ПРИПРАВА КАРРИ 15 г" Кол-во: 100.0

"Позиция 7" "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 10г" Кол-во: 3200.0

"Позиция 8" "ПРИПРАВА ПАПРИКА МОЛОТАЯ СЛАДКАЯ 50 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 9" "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ГОРОШЕК 10 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 10" "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ 50 г" Кол-во: 6000.0

"Позиция 11" "ПРИПРАВА ДЛЯ ОСТРОЙ МОРКОВИ 15 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 12" "ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА 50 г" Кол-во: 100.0

"Позиция 13" "ПРИПРАВА ТИМЬЯН 200 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 14" "ПРИПРАВА ХМЕЛИ-СУНЕЛИ МЕШОЧЕК 15 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 15" "ГОРЧИЦА порционная 10 г" Кол-во: 1000.0

"Позиция 16" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 400 г" Кол-во: 300.0

"Позиция 17" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 200 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 18" "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ порционный 10 г" Кол-во: 1500.0

"Позиция 19" "СОУС ТЕРИЯКИ 1,8 л" Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "СОУС ПЕСТО 180 г" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "СОУС ГРАНАТОВЫЙ 400 г" Кол-во: 30.0

"Позиция 22" "СОУС ТКЕМАЛИ 300 г" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "СОУС СОЕВЫЙ 1 л" Кол-во: 30.0

"Позиция 24" "СОУС С БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ УКСУСОМ 0,5 л" Кол-во: 5.0

"Позиция 25" "ХРЕН СТОЛОВЫЙ 150г" Кол-во: 50.0

"Позиция 26" "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ жестяная банка 325 г" Кол-во: 600.0

"Позиция 27" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г" Кол-во: 650.0

"Позиция 28" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г" Кол-во: 800.0

"Позиция 29" "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г" Кол-во: 500.0

"Позиция 30" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ жестяная банка 240 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 31" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ жестяная банка 250 г" Кол-во: 250.0

"Позиция 32" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ жестяная банка 250 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 33" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА жестяная банка 250 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 34" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ жестяная банка 240 г" Кол-во: 200.0

"Позиция 35" "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ жестяная банка 160 г" Кол-во: 150.0

"Позиция 36" "ГРИБЫ ГРУЗДИ СОЛЕНЫЕ стеклянная банка 580 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 37" "ГРИБЫ ОПЯТА МАРИНОВАННЫЕ стеклянная банка 530 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 38" "ГРИБЫ МАСЛЯТА МАРИНОВАННЫЕ стеклянная банка 580 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 39" "КАПЕРСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 140 г" Кол-во: 20.0

"Позиция 40" "ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ АССОРТИ стеклянная банка 580 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 41" "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ПРЕМИУМ 40 г" Кол-во: 3200.0

"Позиция 42" "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ЭТАЛОН 80 г" Кол-во: 3900.0

"Позиция 43" "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ТУШЕНОЙ КУРИЦЕЙ И ЛУКОМ 90 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 44" "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С АРОМАТНОЙ ГОВЯДИНОЙ ГРИБАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ 90 г" Кол-во: 60.0

"Позиция 45" "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ГОВЯДИНОЙ В ОСТРОМ СОУСЕ 75 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 46" "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С БАРАНИНОЙ НА КОСТОЧКЕ 75 г" Кол-во: 50.0

"Позиция 47" "КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С СОУСОМ ИЗ ГОВЯДИНЫ 50 г" Кол-во: 72.0