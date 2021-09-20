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    Главная / Торги / Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110578966

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0067759/ГПитание

    Номер закупки

    0193/21/4.3/0067759/ГПитание/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 18:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21_ГПитание_XDO026.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578966Подведение итогов не позднее Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приправ, соусов, мясных, рыбных, овощных консервов, семян подсолнечника, продуктов быстрого приготовления для нужд филиала "Астраханское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    958 936,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    10.39

    Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.31

    Торговля оптовая фруктами и овощами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ 70% 180 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 2"

    "СОДА ПИЩЕВАЯ 500 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 3"

    "ПОРОШОК ГОРЧИЧНЫЙ 400 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 4"

    "ПРИПРАВА КОРИЦА В ПАЛОЧКАХ 300 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 5"

    "ПРИПРАВА КУРКУМА 10 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 6"

    "ПРИПРАВА КАРРИ 15 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 7"

    "ПРИПРАВА ЛИСТ ЛАВРОВЫЙ 10г"

    Кол-во: 3200.0

    "Позиция 8"

    "ПРИПРАВА ПАПРИКА МОЛОТАЯ СЛАДКАЯ 50 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 9"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ГОРОШЕК 10 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 10"

    "ПРИПРАВА ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ 50 г"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 11"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ОСТРОЙ МОРКОВИ 15 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 12"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА 50 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 13"

    "ПРИПРАВА ТИМЬЯН 200 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 14"

    "ПРИПРАВА ХМЕЛИ-СУНЕЛИ МЕШОЧЕК 15 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 15"

    "ГОРЧИЦА порционная 10 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 16"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 400 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 17"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 200 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 18"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ порционный 10 г"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 19"

    "СОУС ТЕРИЯКИ 1,8 л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "СОУС ПЕСТО 180 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "СОУС ГРАНАТОВЫЙ 400 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 22"

    "СОУС ТКЕМАЛИ 300 г"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "СОУС СОЕВЫЙ 1 л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 24"

    "СОУС С БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ УКСУСОМ 0,5 л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ 150г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 26"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ жестяная банка 325 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 27"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г"

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 28"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 29"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ жестяная банка 325 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 30"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ жестяная банка 240 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 31"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ жестяная банка 250 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 32"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ жестяная банка 250 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 33"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА жестяная банка 250 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 34"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ жестяная банка 240 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 35"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ жестяная банка 160 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 36"

    "ГРИБЫ ГРУЗДИ СОЛЕНЫЕ стеклянная банка 580 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 37"

    "ГРИБЫ ОПЯТА МАРИНОВАННЫЕ стеклянная банка 530 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 38"

    "ГРИБЫ МАСЛЯТА МАРИНОВАННЫЕ стеклянная банка 580 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 39"

    "КАПЕРСЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 140 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 40"

    "ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ АССОРТИ стеклянная банка 580 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 41"

    "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ПРЕМИУМ 40 г"

    Кол-во: 3200.0

    "Позиция 42"

    "СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ ЭТАЛОН 80 г"

    Кол-во: 3900.0

    "Позиция 43"

    "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ТУШЕНОЙ КУРИЦЕЙ И ЛУКОМ 90 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 44"

    "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С АРОМАТНОЙ ГОВЯДИНОЙ ГРИБАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ 90 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 45"

    "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ГОВЯДИНОЙ В ОСТРОМ СОУСЕ 75 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 46"

    "ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С БАРАНИНОЙ НА КОСТОЧКЕ 75 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 47"

    "КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С СОУСОМ ИЗ ГОВЯДИНЫ 50 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 48"

    "КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С СОУСОМ ИЗ КУРИЦЫ 50 г"

    Кол-во: 72.0

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