www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110578607
Уникальный номер закупки
21/4.3/0067229/МРГМосква
Наименование закупки
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
Контактный телефон
+7 495 660-30-09
Факс
{}
Адрес электронной почты
F050Tender@gazmsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодкий П. П.
Место рассмотрения предложений
108814, г. Москва, вн. тер. г. поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, к.10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578607Подведение итогов не позднее Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Москва"108814, г. Москва, вн. тер. г. поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, к.10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутационного оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Москва"
Начальная цена
796 680,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
26.30.12.000
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.