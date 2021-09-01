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Номер извещения
32110578971
Уникальный номер закупки
21/4.3/0067765/ГПитание
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
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Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578971Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта
Начальная цена
2 954 391,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
46
46.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 3600.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 192.0
Кол-во: 288.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 288.0
Кол-во: 180.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 64.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 64.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 2000.0
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