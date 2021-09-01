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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта

    Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110578971

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0067765/ГПитание

    Номер закупки

    0193/21/4.3/0067765/ГПитание/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 18:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21_ГПитание_XDO032.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578971Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта117997, Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд филиала " Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г.Инта

    Начальная цена

    2 954 391,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.31

    Торговля оптовая фруктами и овощами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГОВЯДИНА ОКОВАЛОК без кости свежемороженная"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 2"

    "СВИНИНА ОКОРОК без кости свежемороженная"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 3"

    "СВИНИНА КАРБОНАТ без кости свежемороженная"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 4"

    "ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ свежемороженный"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 5"

    "ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ свежемороженная"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 6"

    "СЕРДЦЕ ГОВЯЖЬЕ свежемороженное"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 7"

    "ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ свежемороженные"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 8"

    "КУРИЦА ТУШКА ПОТРОШЕННАЯ 1 категории свежемороженная"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 9"

    "ФИЛЕ ГРУДКИ ИНДЕЙКИ свежемороженное"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 10"

    "ФИЛЕ ГРУДКИ КУРИНОЙ свежемороженное"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 11"

    "ЯЙЦО КУРИННОЕ категория 1"

    Кол-во: 3600.0

    "Позиция 12"

    "РЫБА ГОРБУША ПОТРОШЕННАЯ тушка с головой свежемороженная"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 13"

    "РЫБА ПИКША ПОТРОШЕННАЯ тушка без головы свежемороженная"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 14"

    "РЫБА СЕМГА ПОТРОШЕННАЯ тушка с головой свежемороженная"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 15"

    "РЫБА ТРЕСКА тушка без головы свежемороженная"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 16"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ГОРБУША на коже свежемороженное"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 17"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ПИКШИ на коже свежемороженное"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 18"

    "ФИЛЕ РЫБЫ ТРЕСКИ на коже свежемороженное"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 19"

    "КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 200 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "СЕЛЬДЬ СЛАБОСОЛЕНАЯ 1 КГ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "ИКРА ЗЕРНИСТАЯ ЛОСОСЕВАЯ жестянная банка 140 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 22"

    "КРУПА ГОРОХ КОЛОТЫЙ 800 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 23"

    "КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ПРОПАРЕННЫЙ 800 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 24"

    "КРУПА РИС КРУГЛЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ КРАСНОДАРСКИЙ 800 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 25"

    "КРУПА ПШЕНИЧНАЯ 600 г"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 26"

    "КРУПА ЯЧНЕВАЯ 600 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 27"

    "КРУПА ЧЕЧЕВИЦА ЗЕЛЕНАЯ 450 г"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 28"

    "КРУПА МАННАЯ 700 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 29"

    "КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 800 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 30"

    "КРУПА ПЕРЛОВАЯ 800 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 31"

    "КРУПА ПШЕНО 800 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 32"

    "КРУПА ФАСОЛЬ КРАСНАЯ 450 г"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 33"

    "ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС 400 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 34"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 35"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ 400 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 36"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ В/С 400 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 37"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ в/с"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 38"

    "МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 1/с"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 39"

    "МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 40"

    "САХАР ПЕСОК"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 41"

    "САХАР РАФИНАД 500 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 42"

    "КИСЕЛЬ СУХОЙ СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ БРИКЕТИРОВАННЫЙ 220 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 43"

    "ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ 50 г"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 44"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ 70% 0,2 л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 45"

    "КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 200г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 46"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ПЕРВОГО ПОМОЛА 1 кг"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 47"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ПЕРВОГО ПОМОЛА 1 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 48"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 338 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 49"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СВИНИНА ТУШЕНАЯ 338 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 50"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ 325 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 51"

    "САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ВИТАМИННЫЙ 250 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 52"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ жестянная банка 400 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 53"

    "КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ жестянная банка 340 г"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 54"

    "ФАСОЛЬ БЕЛАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 400 г"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 55"

    "ФАСОЛЬ КРАСНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 400 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 56"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ РЕЗАННЫЕ жестянная банка 800 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 57"

    "ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ жестянная банка 9,7 кг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 58"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ В МАСЛЕ жестянная банка 250 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 59"

    "ПАСТА ТОМАТНАЯ жестянная банка 770 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 60"

    "ФАСОЛЬ КРАСНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ жестянная банка 400 г"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 61"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% ПРОВАНСАЛЬ 770 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 62"

    "АДЖИКА ДОМАШНЯЯ стеклянная банка 180 г"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 63"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 64"

    "СОК ТОМАТНЫЙ 0,95 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 65"

    "НЕКТАР ЯБЛОЧНЫЙ 0,95 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 66"

    "НЕКТАР АПЕЛЬСИН 0,95 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 67"

    "НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ 0,95 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ ВИНОГРАД-ЯБЛОКО 0,95 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 69"

    "ПОВИДЛО ЯБЛОЧНОЕ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 70"

    "КАКАО ПОРОШОК 100 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 71"

    "КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ стеклянная банка 95 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 72"

    "НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ КЛАССИК ГОЛД 3 В 1 ПАКЕТИРОВАННЫЙ 12 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 73"

    "ЧАЙ ЧЕРНЫЙ пакетированный 100 шт по 2 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 74"

    "ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ 25 шт по 2 г"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 75"

    "ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ 25 шт по 2 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 76"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 1 л"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 77"

    "МАРГАРИН м.д.ж. 82% МОЛОЧНЫЙ СТОЛОВЫЙ"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 78"

    "МАРГАРИН м.д.ж. 72% ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 250 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 79"

    "МАСЛО м.д.ж. 82,5% СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 80"

    "АПЕЛЬСИНЫ Египет свежие"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 81"

    "БАКЛАЖАНЫ ГРУНТОВЫЕ свежие"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 82"

    "ВИНОГРАД свежий"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 83"

    "ГРУША свежая"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 84"

    "АРБУЗ свежий"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 85"

    "ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА свежая"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 86"

    "ЗЕЛЕНЬ УКРОП свежий"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 87"

    "КАБАЧКИ свежие"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 88"

    "КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ свежая"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 89"

    "КАПУСТА квашеная"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 90"

    "КАРТОФЕЛЬ свежий"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 91"

    "ЛИМОНЫ свежие"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 92"

    "ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ свежий"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 93"

    "ЛУК РЕПЧАТЫЙ свежий"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 94"

    "МАНДАРИНЫ свежие"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 95"

    "МОРКОВЬ свежая"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 96"

    "ОГУРЦЫ ДЛИННОПЛОДНЫЕ свежие"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 97"

    "ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ свежий"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 98"

    "РЕДИС свежий"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 99"

    "САЛАТ КИТАЙСКИЙ свежий"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 100"

    "СВЕКЛА свежая"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 101"

    "ТОМАТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ свежие"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 102"

    "ЧЕСНОК свежий"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 103"

    "ЯБЛОКИ ЗЕЛЕНЫЕ СВЕЖИЕ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 104"

    "ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ СВЕЖИЕ"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 105"

    "СМЕСЬ КОМПОТНАЯ ИЗ СУХОФРУКТОВ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 106"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАННЫЕ свежемороженные"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 107"

    "КАПУСТА БРОККОЛИ свежемороженная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 108"

    "КАПУСТА ЦВЕТНАЯ свежемороженная"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 109"

    "ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ свежемороженная"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 110"

    "ЯГОДА БРУСНИКА свежемороженная"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 111"

    "ЯГОДА КЛЮКВА свежемороженная"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 112"

    "СМЕСЬ ЯГОДНАЯ СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 113"

    "ТЕСТО СЛОЕНОЕ ДРОЖЖЕВОЕ свежемороженное 400 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 114"

    "ТЕСТО СЛОЕНОЕ БЕЗДРОЖЖЕВОЕ свежемороженное 400 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 115"

    "КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ В/С"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 116"

    "КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ В/С"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 117"

    "КОЛБАСА ВАРЕННАЯ ДОКТОРСКАЯ В/С"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 118"

    "СОСИСКИ ВАРЕНЫЕ в/с"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 119"

    "САРДЕЛЬКИ ВАРЕНЫЕ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 120"

    "ШПИК СОЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 121"

    "СЫР м.д.ж.50% РОССИЙСКИЙ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 122"

    "МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ м.д.ж. 8,5% ж/б 380 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 123"

    "МОЛОКО м.д.ж. 2,5% УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 0,9л"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 124"

    "СЛИВКИ м.д.ж.10% ПОРЦИОННЫЕ ДЛЯ КОФЕ 10 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 125"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 1,5 л"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 126"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 0,5 л"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 127"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 1,5 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 128"

    "ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ 0,5 л"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 129"

    "ВОДА НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ 5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 130"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ ЛИМОНАД 1,5 л"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 131"

    "НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ КВАС 1,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 132"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ 85 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 133"

    "ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ С ФУНДУКОМ И ИЗЮМОМ 85 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 134"

    "ШОКОЛАД ТЕМНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 135"

    "КОНФЕТА ШОКОЛАДНАЯ С КОКОСОВОЙ НАЧИНКОЙ 55 г"

    Кол-во: 192.0

    "Позиция 136"

    "БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ С ЖАРЕНЫМ АРАХИСОМ, КАРАМЕЛЬЮ И НУГОЙ, ПОКРЫТЫЙ МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 50 г"

    Кол-во: 288.0

    "Позиция 137"

    "КОНФЕТА С АРАХИСОМ, С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ, ИЗЮМОМ, ВОЗДУШНЫМ РИСОМ, ПОКРЫТАЯ МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 52 г"

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 138"

    "БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ С НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ, ПОКРЫТЫЙ МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 50 г"

    Кол-во: 288.0

    "Позиция 139"

    "БАТОНЧИК ШОКОЛАДНЫЙ, ПОКРЫТЫЙ МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ С ЛЕГКОЙ ВАНИЛЬНОЙ НУГОЙ 26 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 140"

    "ВАФЛИ СЛИВОЧНЫЕ 200 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 141"

    "ВАФЛИ ШОКОЛАДНЫЕ 200 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 142"

    "ВАФЛИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 200 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 143"

    "ПРЯНИКИ ШОКОЛАДНЫЕ 350 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 144"

    "ПРЯНИКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 350 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 145"

    "ПРЯНИКИ КЛАССИЧЕСКИЕ 350 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 146"

    "ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ 500 г"

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 147"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ 200 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 148"

    "ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ ПОКРЫТОЕ АПЕЛЬСИНОВЫМ ДЖЕМОМ И ГЛАЗУРИ 137 г"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 149"

    "ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ К КОФЕ 285 г"

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 150"

    "РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ БЕЛОСНЕЖНЫЙ 13,6 г"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 151"

    "РЕЗИНКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ СЛАДКАЯ МЯТА 13,6 г"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 152"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ ДОМАШНИЕ 11 г"

    Кол-во: 2000.0

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