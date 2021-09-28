Цена договора и требования к обеспечению

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Газпром добыча Уренгой Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Теплообменник разборный, нагреваемая (греющая) среда - вода, расход греющая сторона 6,2 м3/час, расход нагреваемая среда 3,3 м3/час, макс. Рабочая температура 110с, макс. рабочее давление 11,2 атм" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Пластина для теплообменного аппарата S07A НН№07 О-16 AISI 316 0,5 TK 1234" Кол-во: 20.0

"Позиция 3" "Вентилятор, Размер 150x150 мм, D=100 мм, Мощность 20 Вт с обратным клапаном, производительность 80 м3/ч., масса 0,5 кг., частота вращения 2500 об/мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Вентилятор ВО-2,5-4Е-О, призводительность: 900 м3/час., частота вращения: 1500 об/мин., полное давление: 85 Па., мощность двигателя: 0,016 кВт, рабочий поток 0,45А., напряжение 220 В., уровень шума 60 дБ., масса 4 кг., размеры 330х298х77 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Вентилятор ВО-Ф-1,8, производительность - 300 м3, 1500 об/мин., 220 В, мощность - 0,005 кВт, температура перемещаемой среды от -15 до +40 0С, защита электродвигателя с помощью термореле. Диаметр воздуховода d-175 мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 6" "Вентилятор осевой взрывозащитный ВО-О6-ЗОО ВРЗ №4, низкого давления и одностороннего всасывания, электродвигатель от 0.25 КВт до 0.75 КВт, обороты 1500-3000 об/мин, производительность от 2000 - 6000 м3/час, масса от 15.5 до 18.5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Дефлектор серии 1.494-32 Д180/288, высота - 180, ширина - 288" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Клапан продувочный, чертежный № KPMI-50.100-01 Pраб - 15 МПа, Pmax - 19 Мпа" Кол-во: 68.0

"Позиция 9" "Мембрана гидроаккумулятора 300 л, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Материал мембраны - EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер). Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Пакет фильтрующий 1М.29.8сбСП для фильтра топливного 1М.29сб-1АСП, Размеры: (д/ш/в) 65,5/65,5/135 мм" Кол-во: 18.0

"Позиция 11" "Комплект патронов ХСМ (4 шт) с ионообменным и хемосорбционным полотном без реактора к установке МХС-300" Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -300 л/час" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Элемент фильтрующий мембранный АМП-3У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -400 литров час" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Узел прохода УП 2-11 с клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр 200" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -300 л/час" Кол-во: 21.0

"Позиция 16" "Элемент фильтрующий мембранный АМП-3У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -400 литров час" Кол-во: 15.0

"Позиция 17" "Фильтр сетчатый фланцевый, Ду50 Ру16, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, Применение: для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, рабочее давление: 16 бар, температура рабочей среды: до + 300 °С, производство Россия, присоединение: фланцевое, вес: 11,7 кг., фильтр IS16F Ду50 Ру16 фланцевый со сливной пробкой, основные параметры: L=230 мм (строительная длина), H=160 мм, Kv=64,7 куб.м/ч, D=165 мм, D1=125 мм, D2=99 мм, n x D=4 x 19 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Фильтр сетчатый фланцевый ФС 80С16-0,2У; Ду80; Ру1,6МПа; размер ячейки в сетке 0,2 мм, Применение: для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, рабочее давление: 16 бар, температура рабочей среды: до + 300 °С, производство: Россия, присоединение: фланцевое, вес: 21,6 кг., фильтр IS16F Ду80 Ру16 фланцевый со сливной пробкой, основные параметры: L=310 мм (строительная длина), H=225 мм, Kv=149 куб.м/ч, D=200 мм, D1=160 мм, D2=132 мм, n x D=8 x 19 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Вентилятор, размер 150x150 мм, D=100 мм, Мощность 20 Вт с обратным клапаном, производительность 80 м3/ч., масса 0,5 кг., частота вращения 2500 об/мин" Кол-во: 5.0

"Позиция 20" "Элемент рулонный ультрафильтр. ЭРУ-100-1016 на МХС-300, рабочее давление 0,2 Мпа, производительность по фильтрату - 800 дм3/ч" Кол-во: 46.0

"Позиция 21" "Элемент фильтрующий для абсорбера ГПР 1889.01.01.200 МЧ, Диаметр по крышке нижней - 105 мм, высота - 1100 мм, масса - 3 кг, материал фильтрующий - полотно нетканое клеевое, температура рабочая от минус 30 до плюс 80 град.С, давление разрешенное 7,6 МПа, опросный лист ОЛ2021-ОЛ1-ЭФ" Кол-во: 2884.0

"Позиция 22" "Воздухонагреватель рекуперативный среднего давления с вентилятором В-Ц14-46-6,3. №=15кВт n=1000об/мин для работы на природном газе" Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Регулятор мощности горелки KS 40-108 для горелки Weishaupt" Кол-во: 4.0

"Позиция 24" "Теплообменник БКГН.0200.08.00.000-01 модульного автоматизированного водогрейного (водотрубного) газового котла ACS 200/230/300 CLASSIC" Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, производительность -300 л/час" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-250х250-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-300х300-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный 300х300 мм, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-300х200-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный 300х200 мм, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой" Кол-во: 1.0