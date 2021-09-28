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    Главная / Торги / Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63316)

    Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63316)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 09:3028.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110577797

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063316/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063316/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63316)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63316_Документация МИ_Изм.zip

    63316_Документация МИ.zip

    Перенос итогов на 13.10.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202113.10.2021 13:0013.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577797Подведение итогов не позднее Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    51 135 446,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30

    Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник разборный, нагреваемая (греющая) среда - вода, расход греющая сторона 6,2 м3/час, расход нагреваемая среда 3,3 м3/час, макс. Рабочая температура 110с, макс. рабочее давление 11,2 атм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Пластина для теплообменного аппарата S07A НН№07 О-16 AISI 316 0,5 TK 1234"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Вентилятор, Размер 150x150 мм, D=100 мм, Мощность 20 Вт с обратным клапаном, производительность 80 м3/ч., масса 0,5 кг., частота вращения 2500 об/мин."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Вентилятор ВО-2,5-4Е-О, призводительность: 900 м3/час., частота вращения: 1500 об/мин., полное давление: 85 Па., мощность двигателя: 0,016 кВт, рабочий поток 0,45А., напряжение 220 В., уровень шума 60 дБ., масса 4 кг., размеры 330х298х77 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Вентилятор ВО-Ф-1,8, производительность - 300 м3, 1500 об/мин., 220 В, мощность - 0,005 кВт, температура перемещаемой среды от -15 до +40 0С, защита электродвигателя с помощью термореле. Диаметр воздуховода d-175 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Вентилятор осевой взрывозащитный ВО-О6-ЗОО ВРЗ №4, низкого давления и одностороннего всасывания, электродвигатель от 0.25 КВт до 0.75 КВт, обороты 1500-3000 об/мин, производительность от 2000 - 6000 м3/час, масса от 15.5 до 18.5 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Дефлектор серии 1.494-32 Д180/288, высота - 180, ширина - 288"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Клапан продувочный, чертежный № KPMI-50.100-01 Pраб - 15 МПа, Pmax - 19 Мпа"

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 9"

    "Мембрана гидроаккумулятора 300 л, предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную. Материал мембраны - EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер). Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Пакет фильтрующий 1М.29.8сбСП для фильтра топливного 1М.29сб-1АСП, Размеры: (д/ш/в) 65,5/65,5/135 мм"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 11"

    "Комплект патронов ХСМ (4 шт) с ионообменным и хемосорбционным полотном без реактора к установке МХС-300"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -300 л/час"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтрующий мембранный АМП-3У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -400 литров час"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Узел прохода УП 2-11 с клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр 200"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -300 л/час"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 16"

    "Элемент фильтрующий мембранный АМП-3У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, Производительность -400 литров час"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 17"

    "Фильтр сетчатый фланцевый, Ду50 Ру16, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, Применение: для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, рабочее давление: 16 бар, температура рабочей среды: до + 300 °С, производство Россия, присоединение: фланцевое, вес: 11,7 кг., фильтр IS16F Ду50 Ру16 фланцевый со сливной пробкой, основные параметры: L=230 мм (строительная длина), H=160 мм, Kv=64,7 куб.м/ч, D=165 мм, D1=125 мм, D2=99 мм, n x D=4 x 19 мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Фильтр сетчатый фланцевый ФС 80С16-0,2У; Ду80; Ру1,6МПа; размер ячейки в сетке 0,2 мм, Применение: для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, рабочее давление: 16 бар, температура рабочей среды: до + 300 °С, производство: Россия, присоединение: фланцевое, вес: 21,6 кг., фильтр IS16F Ду80 Ру16 фланцевый со сливной пробкой, основные параметры: L=310 мм (строительная длина), H=225 мм, Kv=149 куб.м/ч, D=200 мм, D1=160 мм, D2=132 мм, n x D=8 x 19 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Вентилятор, размер 150x150 мм, D=100 мм, Мощность 20 Вт с обратным клапаном, производительность 80 м3/ч., масса 0,5 кг., частота вращения 2500 об/мин"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "Элемент рулонный ультрафильтр. ЭРУ-100-1016 на МХС-300, рабочее давление 0,2 Мпа, производительность по фильтрату - 800 дм3/ч"

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 21"

    "Элемент фильтрующий для абсорбера ГПР 1889.01.01.200 МЧ, Диаметр по крышке нижней - 105 мм, высота - 1100 мм, масса - 3 кг, материал фильтрующий - полотно нетканое клеевое, температура рабочая от минус 30 до плюс 80 град.С, давление разрешенное 7,6 МПа, опросный лист ОЛ2021-ОЛ1-ЭФ"

    Кол-во: 2884.0

    "Позиция 22"

    "Воздухонагреватель рекуперативный среднего давления с вентилятором В-Ц14-46-6,3. №=15кВт n=1000об/мин для работы на природном газе"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Регулятор мощности горелки KS 40-108 для горелки Weishaupt"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 24"

    "Теплообменник БКГН.0200.08.00.000-01 модульного автоматизированного водогрейного (водотрубного) газового котла ACS 200/230/300 CLASSIC"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Элемент фильтрующий мембранный АМП-2У пластинчатый для системы водоочистки МХС-300, производительность -300 л/час"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-250х250-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-300х300-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный 300х300 мм, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-300х200-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный 300х200 мм, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Клапан противопожарный взрывозащищенный для систем вентиляции КЛОП-2(90)-НО-200х200-MBЕ(220)-К, предел огнестойкости 90 мин, нормально открытый, прямоугольный 200х200 мм, привод заслонки реверсивный, с соединительной коробкой с клеммной колодкой"

    Кол-во: 1.0

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