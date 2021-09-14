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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62016)

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110577579

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062016/ТГСургут

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0062016/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_14.09.2021.docx

    62016_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577579Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»

    Начальная цена

    8 791 756,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х100ммдлиной 6м"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Брус сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х150ммдлиной 6м"

    Кол-во: 4.6

    "Позиция 3"

    "Брус сорта 2 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х100ммдлиной 6м"

    Кол-во: 5.25

    "Позиция 4"

    "Брусок сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 50х100ммдлиной 6м"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 5"

    "Брусок сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 50х50ммдлиной 3м"

    Кол-во: 9.4

    "Позиция 6"

    "Гарнитур для душа , настенный, состав:штанга, держатель для лейки, лейка, шланг для душа."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Головка термостатическая , жидкостная, для вентильных панель­ных радиаторов с вентильнойвставкой"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 8"

    "Доска вагонка Евростандарт, липа сорт А, ширина 88мм, толщина 15мм,длина 3м"

    Кол-во: 91.0

    "Позиция 9"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х125мм длиной 6м"

    Кол-во: 8.11

    "Позиция 10"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х150мм длиной 6м"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением30х100мм длиной 6м"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 12"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением30х150мм длиной 6м"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 13"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением40х100мм длиной 6м"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 14"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением40х150мм длиной 6м"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 15"

    "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением50х150мм длиной 6м"

    Кол-во: 23.49

    "Позиция 16"

    "Доска сорта 2 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х100мм длиной 6м"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Доска сорта 2 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х175мм длиной 6м"

    Кол-во: 2.08

    "Позиция 18"

    "Доска сорта 3 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением50х150мм длиной 4м"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 19"

    "Доска подоконная ПВХ 40х200, цвет белый."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 20"

    "Доска-2-хв.-38х140 половая"

    Кол-во: 0.76

    "Позиция 21"

    "Туалет передвижной автономный ТПА 1150х1150х2350мм, объем бака300л"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 22"

    "Кабина душевая (ГхВхШ):80x199x80 см, полукруглая с двумя раздвижнымидверцами, угловая стойка с небольшим сиденьем, смесителем, штангой и ручной лейкой для душа, размер поддона 80х80мм, высота 1900мм, цветбелый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Кабина душевая угловая закрытая полностенная 90х90х215см,двери раздвижные 2 створки,темное стекло,электронное управление,глубокий поддон.Комплектация:Дозаторы жидкого мыла,поясничныймассаж,6 гидро форсунок,регулируемая штанга,3-х позиционна"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 24"

    "Кабина душевая (душевой уголок) , монтаж пристенныйв угол, размер 800х800мм, высота 198см, раздвижные двери, поверхность рифленая, цвет профиля белый, высота поддона 130мм, материал акрил."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 25"

    "Картридж для шарового смесителя однорычажного диаметр 35мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 26"

    "Кирпич керамический полнотелый полуторный К-200/1,5/50 марка прочности200, по морозостойкости F50"

    Кол-во: 2500.0

    "Позиция 27"

    "Кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 рядовой, полнотелый, размерами250х120х65мм, формата 1НФ, марки по прочности М150, класса среднейплотности 2,0, марки по морозостойкости F50."

    Кол-во: 4620.0

    "Позиция 28"

    "Кирпич КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 рядовой, пустотелый, размерами250х120х65мм, формата 1НФ, марки по прочности М100, класса среднейплотности 2,0, марки по морозостойкойсти F50."

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 29"

    "Кирпич огнеупорный ШБ-8, для кладки различных промышленных печей,котлов, котельных, сушильных барабанов и других тепловых агрегатовтемпература применения до +1350C, 250х124х65мм."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 30"

    "Клапан ручной запорный прямой никелированный , предназначен для отключения отдельного отопительного прибора с возможностью его опорожнения для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления , Ду20мм, резьба штуцеров 3/4", рабочее давление 10бар kvs 3,0м3/ч Тмакс.120*"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Клапан термостатический Ду=20мм, Ру=16бар,прямой, рабочая температура до 120С, резьба 3/4", пропускная способность 3,91м3/ч, для применения внасосных однотрубных системах водяного отопления, для перекрытия системы, слива носителя тепла при демонтаже."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 32"

    "Крепление для унитаза к полу , цвет серыйметаллик"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 33"

    "Кронштейн пластиковый с фиксатором размер 20мм, для крепления труб."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 34"

    "Лейка для душа , материал ABS пластик, покрытие хром"

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 35"

    "Лейка для душа , 1 режимная, белая, материал пластик,покрытие никель-хромовое, система очистки Easy Clean"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 36"

    "Лейка для душа , присоединение шланга 1/2",диаметр рассеивателя лейки 70мм, материал-пластик, цвет-хром"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Лейка для душа пластмассовая, без гибкого шланга"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 38"

    "Лента противоскользящая длина 15м, ширина 25мм, цвет черный, устойчива к УФ лучам, воздействию воды и чистящим средствам, средняя зернистость, клейкая основа. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений."

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 39"

    "Мат минеральная тепло- и звукоизоляция на основестекловолокна, длина 10000мм, ширина 1200мм, толщина 50мм, класспожарной опасности КМ0, температура применения -60+270С."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 40"

    "Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С2-5, с обкладкойстеклотканью с двух сторон."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 41"

    "Мойка из нержавеющей стали 800х500х20мм"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 42"

    "Ограждение душевое , поддон акриловый 900х900мм, форма-четверть круга, цвет белый, стекломатинированное-сатин"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Отвод 90-22х3-20"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 44"

    "Сэндвич-панель ПВХ 3000х1500х10мм из экструдированного вспененногополистирола без добавки антипирена шириной 1500мм,длиной 3000мм,толщиной10мм,цвет белый матовый"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 45"

    "Сэндвич-панель ПВХ 3000х1500х9мм из пластика шириной 1500мм, длиной3000мм, толщиной 9мм, цвет белый."

    Кол-во: 22.5

    "Позиция 46"

    "Пленка укрывная защитная размер 4х12,5м.Материал полиэтилен толщиной 7мкм, для защиты от краски и пыли привыполнении ремонтных и отделочных работ."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 47"

    "Плита дорожнная 1П60.18-30 6000х1750х140, для постоянных дорог (тип 1),прямоугольная, длина 6000мм, ширина 1750мм, высота 140мм, под автомобильную нагрузку 30т"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "Плита железобетонная дорожная 1П60.19-30 размеры 6000х1870х140мм масса3,9т"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 49"

    "Плита ППС-17 пенополистирольная, резанная с прямоугольной (ровной)боковой кромкой, размер 1000х2000х50мм, для утепления пола пенополистиролом непосредственно по бетонному основанию."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 50"

    "Плита теплоизоляционная из ваты минеральной повышенной жесткости типаППЖ марки 200 длиной 1000мм шириной 500мм толщиной 50мм ППЖ-200-1000.500.50"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 51"

    "Плита теплоизоляционная Стандарт 1200х600х100мм, негорючаягидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная плита из минеральной ваты."

    Кол-во: 8.352

    "Позиция 52"

    "Плита теплоизоляционная минераловатная Стандарт 50 (плотность50кг/м3), размер 1000х600х50мм, толщина 50мм."

    Кол-во: 2.88

    "Позиция 53"

    "Плита напольно-тротуарная бетонно-мозаичная (БМП) армированная 6.КА.3,размер 500х500х35ммм, цвет серый, шлифованная."

    Кол-во: 225.0

    "Позиция 54"

    "Плита тротуарная бетонно-мозаичная БМП, армированная, размер400х400х35ммм, цвет серый, шлифованная."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 55"

    "Плита цементно-стружечная ЦСП-1 3600х1200х12"

    Кол-во: 4.976

    "Позиция 56"

    "Покрытие ворсовое влаговпитывающее ковровое, ширина 1,3м,ворс полипропилен,основа ПВХ,тип ворса отрезной,цвет-коричневый,высотаворса 4,5мм,общий вес 2800г/м2"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 57"

    "Порог АЛ-200 стыковой бронза 90см"

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 58"

    "Профиль крепёжный шляпный 90х20х3000 (ОЦ-001-БЦ-1,2)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 59"

    "Рейка (раскладка/вставка) алюминиевая Албес ASN A903RUS01 или эквивалент , ширина 15мм,длина 3м, цвет белый матовый, для подвесного реечного потолка системы AN85A с открытыми стыками, декоративный элемент."

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 60"

    "Решетка декоративная 600х1200мм для радиаторов отопления,материал ПВХ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 61"

    "Сиденье для унитаза с полкой, материал полипропилен, цвет белый"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 62"

    "Скоба строительная кованая 8х200х70мм, диаметр 8мм, длина 200мм, глубина посадки 70мм"

    Кол-во: 340.0

    "Позиция 63"

    "Стекло листовое бесцветное М1-СВР 1605х1300х4, марки М1, свободныхразмеров, толщиной 4мм, размер листа 1605х1300мм"

    Кол-во: 219.081

    "Позиция 64"

    "Стеклоткань электроизоляционная Э3/2-200(100)П, рабочая температура эксплуатации +450°С, в рулоне шириной 100 см"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 65"

    "Сэндвич-панель кровельная с минераловатным утеплителем ПК-МВ-7000х1000х150мм, толщина металла 0,5-0,7мм с покрытием, цвет RAL9003."

    Кол-во: 252.0

    "Позиция 66"

    "Тройник размер 110х110мм, угол 45градусов, материалполивинилхлорид (ПВХ), для систем наружнойканалазации"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 67"

    "Тройник для внутренней канализации 110х110/87,для подключения к трубопроводу диаметром 110мм."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 68"

    "Тройник ТП 110х110 прямой (90гр.) для систем внутренней канализации,диаметр 110мм."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 69"

    "Тройник прямой ТП 50х50 ПВХ, 90град, для систем внутренней канализации"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 70"

    "Уплотнитель ОП-02-255 в паз притвора пластиковых окон и дверей(длянаружнего контура притвора),материал термопластичный эластомер(ТРЕ),цветбелый,атмосферо- и морозостойкий(до -60гр.С),легко восстанавливают своюформу после сжатия,обладают значительным сопротивлением"

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 71"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКI/II Е1 Ш2 1525х1525х10мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев I/II, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 10мм Г"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 72"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКI/II Е1 Ш2 1525х1525х20мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев I/II, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 20мм Г"

    Кол-во: 0.651

    "Позиция 73"

    "Фанера общего назначения марки ФК I/III Е1 с наружными слоями из шпоналиственных пород, размер 1525х1525х12мм"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 74"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКфанера влагостойкая, Е1-класс емиссии, размер 1525х1525х15мм"

    Кол-во: 0.345

    "Позиция 75"

    "Фанера общего назначения марки ФК I/III Е1 с наружными слоями из шпоналиственных пород, размер 1525х1525х4мм"

    Кол-во: 0.68

    "Позиция 76"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКII/IV Е1 Ш2 1525х1525х10мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев II/IV, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 10мм"

    Кол-во: 1.915

    "Позиция 77"

    "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКII/IV Е1 Ш2 1525х1525х15мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев II/IV, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 15мм"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 78"

    "Фанера ФК IV/IV Е1 НШ 1525х1525х8мм, общего назначения марки ФК длявнутреннего применения с наружными слоями из шпона березы, с сочетаниемсортов шпона наружных слоев IV/IV, класса эмиссии Е1, нешлифованная,длиной 1525мм, шириной 1525мм, толщиной 8мм."

    Кол-во: 0.699

    "Позиция 79"

    "Хомут (держатель) , для внутренней канализации,для труб диаметром 110мм,шумопоглощающий со шпилькой и дюбелем цвет серый"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 80"

    "Шнур для горячей сварки швов линолеума длина 50м"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 81"

    "Сгон Д-20мм, металл, не в сборе"

    Кол-во: 10.0

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