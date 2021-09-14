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Номер извещения
32110577579
Уникальный номер закупки
21/4.3/0062016/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 62016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.08.2021 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-42
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Baskakov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баскаков А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
8 791 756,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.6
Кол-во: 5.25
Кол-во: 7.5
Кол-во: 9.4
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 91.0
Кол-во: 8.11
Кол-во: 2.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 3.5
Кол-во: 5.7
Кол-во: 9.0
Кол-во: 23.49
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.08
Кол-во: 0.25
Кол-во: 22.0
Кол-во: 0.76
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 2500.0
Кол-во: 4620.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.5
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 54.0
Кол-во: 22.5
Кол-во: 100.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 8.352
Кол-во: 2.88
Кол-во: 225.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4.976
Кол-во: 500.0
Кол-во: 55.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 65.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 340.0
Кол-во: 219.081
Кол-во: 250.0
Кол-во: 252.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 800.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.651
Кол-во: 3.6
Кол-во: 0.345
Кол-во: 0.68
Кол-во: 1.915
Кол-во: 5.5
Кол-во: 0.699
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
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