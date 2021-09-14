Цена договора и требования к обеспечению

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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Брус сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х100ммдлиной 6м" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Брус сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х150ммдлиной 6м" Кол-во: 4.6

"Позиция 3" "Брус сорта 2 из древесины хвойных пород поперечным сечением 100х100ммдлиной 6м" Кол-во: 5.25

"Позиция 4" "Брусок сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 50х100ммдлиной 6м" Кол-во: 7.5

"Позиция 5" "Брусок сорта 1 из древесины хвойных пород поперечным сечением 50х50ммдлиной 3м" Кол-во: 9.4

"Позиция 6" "Гарнитур для душа , настенный, состав:штанга, держатель для лейки, лейка, шланг для душа." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Головка термостатическая , жидкостная, для вентильных панель­ных радиаторов с вентильнойвставкой" Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Доска вагонка Евростандарт, липа сорт А, ширина 88мм, толщина 15мм,длина 3м" Кол-во: 91.0

"Позиция 9" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х125мм длиной 6м" Кол-во: 8.11

"Позиция 10" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х150мм длиной 6м" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением30х100мм длиной 6м" Кол-во: 8.0

"Позиция 12" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением30х150мм длиной 6м" Кол-во: 3.5

"Позиция 13" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением40х100мм длиной 6м" Кол-во: 5.7

"Позиция 14" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением40х150мм длиной 6м" Кол-во: 9.0

"Позиция 15" "Доска сорта 1 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением50х150мм длиной 6м" Кол-во: 23.49

"Позиция 16" "Доска сорта 2 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х100мм длиной 6м" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Доска сорта 2 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением25х175мм длиной 6м" Кол-во: 2.08

"Позиция 18" "Доска сорта 3 из древесины хвойных пород обрезная поперечным сечением50х150мм длиной 4м" Кол-во: 0.25

"Позиция 19" "Доска подоконная ПВХ 40х200, цвет белый." Кол-во: 22.0

"Позиция 20" "Доска-2-хв.-38х140 половая" Кол-во: 0.76

"Позиция 21" "Туалет передвижной автономный ТПА 1150х1150х2350мм, объем бака300л" Кол-во: 4.0

"Позиция 22" "Кабина душевая (ГхВхШ):80x199x80 см, полукруглая с двумя раздвижнымидверцами, угловая стойка с небольшим сиденьем, смесителем, штангой и ручной лейкой для душа, размер поддона 80х80мм, высота 1900мм, цветбелый" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Кабина душевая угловая закрытая полностенная 90х90х215см,двери раздвижные 2 створки,темное стекло,электронное управление,глубокий поддон.Комплектация:Дозаторы жидкого мыла,поясничныймассаж,6 гидро форсунок,регулируемая штанга,3-х позиционна" Кол-во: 15.0

"Позиция 24" "Кабина душевая (душевой уголок) , монтаж пристенныйв угол, размер 800х800мм, высота 198см, раздвижные двери, поверхность рифленая, цвет профиля белый, высота поддона 130мм, материал акрил." Кол-во: 4.0

"Позиция 25" "Картридж для шарового смесителя однорычажного диаметр 35мм" Кол-во: 20.0

"Позиция 26" "Кирпич керамический полнотелый полуторный К-200/1,5/50 марка прочности200, по морозостойкости F50" Кол-во: 2500.0

"Позиция 27" "Кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50 рядовой, полнотелый, размерами250х120х65мм, формата 1НФ, марки по прочности М150, класса среднейплотности 2,0, марки по морозостойкости F50." Кол-во: 4620.0

"Позиция 28" "Кирпич КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 рядовой, пустотелый, размерами250х120х65мм, формата 1НФ, марки по прочности М100, класса среднейплотности 2,0, марки по морозостойкойсти F50." Кол-во: 0.6

"Позиция 29" "Кирпич огнеупорный ШБ-8, для кладки различных промышленных печей,котлов, котельных, сушильных барабанов и других тепловых агрегатовтемпература применения до +1350C, 250х124х65мм." Кол-во: 0.5

"Позиция 30" "Клапан ручной запорный прямой никелированный , предназначен для отключения отдельного отопительного прибора с возможностью его опорожнения для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления , Ду20мм, резьба штуцеров 3/4", рабочее давление 10бар kvs 3,0м3/ч Тмакс.120*" Кол-во: 3.0

"Позиция 31" "Клапан термостатический Ду=20мм, Ру=16бар,прямой, рабочая температура до 120С, резьба 3/4", пропускная способность 3,91м3/ч, для применения внасосных однотрубных системах водяного отопления, для перекрытия системы, слива носителя тепла при демонтаже." Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Крепление для унитаза к полу , цвет серыйметаллик" Кол-во: 6.0

"Позиция 33" "Кронштейн пластиковый с фиксатором размер 20мм, для крепления труб." Кол-во: 40.0

"Позиция 34" "Лейка для душа , материал ABS пластик, покрытие хром" Кол-во: 44.0

"Позиция 35" "Лейка для душа , 1 режимная, белая, материал пластик,покрытие никель-хромовое, система очистки Easy Clean" Кол-во: 10.0

"Позиция 36" "Лейка для душа , присоединение шланга 1/2",диаметр рассеивателя лейки 70мм, материал-пластик, цвет-хром" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Лейка для душа пластмассовая, без гибкого шланга" Кол-во: 120.0

"Позиция 38" "Лента противоскользящая длина 15м, ширина 25мм, цвет черный, устойчива к УФ лучам, воздействию воды и чистящим средствам, средняя зернистость, клейкая основа. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений." Кол-во: 150.0

"Позиция 39" "Мат минеральная тепло- и звукоизоляция на основестекловолокна, длина 10000мм, ширина 1200мм, толщина 50мм, класспожарной опасности КМ0, температура применения -60+270С." Кол-во: 12.0

"Позиция 40" "Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С2-5, с обкладкойстеклотканью с двух сторон." Кол-во: 200.0

"Позиция 41" "Мойка из нержавеющей стали 800х500х20мм" Кол-во: 14.0

"Позиция 42" "Ограждение душевое , поддон акриловый 900х900мм, форма-четверть круга, цвет белый, стекломатинированное-сатин" Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Отвод 90-22х3-20" Кол-во: 18.0

"Позиция 44" "Сэндвич-панель ПВХ 3000х1500х10мм из экструдированного вспененногополистирола без добавки антипирена шириной 1500мм,длиной 3000мм,толщиной10мм,цвет белый матовый" Кол-во: 54.0

"Позиция 45" "Сэндвич-панель ПВХ 3000х1500х9мм из пластика шириной 1500мм, длиной3000мм, толщиной 9мм, цвет белый." Кол-во: 22.5

"Позиция 46" "Пленка укрывная защитная размер 4х12,5м.Материал полиэтилен толщиной 7мкм, для защиты от краски и пыли привыполнении ремонтных и отделочных работ." Кол-во: 100.0

"Позиция 47" "Плита дорожнная 1П60.18-30 6000х1750х140, для постоянных дорог (тип 1),прямоугольная, длина 6000мм, ширина 1750мм, высота 140мм, под автомобильную нагрузку 30т" Кол-во: 5.0

"Позиция 48" "Плита железобетонная дорожная 1П60.19-30 размеры 6000х1870х140мм масса3,9т" Кол-во: 30.0

"Позиция 49" "Плита ППС-17 пенополистирольная, резанная с прямоугольной (ровной)боковой кромкой, размер 1000х2000х50мм, для утепления пола пенополистиролом непосредственно по бетонному основанию." Кол-во: 16.0

"Позиция 50" "Плита теплоизоляционная из ваты минеральной повышенной жесткости типаППЖ марки 200 длиной 1000мм шириной 500мм толщиной 50мм ППЖ-200-1000.500.50" Кол-во: 75.0

"Позиция 51" "Плита теплоизоляционная Стандарт 1200х600х100мм, негорючаягидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная плита из минеральной ваты." Кол-во: 8.352

"Позиция 52" "Плита теплоизоляционная минераловатная Стандарт 50 (плотность50кг/м3), размер 1000х600х50мм, толщина 50мм." Кол-во: 2.88

"Позиция 53" "Плита напольно-тротуарная бетонно-мозаичная (БМП) армированная 6.КА.3,размер 500х500х35ммм, цвет серый, шлифованная." Кол-во: 225.0

"Позиция 54" "Плита тротуарная бетонно-мозаичная БМП, армированная, размер400х400х35ммм, цвет серый, шлифованная." Кол-во: 20.0

"Позиция 55" "Плита цементно-стружечная ЦСП-1 3600х1200х12" Кол-во: 4.976

"Позиция 56" "Покрытие ворсовое влаговпитывающее ковровое, ширина 1,3м,ворс полипропилен,основа ПВХ,тип ворса отрезной,цвет-коричневый,высотаворса 4,5мм,общий вес 2800г/м2" Кол-во: 500.0

"Позиция 57" "Порог АЛ-200 стыковой бронза 90см" Кол-во: 55.0

"Позиция 58" "Профиль крепёжный шляпный 90х20х3000 (ОЦ-001-БЦ-1,2)" Кол-во: 40.0

"Позиция 59" "Рейка (раскладка/вставка) алюминиевая Албес ASN A903RUS01 или эквивалент , ширина 15мм,длина 3м, цвет белый матовый, для подвесного реечного потолка системы AN85A с открытыми стыками, декоративный элемент." Кол-во: 65.0

"Позиция 60" "Решетка декоративная 600х1200мм для радиаторов отопления,материал ПВХ" Кол-во: 3.0

"Позиция 61" "Сиденье для унитаза с полкой, материал полипропилен, цвет белый" Кол-во: 21.0

"Позиция 62" "Скоба строительная кованая 8х200х70мм, диаметр 8мм, длина 200мм, глубина посадки 70мм" Кол-во: 340.0

"Позиция 63" "Стекло листовое бесцветное М1-СВР 1605х1300х4, марки М1, свободныхразмеров, толщиной 4мм, размер листа 1605х1300мм" Кол-во: 219.081

"Позиция 64" "Стеклоткань электроизоляционная Э3/2-200(100)П, рабочая температура эксплуатации +450°С, в рулоне шириной 100 см" Кол-во: 250.0

"Позиция 65" "Сэндвич-панель кровельная с минераловатным утеплителем ПК-МВ-7000х1000х150мм, толщина металла 0,5-0,7мм с покрытием, цвет RAL9003." Кол-во: 252.0

"Позиция 66" "Тройник размер 110х110мм, угол 45градусов, материалполивинилхлорид (ПВХ), для систем наружнойканалазации" Кол-во: 6.0

"Позиция 67" "Тройник для внутренней канализации 110х110/87,для подключения к трубопроводу диаметром 110мм." Кол-во: 14.0

"Позиция 68" "Тройник ТП 110х110 прямой (90гр.) для систем внутренней канализации,диаметр 110мм." Кол-во: 16.0

"Позиция 69" "Тройник прямой ТП 50х50 ПВХ, 90град, для систем внутренней канализации" Кол-во: 6.0

"Позиция 70" "Уплотнитель ОП-02-255 в паз притвора пластиковых окон и дверей(длянаружнего контура притвора),материал термопластичный эластомер(ТРЕ),цветбелый,атмосферо- и морозостойкий(до -60гр.С),легко восстанавливают своюформу после сжатия,обладают значительным сопротивлением" Кол-во: 800.0

"Позиция 71" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКI/II Е1 Ш2 1525х1525х10мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев I/II, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 10мм Г" Кол-во: 3.0

"Позиция 72" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКI/II Е1 Ш2 1525х1525х20мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев I/II, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 20мм Г" Кол-во: 0.651

"Позиция 73" "Фанера общего назначения марки ФК I/III Е1 с наружными слоями из шпоналиственных пород, размер 1525х1525х12мм" Кол-во: 3.6

"Позиция 74" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКфанера влагостойкая, Е1-класс емиссии, размер 1525х1525х15мм" Кол-во: 0.345

"Позиция 75" "Фанера общего назначения марки ФК I/III Е1 с наружными слоями из шпоналиственных пород, размер 1525х1525х4мм" Кол-во: 0.68

"Позиция 76" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКII/IV Е1 Ш2 1525х1525х10мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев II/IV, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 10мм" Кол-во: 1.915

"Позиция 77" "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ФКII/IV Е1 Ш2 1525х1525х15мм, водостойкая для внутреннего использования,сорта шпона наружных слоев II/IV, класс эмиссии Е1, шлифованная с двухсторон, размером 1525х1525мм, толщиной 15мм" Кол-во: 5.5

"Позиция 78" "Фанера ФК IV/IV Е1 НШ 1525х1525х8мм, общего назначения марки ФК длявнутреннего применения с наружными слоями из шпона березы, с сочетаниемсортов шпона наружных слоев IV/IV, класса эмиссии Е1, нешлифованная,длиной 1525мм, шириной 1525мм, толщиной 8мм." Кол-во: 0.699

"Позиция 79" "Хомут (держатель) , для внутренней канализации,для труб диаметром 110мм,шумопоглощающий со шпилькой и дюбелем цвет серый" Кол-во: 10.0

"Позиция 80" "Шнур для горячей сварки швов линолеума длина 50м" Кол-во: 6.0