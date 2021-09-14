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    Главная / Торги / Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 67656)

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 67656)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 09:3014.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110577574

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0067656/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0067656/ГПК/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 67656)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_14.09.2021.docx

    67656_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577574Подведение итогов не позднее Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектных низковольтных устройств для объектов строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири", "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-8 В Уренгойского НГКМ", "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    39 972 633,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит электрообогрева Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.70.ЭОК.ОЛ инв.№10069911 изм.1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Щит электрообогрева Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.1.ЭОК.ОЛ инв.№10069143"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Щит электрообогрева Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.72.ЭОК.ОЛ инв.№10069892"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Щит электрообогрева Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.80.ЭОК.ОЛ инв.№10069872"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Щит электрообогрева Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.4.ЭОК.ОЛ инв.№10068612"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Щит электрообогрева напорная К3Н Комплектация по обосновывающему документу 4570РД2-7-1.00.Р.03.ЛПУ.4.10.ЭОК.ОЛ инв.№10068964"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Щит электрообогрева. Опросный лист 001.Р.0004.116.008В.1029.70-ЭОК.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО1-ЭС. Опросный лист 0457.001.001.Р.0004.116.008В.0000.000-ЭОК.ОЛ инв.№10072616"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Щит электрообогрева. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0039.402-ЭОК.ОЛ1 инв.№10060510"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Щит электрообогрева. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0039.402-ЭОК.ОЛ2 инв.№10060511"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Щит электрообогрева. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0000.000-ЭОК.ОЛ2 инв.№10061654"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Щит электрообогрева. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0000.000-ЭОК.ОЛ1 инв.№10061653"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Шкаф управления электрообогревом. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0039.402-ЭОК.ОЛ3 инв.№10060512"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Шкаф управления электрообогревом. Опросный лист 001.Р.0004.116.008В.1029.70-ЭОК.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Шкаф управления электрообогревом. Опросный лист 4635.010.002.Р2.0004.116.0000.0000.000-ЭОК.ОЛ3 инв.№10061655"

    Кол-во: 1.0

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