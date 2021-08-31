Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Газоанализатор горючих газов, (метан) НПС-10%НКПР, ВПС-20%НКПР. Выходной сигнал 4-20мА, 2 сигнальных реле, 1 реле неисправности. Наличие всепогодного экрана и гидрофобного фильтра. Напряжение питания от 18 до 32 В постоянного тока. Степень защиты корпуса IP67. Температура окружающей среды - 60+90С. Материал корпуса нержавеющая сталь. Погрешность в диапазоне измерения 0-50%НКПР не более 3%НКПР. Гарантия производителя не менее 5 лет. HART, RS-485 Modbus. 1Eхd[id]IIСТ4/Т5. 2 отверстия для кабельных вводов с резьбой М25." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Газоанализатор горючих газов, (метан) НПС-10%НКПР, ВПС-20%НКПР. LON-интерфейс. Наличие всепогодного экрана и гидрофобного фильтра. Напряжение питания от 18 до 32 В постоянного тока. Степень защиты корпуса IP67. Температура окружающей среды от -60+90С. Материал корпуса нержавеющая сталь. Погрешность в диапазоне измерения 0-50%НКПР не более 3%НКПР. Гарантия производителя не менее 5 лет. 1Eхd[id]IIСТ4/Т5. 2 отверстия для кабельных вводов с резьбой М25." Кол-во: 14.0

"Позиция 3" "Термопреобразователь с унифицир. выход. сигналом, погружаемый медный. «Взрывонепрониц. оболочка» Exd по ТР ТС 012/2011, со станд. виброустойч. (гр. F3 ГОСТ Р 52931), со светодиод. индикатором с 4-хразряд. индикацией и высотой цифр 9,5мм, для раб. при темп.окр.среды -40+70С, с вых.ток.сигналом 4–20мА, с диап.измер.темп. -50+100С, с осн. приведен.погреш. +-0,5%, с осн.приведен.погреш. индикации +-0,6%, с 2-хпроводн. схемой подкл., с защит. корпусом с L монтаж.части 160мм и d 10мм, из нерж. стали 12Х18Н10Т, без штуцера, со станд. кабельн. вводом (под кабель без брони или в броне, обеспеч. защиту кабеля от выдерг. и проворач., для мак. наруж. d кабеля 17мм, Компл. уплотн. - Резин. кольца с dу=7-9мм, 9-11мм), с поверкой. IP67. Материал клеммной головки - литьевой алюмин. сплав. Чувствит. эл-т – терморезист. медный модульн. типа. Доп. приведен. погреш. по вых.ток.сигналу, вызванная измен. темп.окр.среды, не более +-0,01%/С. Завис-ть вых.ток.сигнала от измер. темп.-линейная. Межповер.инт.4г" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с особо высокой виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 80мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа Г1, с кабельным вводом типа «К» под кабель без брони или кабель в броне, обеспечивающим защиту кабеля потребителя от выдергивания и проворачивания (уплотнение - резиновое кольцо с d=13-14,5мм), с поверкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, общепромышленного исполнения, со стандартной виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 630мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа М (литьевой алюминиевый сплав), со стандартным кабельным вводом, с калибровкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. Предназначен для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих защитный корпус термопреобразователей, в том числе во взрывоопасных зонах. ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 10.0

"Позиция 6" "Корректор объема газа. Длина кабеля температурного зонда 2,5м. Для приведения к станд.усл. по ГОСТ 2939 объёма газа, измер. счетчиком газа при раб. усл.. Верх. предел измер. давл. газа от 2 до 70 бар; раб. диап. канала измер.давл. от 30 до 100% ВПИ; диап. измер.темп. газа -30+60С; пределы допуск. осн. отн. погреш. при приведении объёма газа к станд. усл. +-0,5%; IP65; срок службы не менее 10л; масса не более 1,6 кг. Экспл. -30+50С. 1ExibIIAT3. Примен. в сост. узлов учёта газа на базе турб., ротац., вихревых счётчиков в соотв. с ПР 50.2.019 и УЗ расходомеров в соотв. с СТО Газпром 5.2—2005. Для измер. физ. свойств газа исп-ся высокостаб. первич. преобраз.: встроен.в корпус корректора кремниевый пьезорезистивный преобраз. абс.давл. с разделит. диафр. из нерж. стали, и выносной платиновый термопреобраз. сопротивл.проволочного типа. Межповер.инт.5л." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Газоанализатор стационарный , со сменными сенсорами взрывозащищенный. Сост. из порогового устр-ва (трансмиттера) с выносным оптич.преобраз. на метан. Диап. измер.0-2,2% об.доли, показаний 0-4,4% об.доли. Допуск.осн.абс. погреш. +-0,22%. Корпус алюминий. 1Exdib[ib]IICТ4Gb. IP66/67. Раб.темп.-60+85С. Пит.18-32В. LEDиндикатор, LCDдисплей, 2аналог.выход.сигнала 4-20мА, 3реле «сухой контакт» 1А 60В AC/DC (Порог1, Порог2, Неисправность), RS-485 (Modbus RTU), HART. 2 каб.ввода 3/4NPT. Межповер.инт. 3г. 3х цвет.индик. отобр. реж.раб. (норма, неисправность, тревога); 4светодиод. индик. визуал. контроля превыш-я устан. порогов загазованности по 2 на кажд.канал и доп. светодиод режима калибровки; Дисплей отображ.: рез-т измер., хим.ф-лу, ед.изм; устан. знач.порогов срабат.сигнализ.; графич.диагр. регистрации рез-тов измер. в теч. фиксир. интервала времени. Возм. подкл. 2 сенсоров. Возм. провед. калибр., установки 0 и обслуж. без демонтажа, в полевых усл.(с исп. HARTкоммуник./магнит. ключа)" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Термопреобразователь сопротивления, поверхностный для подземных трубопроводов. Медный, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ех dIIC Т6...T3 X. Токовый выходной сигнал 4-20мА. Диап.измер. темп. -50+100С. Основная допускаемая приведенная погрешность +-0,5%. 2 ЧЭ, с 2х проводная схема подключения к линии потребителя. Длина соединительного кабеля 5000мм (кабель с внешней оболочкой на основе нержавеющей трубы и металлорукава с ПВХ изоляцией МРПИ 10). Диаметр поверхности, на которую устанавливается ТС: 530мм. Тип корпуса/клеммной головки К1/Г6 (алюминиевый сплав). Стандарт. набор уплотнительных резиновых колец 7-11мм. Кабельный ввод типа К (базовый). С комплектом монтажных частей. С калибровкой. IP68." Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с особо высокой виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа Г1, с кабельным вводом типа «К» под кабель без брони или кабель в броне, обеспечивающим защиту кабеля потребителя от выдергивания и проворачивания (уплотнение - резиновое кольцо с d=13-14,5мм), с поверкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 35.0

"Позиция 10" "Датчик разности давлений, фланц.исп.. Диап.измер.давл от 0 до 1,6МПа, настроен на 0-400кПа. Тип подклю. к технол.процессу нерж.сталь 316 (традиц.соед.). Материал разделит.мембраны нерж.сталь 316. Материал уплотнит.колец резина. Заполн.жид-ть кремнийорганич. Материал крепежных деталей: болты из стали 35ХГСА (30ХГСА или ASTM A499 TYPE 1). Вых.сигнал 4-20мА с цифр.сигналом на базе протокола HART. Сертиф.взрывобез.1ЕхdIIСТ6,1ЕхdIIСТ5. Монтаж.части ниппель (внутр. d10) с накид.гайкой М20х1,5, для соед. по наруж.d трубы 14 мм. Материал монтаж.частей, контактир.со средой нерж.сталь 12Х18Н10T или аналог. Монтаж.кронштейн для крепления датчика на трубе(до 50мм dнаруж) (материал нерж.сталь). Каб.ввод: ExdIIC,IP66, материал никелир.латунь; под бронир.кабель, d кабеля 5-14мм, d брони 10-21мм. Предельно допуск.раб.изб.давл. 25МПа. IP66/68.Перенастройка диапазонов измер. до 100:1. Межповер.инт.5л. В изм.блоке емкостная ячейка. Осн.привед.погреш. +-0,075%. Окр. среда -40+85С. ГОСТ 22520-85" Кол-во: 2.0