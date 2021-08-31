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    Главная / Торги / Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63295)

    Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63295)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:3031.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110577381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110577381

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063295/ТГСПб

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063295/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63295)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 15.09.2021.docx

    63295_Документация МИ ЕР.zip

    63295_Протокол_.docx

    63295_Протокол_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110577381Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления, термопреобразователей, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

    Начальная цена

    5 297 427,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/302935/name/6151869ed80d17.42215711

    27.09.2021

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/302938/name/615186db62c8e0.26609084

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор горючих газов, (метан) НПС-10%НКПР, ВПС-20%НКПР. Выходной сигнал 4-20мА, 2 сигнальных реле, 1 реле неисправности. Наличие всепогодного экрана и гидрофобного фильтра. Напряжение питания от 18 до 32 В постоянного тока. Степень защиты корпуса IP67. Температура окружающей среды - 60+90С. Материал корпуса нержавеющая сталь. Погрешность в диапазоне измерения 0-50%НКПР не более 3%НКПР. Гарантия производителя не менее 5 лет. HART, RS-485 Modbus. 1Eхd[id]IIСТ4/Т5. 2 отверстия для кабельных вводов с резьбой М25."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор горючих газов, (метан) НПС-10%НКПР, ВПС-20%НКПР. LON-интерфейс. Наличие всепогодного экрана и гидрофобного фильтра. Напряжение питания от 18 до 32 В постоянного тока. Степень защиты корпуса IP67. Температура окружающей среды от -60+90С. Материал корпуса нержавеющая сталь. Погрешность в диапазоне измерения 0-50%НКПР не более 3%НКПР. Гарантия производителя не менее 5 лет. 1Eхd[id]IIСТ4/Т5. 2 отверстия для кабельных вводов с резьбой М25."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь с унифицир. выход. сигналом, погружаемый медный. «Взрывонепрониц. оболочка» Exd по ТР ТС 012/2011, со станд. виброустойч. (гр. F3 ГОСТ Р 52931), со светодиод. индикатором с 4-хразряд. индикацией и высотой цифр 9,5мм, для раб. при темп.окр.среды -40+70С, с вых.ток.сигналом 4–20мА, с диап.измер.темп. -50+100С, с осн. приведен.погреш. +-0,5%, с осн.приведен.погреш. индикации +-0,6%, с 2-хпроводн. схемой подкл., с защит. корпусом с L монтаж.части 160мм и d 10мм, из нерж. стали 12Х18Н10Т, без штуцера, со станд. кабельн. вводом (под кабель без брони или в броне, обеспеч. защиту кабеля от выдерг. и проворач., для мак. наруж. d кабеля 17мм, Компл. уплотн. - Резин. кольца с dу=7-9мм, 9-11мм), с поверкой. IP67. Материал клеммной головки - литьевой алюмин. сплав. Чувствит. эл-т – терморезист. медный модульн. типа. Доп. приведен. погреш. по вых.ток.сигналу, вызванная измен. темп.окр.среды, не более +-0,01%/С. Завис-ть вых.ток.сигнала от измер. темп.-линейная. Межповер.инт.4г"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с особо высокой виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 80мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа Г1, с кабельным вводом типа «К» под кабель без брони или кабель в броне, обеспечивающим защиту кабеля потребителя от выдергивания и проворачивания (уплотнение - резиновое кольцо с d=13-14,5мм), с поверкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. ГОСТ Р 52931-2008"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, общепромышленного исполнения, со стандартной виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 630мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа М (литьевой алюминиевый сплав), со стандартным кабельным вводом, с калибровкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. Предназначен для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих защитный корпус термопреобразователей, в том числе во взрывоопасных зонах. ГОСТ Р 52931-2008"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Корректор объема газа. Длина кабеля температурного зонда 2,5м. Для приведения к станд.усл. по ГОСТ 2939 объёма газа, измер. счетчиком газа при раб. усл.. Верх. предел измер. давл. газа от 2 до 70 бар; раб. диап. канала измер.давл. от 30 до 100% ВПИ; диап. измер.темп. газа -30+60С; пределы допуск. осн. отн. погреш. при приведении объёма газа к станд. усл. +-0,5%; IP65; срок службы не менее 10л; масса не более 1,6 кг. Экспл. -30+50С. 1ExibIIAT3. Примен. в сост. узлов учёта газа на базе турб., ротац., вихревых счётчиков в соотв. с ПР 50.2.019 и УЗ расходомеров в соотв. с СТО Газпром 5.2—2005. Для измер. физ. свойств газа исп-ся высокостаб. первич. преобраз.: встроен.в корпус корректора кремниевый пьезорезистивный преобраз. абс.давл. с разделит. диафр. из нерж. стали, и выносной платиновый термопреобраз. сопротивл.проволочного типа. Межповер.инт.5л."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Газоанализатор стационарный , со сменными сенсорами взрывозащищенный. Сост. из порогового устр-ва (трансмиттера) с выносным оптич.преобраз. на метан. Диап. измер.0-2,2% об.доли, показаний 0-4,4% об.доли. Допуск.осн.абс. погреш. +-0,22%. Корпус алюминий. 1Exdib[ib]IICТ4Gb. IP66/67. Раб.темп.-60+85С. Пит.18-32В. LEDиндикатор, LCDдисплей, 2аналог.выход.сигнала 4-20мА, 3реле «сухой контакт» 1А 60В AC/DC (Порог1, Порог2, Неисправность), RS-485 (Modbus RTU), HART. 2 каб.ввода 3/4NPT. Межповер.инт. 3г. 3х цвет.индик. отобр. реж.раб. (норма, неисправность, тревога); 4светодиод. индик. визуал. контроля превыш-я устан. порогов загазованности по 2 на кажд.канал и доп. светодиод режима калибровки; Дисплей отображ.: рез-т измер., хим.ф-лу, ед.изм; устан. знач.порогов срабат.сигнализ.; графич.диагр. регистрации рез-тов измер. в теч. фиксир. интервала времени. Возм. подкл. 2 сенсоров. Возм. провед. калибр., установки 0 и обслуж. без демонтажа, в полевых усл.(с исп. HARTкоммуник./магнит. ключа)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь сопротивления, поверхностный для подземных трубопроводов. Медный, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ех dIIC Т6...T3 X. Токовый выходной сигнал 4-20мА. Диап.измер. темп. -50+100С. Основная допускаемая приведенная погрешность +-0,5%. 2 ЧЭ, с 2х проводная схема подключения к линии потребителя. Длина соединительного кабеля 5000мм (кабель с внешней оболочкой на основе нержавеющей трубы и металлорукава с ПВХ изоляцией МРПИ 10). Диаметр поверхности, на которую устанавливается ТС: 530мм. Тип корпуса/клеммной головки К1/Г6 (алюминиевый сплав). Стандарт. набор уплотнительных резиновых колец 7-11мм. Кабельный ввод типа К (базовый). С комплектом монтажных частей. С калибровкой. IP68."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 9"

    "Термопреобразователь сопротивления, Платиновый, погружаемый, с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с особо высокой виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100П класса B по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-х проводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120мм и d10мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа Г1, с кабельным вводом типа «К» под кабель без брони или кабель в броне, обеспечивающим защиту кабеля потребителя от выдергивания и проворачивания (уплотнение - резиновое кольцо с d=13-14,5мм), с поверкой, со стандартным исполнением по степени защиты от воздействия воды (пыли) IP67. ГОСТ Р 52931-2008"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 10"

    "Датчик разности давлений, фланц.исп.. Диап.измер.давл от 0 до 1,6МПа, настроен на 0-400кПа. Тип подклю. к технол.процессу нерж.сталь 316 (традиц.соед.). Материал разделит.мембраны нерж.сталь 316. Материал уплотнит.колец резина. Заполн.жид-ть кремнийорганич. Материал крепежных деталей: болты из стали 35ХГСА (30ХГСА или ASTM A499 TYPE 1). Вых.сигнал 4-20мА с цифр.сигналом на базе протокола HART. Сертиф.взрывобез.1ЕхdIIСТ6,1ЕхdIIСТ5. Монтаж.части ниппель (внутр. d10) с накид.гайкой М20х1,5, для соед. по наруж.d трубы 14 мм. Материал монтаж.частей, контактир.со средой нерж.сталь 12Х18Н10T или аналог. Монтаж.кронштейн для крепления датчика на трубе(до 50мм dнаруж) (материал нерж.сталь). Каб.ввод: ExdIIC,IP66, материал никелир.латунь; под бронир.кабель, d кабеля 5-14мм, d брони 10-21мм. Предельно допуск.раб.изб.давл. 25МПа. IP66/68.Перенастройка диапазонов измер. до 100:1. Межповер.инт.5л. В изм.блоке емкостная ячейка. Осн.привед.погреш. +-0,075%. Окр. среда -40+85С. ГОСТ 22520-85"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Датчик избыточного давления, штуцерн.исп.. Диап.измер.давл от -101,3 кПа до 25МПа, настроен на 0-16МПа. Технол.соед. М20х1,5 внеш. по ГОСТ25164 исп.1. Материал разделит. мембраны и деталей, контактир. с раб.средой - нерж.сталь 316. Заполн.жид-ть кремнийорганич. Вых.сигнал 4-20мА с цифр.сигналом на базе протокола HART. Встроен.ЖКИ с клавиатурой. Сертиф.взрывобез. 1ЕхdIIСТ6,1ЕхdIIСТ5. Монтаж.части (материал прокладок 12Х18Н10Т): ниппель (внутр. d10) с накид.гайкой М20х1,5, материал накидной гайки - углерод.сталь с покрытием. Материал монтаж. частей Сталь 12Х18Н10Т/нерж.сталь316. Монтаж.кронштейн для крепл. на панели (материал - углерод. сталь с покрытием). Каб.ввод: ExdIIC, IP66, материал никелир.латунь; под бронир.кабель, d кабеля 5-14мм, d брони 10-21мм. Давл.перегрузки 40МПа. IP66/68.Перенастройка диапазонов измер. до 100:1. Межповер.инт.5л. В изм.блоке тензорезистивный тензомодуль на кремниевой подложке. Осн.привед.погреш. +-0,2%. Окр. среда -40+85С. ГОСТ 22520-85"

    Кол-во: 2.0

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