Поставка калия хлористого технического, кальция хлористого технического и аммонизированного раствора нитрата кальция для нужд ООО "Газпром комплектация"

Поставка калия хлористого технического, кальция хлористого технического и аммонизированного раствора нитрата кальция для нужд ООО "Газпром комплектация"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Калий хлористый технический, гранулированный 1 сорт." Кол-во: 69000.0

"Позиция 2" "Калий хлористый технический, гранулированный 1 сорт." Кол-во: 69000.0

"Позиция 3" "Калий хлористый технический, гранулированный 1 сорт." Кол-во: 69000.0

"Позиция 4" "Калий хлористый технический, гранулированный 1 сорт." Кол-во: 69000.0

"Позиция 5" "Кальций хлористый технический кальцинированный, порошок, первый сорт, в МКР Массовая доля хлористого кальция не менее 90%. Порошок белого цвета без запаха." Кол-во: 8.0

"Позиция 6" "Кальций хлористый технический кальцинированный, порошок, первый сорт, в МКР Массовая доля хлористого кальция не менее 90%. Порошок белого цвета без запаха." Кол-во: 80.0

"Позиция 7" "Кальций хлористый технический кальцинированный, порошок, первый сорт, в МКР Массовая доля хлористого кальция не менее 90%. Порошок белого цвета без запаха." Кол-во: 60.0

"Позиция 8" "Кальций хлористый технический кальцинированный, порошок, первый сорт, в МКР Массовая доля хлористого кальция не менее 90%. Порошок белого цвета без запаха." Кол-во: 54.0

"Позиция 9" "Кальций хлористый технический кальцинированный, порошок, первый сорт, в МКР Массовая доля хлористого кальция не менее 90%. Порошок белого цвета без запаха." Кол-во: 20.0