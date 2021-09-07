Поставка затворов дисковых для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/4.3/0055333/ГППроект)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Затвор дисковый в неразъемном стальном корпусе DN 40 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № В122.00.00.000-ОЛ1" Кол-во: 11.0

"Позиция 2" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № В122.00.00.000-ОЛ2 ЗП2.1...13" Кол-во: 13.0

"Позиция 3" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое в сборе с электроприводом, технические требования согласно опросного листа № В122.00.00.000-ОЛ5 ЗПЭ1.1...10" Кол-во: 10.0

"Позиция 4" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 65 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № В122.00.00.000-ОЛ3 ЗП3.1...3" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 80 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № В122.00.00.000-ОЛ4 ЗП4.1...3" Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 65 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое в сборе с электроприводом, Технические требования согласно опросного листа №В122.00.00.000-ОЛ6 ЗПЭ2.1...4" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Затвор дисковый в неразъемном стальном корпусе DN 40 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, Технические требования согласно опросного листа № В123.00.00.000-ОЛ1 ЗП1.1...18" Кол-во: 18.0

"Позиция 8" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа №В123.00.00.000-ОЛ2 ЗП2.1...4" Кол-во: 4.0

"Позиция 9" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 65 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа №В123.00.00.000-ОЛ3 ЗП3.1...3" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Затвор дисковый в неразъемном стальном корпусе DN 32/40 мм PN 1,0 Мпа в сборе с электроприводом, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа №В123.00.00.000-ОЛ4 ЗПЭ1.1...7" Кол-во: 7.0

"Позиция 11" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа в сборе с электроприводом, присоединение к трубопроводу - межфланцевое в сборе с электроприводом, технические требования согласно опросного листа № В123.00.00.000-ОЛ5 ЗПЭ2.1...7" Кол-во: 7.0

"Позиция 12" "Затвор дисковый в неразъемном стальном корпусе DN 40 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № П47.00.00.000-ОЛ1 ЗП1.1...2" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № П47.00.00.000-ОЛ2 ЗП2.1...10" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 100 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № П47.00.00.000-ОЛ3 ЗП3.1...5" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Затвор дисковый в неразъемном стальном корпусе DN 32/40 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № П48.00.00.000-ОЛ1 ЗП1" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе DN 50 мм PN 1,0 Мпа, присоединение к трубопроводу - межфланцевое, технические требования согласно опросного листа № П48.00.00.000-ОЛ2" Кол-во: 10.0