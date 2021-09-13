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    Главная / Торги / Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 05:0013.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110576866

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0059670/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/4.3/0059670/ТГТомск/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_59670.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576866Подведение итогов не позднее Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов сферических для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    1 715 470,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран сферический DN 10, PN 35 МПа, под манометр с переходником под приварку, с климатическим исполнением ХЛ. Приложение 1 - технические характеристики."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 2"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1.0

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