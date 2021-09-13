Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке компьютерного тренажера диспетчера ПВК "Веста-Тренажер" для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022-2024 гг. (002/0020/22/2.1/0000063/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/18.01.2022) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства