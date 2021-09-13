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    Главная / Торги / Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)

    Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110576703

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0060032/ТГУхта

    Номер закупки

    0030/21/2.1/0060032/ТГУхта/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    024_Документация_КО.7z

    Перенос итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева О. Н.

    Место рассмотрения предложений

    169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Закупки и тендеры 11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 14:0027.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576703Подведение итогов не позднее Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения «ОС Роса «Кобальт» сервер (RELS)» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021 году (024/21/2.1/0060032/ТГУхта/23.08.21/К/ГОС/Э)

    Начальная цена

    880 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.13

    Деятельность по сопровождению компьютерных систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение НП ПО «ОС Роса «Кобальт» сервер»"

    Кол-во: 55.0

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