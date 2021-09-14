Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Трансивер оптический, SFP конвертор GE, 1310/1550, SM, 10km." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Конвертер интерфейсов промышленный; 2хRJ-45 10/100BaseTX, 2хRS232/422/485, рабочая температура: -34…+70°C; поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, EIA/TIA RS232E, TIA/EIA-485, ANSI/TIA/EIA-422-B, EIA/TIA-574 (только для моделей с 1 и 2 последовательными портами); корпус: IP30, алюминиевый, без вентиляторов, размеры 100x30x125 мм, масса 0,3кг, установка для монтажа на DIN-рейку или на стену. Особенности: 1, 2 или 4 RS232/422/485 последовательных порта; встроенный оптический приемопередатчик на одномодовое или многомодовое волокно, длина волны 1310 нм; последовательные порты имеют защиту от статического электричества 15 кВ ESD; разъемы интерфейсов и кабель питания имеют защиту от перенапряжения; 1 или 2 порта LAN; поддержка режимов работы: виртуальный COM-порт, TCP-сервер, TCP-клиент, UDP; буфер 512 KB предотвращает потерю данных при разрыве соединения; сигнализация на релейный выход при разрывах Ethernet-соединения (только в моделях с двумя портами LAN); поддер" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Модуль интерфейсный мезонинный расширенный с двумя портами E1; максимальная скорость передачи данных 2048 кбит/с; линейный код HDB3 и AMI; входной и выходной сигналы согласно ITU-T G.703, ГОСТ 26886-86; структура канала согласно ITU-T G.704; импеданс приемника 120 ±5% Ом; допустимое затухание 43дБ; максимальная длина линии 2 км; режимы: фреймированный, нефреймированный; независимая синхронизация каждого порта; защита линейных цепей от сверхтоков и перенапряжений" Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "SFP-конвертeр GE, 850 нм, MM, 500 м, LC" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Модем, Stand Alone, 2*SHDSL, 2 пары, 15 Мбит/с по каждой паре, NTU, 2*Master/2*Slave, 4*10/100BaseT, ЛП 220 В в комплекте с блоком питания, кабелями E1, DSL, Ethernet; особенности: обработка коротких пакетов в неблокируемом режиме на максимальной линейной скорости, поддержка QoS (quality of service) до четырех очередей, установка ограничений по скорости для каждого порта (сервиса), 8 активных VLAN, прозрачная передача VLAN-фреймов, поддержка 802.1Q на Ethernet, поддержка 802.1Q native VLAN на Ethernet, совместная работа с OSPF-маршрутизатором, Jumbo-фреймы, температура эксплуатации +5…+55°С, только локальное питание" Кол-во: 18.0

"Позиция 6" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Плата управления стыков с радиостанциями RT-01 - запасная часть системы MC04–DSL–3UH; обеспечивает: обмен сигналами взаимодействия с ретранслятором (обнаружение несущей от переносной радиостанции (CD); аналоговый голосовой интерфейс ТЧ с программируемыми уровнями по приему и передаче; управление питанием ретранслятора" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Система антенная в составе: 1) Антенна дипольная, рабочий диапазон частот: в поддиапазоне (М) - 143-163 МГц, в поддиапазоне (Н) - 155-177 МГц; усиление 6,15 дБи; сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 43°; КСВ не хуже 1,5; входное сопротивление 50 Ом; допустимая мощность 500 Вт; материал антенны АД-31; диаметр мачты 35 мм; допустимая скорость ветра 55 м/с; площадь ветрового сопротивления 0,1 м2; диапазон рабочих температур от -50 до +50°С; 2) Кабель коаксиальный радиочастотный c номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, с диаметром по изоляции 7мм, 1 конструкции изоляции и категории теплостойкости длиной 40м ГОСТ 11326.4-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Плата управления стыков с радиостанциями RT-01 - запасная часть системы MC04–DSL–3UH; обеспечивает: обмен сигналами взаимодействия с ретранслятором (обнаружение несущей от переносной радиостанции (CD); аналоговый голосовой интерфейс ТЧ с программируемыми уровнями по приему и передаче; управление питанием ретранслятора" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 3.0

"Позиция 16" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Система антенная в составе: 1) Антенна дипольная, рабочий диапазон частот: в поддиапазоне (М) - 143-163 МГц, в поддиапазоне (Н) - 155-177 МГц; усиление 6,15 дБи; сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 43°; КСВ не хуже 1,5; входное сопротивление 50 Ом; допустимая мощность 500 Вт; материал антенны АД-31; диаметр мачты 35 мм; допустимая скорость ветра 55 м/с; площадь ветрового сопротивления 0,1 м2; диапазон рабочих температур от -50 до +50°С; 2) Кабель коаксиальный радиочастотный c номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, с диаметром по изоляции 7мм, 1 конструкции изоляции и категории теплостойкости длиной 40м ГОСТ 11326.4-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Плата управления стыков с радиостанциями RT-01 - запасная часть системы MC04–DSL–3UH; обеспечивает: обмен сигналами взаимодействия с ретранслятором (обнаружение несущей от переносной радиостанции (CD); аналоговый голосовой интерфейс ТЧ с программируемыми уровнями по приему и передаче; управление питанием ретранслятора" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Система антенная в составе: 1) Антенна дипольная, рабочий диапазон частот: в поддиапазоне (М) - 143-163 МГц, в поддиапазоне (Н) - 155-177 МГц; усиление 6,15 дБи; сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 43°; КСВ не хуже 1,5; входное сопротивление 50 Ом; допустимая мощность 500 Вт; материал антенны АД-31; диаметр мачты 35 мм; допустимая скорость ветра 55 м/с; площадь ветрового сопротивления 0,1 м2; диапазон рабочих температур от -50 до +50°С; 2) Кабель коаксиальный радиочастотный c номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, с диаметром по изоляции 7мм, 1 конструкции изоляции и категории теплостойкости длиной 40м ГОСТ 11326.4-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Субмодуль 4W01 - запасная часть системы передачи MC04-D5L-3U, 1 канал тональной частоты, 6/4-x проводный с программированием параметров" Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Плата управления стыков с радиостанциями RT-01 - запасная часть системы MC04–DSL–3UH; обеспечивает: обмен сигналами взаимодействия с ретранслятором (обнаружение несущей от переносной радиостанции (CD); аналоговый голосовой интерфейс ТЧ с программируемыми уровнями по приему и передаче; управление питанием ретранслятора" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Плата канальных окончаний PD-04 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U, от 1 до 4 субмодулей цифровых и аналоговых интерфейсов, 1 слот)" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Сирена сигнальная, напряжение питания 12В, ток потребления 90 мА, звуковое давление на расстоянии 1м - 103дБ, степень защиты IP42, рабочая температура -30…+50°С, габаритные размеры 119х104х38 мм, масса не более 0,2кг" Кол-во: 42.0

"Позиция 32" "WDM медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 15 км); индикаторы: Power, Link/Act; переключатели: режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование), LLR; сетевые кабели: 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м), 1000Base-LX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 15 км); разъем для подключения адаптера питания; стандарты и функции: IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX, автоматическое определение MDI/MDIX; дуплексный режим полный; скорость передачи данных 2000 Мбит/с (полный дуплекс); скорость передачи пакетов 1 488 000 pps; функции медиаконвертера: преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-LX, передача на полной скорости канала, возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси, горячая замена при установке в шасси, функция LLR (Link Loss Return), функция LLCF" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Рефлектометр оптический с оптическим модулем М0 для одномодового волокна на две длины волны оптического излучения 1310 и 1550 нм; динамический диапазон 37/35 дБ; мертвая зона по затуханию 5 м; мертвая зона по событию 1,5 м; длительность импульса: 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс; диапазоны расстояний: авто; 0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км; интервал дискретизации: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,3; 2,5; 5; 10; 20; 40 м; тип оптического разъема: универсальный разъем FC, универсальный разъем FC (адаптеры SC, ST в комплекте), универсальный разъем для ОВ; дисплей 480 х 640, высококонтрастный цветной TFT; память не менее 10 000 рефлектограмм; связь с компьютером USB; габаритные размеры 120х230х40 мм; вес 1 кг; время работы от аккумуляторов не менее 8 часов" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Система антенная в составе: 1) Антенна дипольная, рабочий диапазон частот: в поддиапазоне (М) - 143-163 МГц, в поддиапазоне (Н) - 155-177 МГц; усиление 6,15 дБи; сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3dB: 43°; КСВ не хуже 1,5; входное сопротивление 50 Ом; допустимая мощность 500 Вт; материал антенны АД-31; диаметр мачты 35 мм; допустимая скорость ветра 55 м/с; площадь ветрового сопротивления 0,1 м2; диапазон рабочих температур от -50 до +50°С; 2) Кабель коаксиальный радиочастотный c номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, с диаметром по изоляции 7мм, 1 конструкции изоляции и категории теплостойкости длиной 40м ГОСТ 11326.4-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Субмодуль 4W01 - запасная часть системы передачи MC04-D5L-3U, 1 канал тональной частоты, 6/4-x проводный с программированием параметров" Кол-во: 8.0

"Позиция 38" "Плата канальных окончаний PD-04 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U, от 1 до 4 субмодулей цифровых и аналоговых интерфейсов, 1 слот)" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 3.0

"Позиция 42" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 3.0

"Позиция 44" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Плата PS-650D -запасная часть блока MC04–DSL–3UH для приема дистанционного питания (ДП) регенераторов в по двум парам линейного кабеля; содержит преобразователь напряжения ДП до 700В (или ~220В) в 12В; имеет 5 входных и 2 выходных датчиков типа сухой контакт; дополнительно имеет интерфейс с подключением 1 датчика воды, 1 вход для цифровых датчиков температуры; Основные функции: входное напряжение ДП − 200…700 В; сетевое напряжение – 220В±15%; максимальная выходная мощность – 20 Вт; прием и транзит напряжения ДП в кабельную линию; преобразования напряжения ДП или сетевого напряжения 220В/50Гц в напряжение питания регенератора +13,6 В; ввод/вывод DSL–сигналов регенератора с развязкой от напряжения ДП" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Субмодуль 4W01 - запасная часть системы передачи MC04-D5L-3U, 1 канал тональной частоты, 6/4-x проводный с программированием параметров" Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Плата канальных окончаний PD-04 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U, от 1 до 4 субмодулей цифровых и аналоговых интерфейсов, 1 слот)" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Плата управления RC-01 - запасная часть блока бесперебойного питания MC04–UPS–48/60–1200" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Субмодуль 4W01 - запасная часть системы передачи MC04-D5L-3U, 1 канал тональной частоты, 6/4-x проводный с программированием параметров" Кол-во: 4.0

"Позиция 54" "Плата канальных окончаний PD-04 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U, от 1 до 4 субмодулей цифровых и аналоговых интерфейсов, 1 слот)" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Плата управления RC-01 - запасная часть блока бесперебойного питания MC04–UPS–48/60–1200" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Плата FP-01 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Субмодуль 4W01 - запасная часть системы передачи MC04-D5L-3U, 1 канал тональной частоты, 6/4-x проводный с программированием параметров" Кол-во: 8.0

"Позиция 60" "Плата канальных окончаний PD-04 - запасная часть цифровой системы передачи MC04-DSL-3U, от 1 до 4 субмодулей цифровых и аналоговых интерфейсов, 1 слот)" Кол-во: 2.0

"Позиция 61" "Плата интерфейсов для передачи потоков E1 и трафика Ethernet по одной или двум парам телефонного кабеля по технологии G.SHDSL с возможностью дистанционного питания (ДП); тип платы: прм/прд по 2-м парам до 30 Мбит/с; основные функции: организация линейного G.shdsl- тpaктa; передача данных Ethernet и ТОМ-каналов в G.shdsl-трaкт; объединение трафика Ethernet обоих G.shdsl пар в одну полосу пропускания; ввод/вывод напряжения ДП в линию/из линии связи" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Плата центральная; функции центрального коммутатора TDM и Ethernet трафика, узла конфигурация и мониторинга блока; обеспечения взаимодействия оператора с блоком, хранения конфигурации блока, передача управляющей информации к платам блока, отслеживание состояний плат блока; кросс-коммутатор n* 64 кбит7с, n - 1024 ТОМ-каналов (в пределах 32Е1); Еthеrnеt-коммутатор 2-го и 3-го уровня, поддержка VLAN Ethernet (IEEE 802.10/Р); хранение конфигурации и аварий блока; возможность установки MC04-TDMoIP.SFP; генератор тактовых частот, Holdover- режим удержания опорной частоты; организация групповых (конференц) каналов; WЕВ-сервер -контроль и конфигурация всех плат блока; поддержка SNMP; обновление программного обеспечения всех плат блока; организация и управление функцией резервирования цифровых потоков" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Ноутбук промышленный защищенный, IP53 ноутбук 14",TFT LCD 1366x768, Intel Core i5-6200U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 128ГБ SSD, 1xRS232, 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xГб LAN, Audio, Smart Card reader, SD-slot, PCMCIA, Wi-Fi, Bt 4.1, DVD-RW, конструкция корпуса: магниевый сплав" Кол-во: 7.0

"Позиция 67" "Станция паяльная двухканальная; напряжение питания: однофазный источник переменного тока 36В/50Гц/150Вт; максимальная потребляемая мощность 100 Вт (150 Вт); мощность паяльного инструмента 1 канал х 100 Вт (2 канала х 100 Вт); действующее напряжение питания паяльного инструмента=18 Вт; автоматическая регулировка рабочей мощности паяльного инструмента 0%-100%; номинальный диапазон рабочих температур паяльного инструмента (рекомендуемый) 100-400°C; расширенный диапазон рабочих температур (для кратковременного применения) 100-450°C; точность поддержания температуры нагревателя ±1,5°C при спокойном воздухе; подключаемый паяльный инструмент: паяльник 100 Вт, паяльник 50 Вт; масса паяльника без насадки и кабеля 45г; габаритные размеры без кабеля 180х135х125 мм; масса без учета кабеля питания не более 3кг, ГОСТ 7219-83" Кол-во: 16.0

"Позиция 68" "Монитор промышленный, класс защиты IP65, диагональ экрана 19'', мощность 60 Вт, температура эксплуатации: -20 ~ +60°C, интерфейсы: VGA, DVI-D и DisplayPort. ГОСТ Р МЭК 61747-2-1-2015" Кол-во: 11.0

"Позиция 69" "Компьютер промышленный, 4U/19"/Intel Core-i3 8100 3,6ГГц (Coffee Lake)/2х8Гб DDR4 2400МГц/2х1Тб SATA3 HDD-ES/RAID 0/1/5/10/ DVD-RW/DVI-I/2xГб LAN/4хCOM/ 12хUSB/8хPSI/3хPCIEх1/1хPCIEх16/БП 2х400Вт; конструкция корпуса: стальной корпус" Кол-во: 14.0

"Позиция 70" "Комплекс программно-аппаратный в составе: сервер (память 64 Гбайт; диск 2х1000 Гбайт, горячая замена, RAID-1; габариты 2U, 438x600x88 мм; вес 25 кг; производительность межсетевого экрана до 40 Гб/c; производительность системы обнаружения вторжений до 4200 Мб/c; производительность Advanced Threat Protection до 2800 Мб/c; производительность Контроля Приложений L7 до 3200 Мб/c; производительность антивируса Касперского до 1000 Мб/c; рекомендованное количество пользователей до 10000; 64 порта 10/100/1000Base-T с использованием плат расширений; 32 порта 10/100/1000Base-T с использованием плат расширений; 8 портов 10GBase-F SFP+); лицензия на использование UserGate UTM до 4000 пользователей (1-я нода-1шт, 2-нода-1шт), артикул UG-BL-4000; антивирусный модуль Касперского (1 год) для UserGate UTM до 4000 пользователей" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Аппарат телефонный (громкоговоритель, дисплей цветной LCD 800x480 (24 бит); интерфейс Ethernet 2 x GE RJ-45; 5 линий; поддерживаемые аудиокодеки G.711/G.722/G.729; поддерживаемые видеокодеки H.264, AVC; порт гарнитуры разъем RJ-9; протоколы VoIP SIP; протоколы безопасности VoIP SRTP/TLS/AES; тип питания PoE/DC 48В) в комплекте: блок питания-2шт; кабель питания-2шт; модуль (консоль расширения для IP-телефонов; количество поддерживаемых телефонов 1 шт; дисплей диагональ 3.5"; разрешение 480x272; питание от головного устройства; напряжение 48В)-1шт; контракт сервисный (назначение: доступ к техподдержке и возможность замены оборудования; совместимость IP Phone 8865; срок действия 12 месяцев); лицензия на одного пользователя для Unified Communications Manager 11.x; контракт сервисный LICXENHA; контракт сервисный (назначение 3YR SNTC 8X5XNBD 8800 Series Video KEM, 28 Button) -2шт" Кол-во: 10.0

"Позиция 72" "Аппарат телефонный (громкоговоритель, дисплей цветной LCD 800x480 (24 бит); интерфейс Ethernet 2 x GE RJ-45; 5 линий; поддерживаемые аудиокодеки G.711/G.722/G.729; поддерживаемые видеокодеки H.264, AVC; порт гарнитуры разъем RJ-9; протоколы VoIP SIP; протоколы безопасности VoIP SRTP/TLS/AES; тип питания PoE/DC 48В) в комплекте: блок питания-2шт; кабель питания-2шт; модуль (консоль расширения для IP-телефонов; количество поддерживаемых телефонов 1 шт; дисплей диагональ 3.5"; разрешение 480x272; питание от головного устройства; напряжение 48В)-1шт; контракт сервисный (назначение: доступ к техподдержке и возможность замены оборудования; совместимость IP Phone 8865; срок действия 12 месяцев); лицензия на одного пользователя для Unified Communications Manager 11.x; контракт сервисный LICXENHA; контракт сервисный (назначение 3YR SNTC 8X5XNBD 8800 Series Video KEM, 28 Button) -2шт" Кол-во: 10.0

"Позиция 73" "Радиостанция портативная цифровая стандарта TETRA; диапазон 407-473 МГц; абонентские группы (TMO и DMO) 3000; IP67; шаг сетки частот 25 кГц; мощность передатчика 1,8 Вт (класс 3L); ударо- и вибропрочность ETS 300 019 в комплекте с дополнительным оборудованием: клипса, две аккумуляторных батареи 1880мАч, чехол кожаный, зарядное устройство настольного типа с сетевым адаптером, автомобильное зарядное устройство, телефонная гарнитура с PTT (кнопка), разъем RAK, микрофон и PTT с разъемом RSM, руководство по эксплуатации, ГОСТ Р 56172-2014" Кол-во: 10.0

"Позиция 74" "Анализатор ТВ сигналов мультисистемный; 1) Анализатор спектра: диапазон рабочих частот: в режиме наземного телевидения от 5 до 1200 МГц; в режиме спутникового телевидения от 950 до 2150 МГц; шаг перестройки по частоте 25 кГц; диапазон измеряемых уровней от 20 до 120 дБмкВ; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1,2 дБ; 2) Измерение параметров телевизионных сигналов: Аналоговое телевидение: диапазон рабочих частот: от 42 до 1002 МГц; поддержка телевизионных стандартов: B/G, I, D/K, M/N; поддержка телевизионных стандартов цветности:..PAL, SECAM, NTSC; диапазон измеряемых уровней: от 30 до 120 дБмкВ; Кабельное цифровое телевидение: диапазон рабочих частот: . от 42 до 1002 МГц; диапазон измеряемых уровней мощности от 35 до 115 дБмкВ; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения мощности при отношении С/Ш канала не менее 20 дБ: ±1,2 дБ; поддержка телевизионных стандартов:. ITU-T J.83 ANNEX A/B/C; поддержка типов модуляции QAM64, QAM128, QAM256; по" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Анализатор спектра последовательного (сканирующего) типа с опциями: 1) входной соединитель тип NMD 3,5 мм (вилка), 2) встроенный адаптер питания на входе анализатора, позволяет работать с усилителями и конверторами, получающими питание через центральный проводник коаксиального тракта, 3) встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализатора; диапазон рабочих частот от 100 Гц до 20 ГГц; точность установки частоты: 1x10–7; полоса обзора 0 Гц, от 100 Гц до 20 ГГц. Погрешность установки полос обзора не более ±1 %. Остаточная ЧМ на частоте 1 ГГц < 1 Гц/сек. Уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц: –90 / –100 / –115 / –120 / –140 / –150 дБн. Время обзора: полоса обзора 0 Гц — от 1 мкс до 16000 с. полоса обзора > 100 Гц — от 200 мс до 16000 с." Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Тестер радиокоммуникационный сервисный для технического обслуживания и ремонта радиостанций различного назначения в стационарных и передвижных лабораториях, включает в себя генератор ВЧ и НЧ сигналов, измеритель модуляции, вольтметр, измеритель мощности, частотометр, измеритель КНИ и АЧХ. Диапазон измерения мощности выходного сигнала 0,2-20Вт; диапазон измерения Uпост 0,002-20В; диапазон измерения КНИ перемен.U1-100%; U потреб.20 ВА; диапазон измерения девиации частоты сигналов ВЧ 0,2÷20 кГц; диапазон измерения частоты сигналов НЧ 20÷1·10 в 5-й степени Гц; время непрерывной работы тестера не более 8 ч; мощность, потребляемая тестером не более 20 Вт; габаритные размеры тестера не более 270×160×270 мм; масса не более 8,0 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Рефлектометр универсальный оптический со встроенным измерителем мощности, источником излучения и визуальным локатором дефектов волокна; рабочие длины волн 850 / 1300 и 1310 / 1550 нм; динамический диапазон (SNR=1, зондирующий импульс 10 мкс, время усреднения 3 мин.) 30/30 и 41/41 дБ; мертвая зона по событию (импульс 5 нс, отражение <-45 дБ, длина линии менее 5 км) 0,8 м; мертвая зона по затуханию 4,5 м; длина линии MM: 0,25 – 30 км,SM: 0,25 – 300 км; память результатов измерения более 1000 трасс; интервал дискретизации 0,2 – 20 м; длина волны / Выходная мощность 650 нм; источник излучения лазер; дисплей цветной, LCD, TFT, диагональ 5”, 800х480 точек. ГОСТ Р ИСО 9211-2-2014" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Измеритель мощности для измерения мощности непрерывно генерируемых СВЧ колебаний в диапазоне частот от 0,01 до 18,00 ГГц; рабочий диапазон частот от 10 МГц до 18 ГГц; динамический диапазон измерения мощности от –60 до +20 дБм; USB-интерфейс с компьютером; высокая точность измерений ±0,4 дБ, как в лабораторных, так и в полевых условиях; компактный (177х48х32,5 мм) и легкий (0,35 кг); до 16 часов автономной работы от встроенного аккумулятора. ГОСТ 22261-94" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Анализатор потока для проведения анализа сигналов на выходах оборудования цифровых систем передачи E1, а также на симметричных кабелях связи, используемых этими системами. Технические характеристики: 1) Передатчик: выходное сопротивление 120 Ом; форма выходного сигнала в соответствии со спецификацией G.703; источники синхросигнала: внутренний, восстановленный, внешний; частота внутреннего генератора 2048000 +6 Гц; функция смещения частоты +6000 Гц с шагом 1 Гц; генерируемые тестовые последовательности: ПСП 2N-1 (N = 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23), все 1, все 0, пользовательская, инверсия; структура потока неструктурированный, ИКМ-31, ИКМ-30; вставка ошибок: кодовые, битовые, FAS, MFAS, CRC, E-bit; имитация аварий и состояний LOS, AIS, LOF, LOM, RAI, MRAI, LSS; программируемый коэффициент ошибок 1 ошибка в секунду; генерация джиттера; вид модуляции гармонический; диапазон амплитуд 0 .. 10 ТИ, 1 ТИ = 488нс; 2) Приёмник: входное сопротивление 120 Ом, >4 кОм; входное усиление: 0, 6, 12, 24," Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Измеритель коэффициента стоячей волны, диапазон рабочих частот от 15 до 500 МГц; диапазон измерения КСВН от 1,1 до 17 на откалиброванной частоте от 1,1 до 17%; пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН в диапазоне измеряемых значений КСВН от 1,1 до 3 на откалиброванной частоте ±10%; пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН в диапазоне измеряемых значений КСВН от 3 до 17 на откалиброванной частоте - % не нормируется; диапазон измерения мощности сигнала ВЧ в полосе откалиброванных частот от 1 до 500 МГц от 0 до +44 дБм (1 мВт до 25 Вт); пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности сигнала ВЧ в диапазоне измеряемых значений от 0 до +44 дБм в полосе откалиброванных частот ±3 дБм; максимальная мощность входного сигнала 25 Вт; максимальные вносимые затухания 0,3 дБ; напряжение питания 5 В; два элемента питания D; средний срок службы не менее 5 лет" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Трансивер оптический, технические характеристики и комплектация согласно опросного листа № 620598_ОЛ." Кол-во: 6.0

"Позиция 82" "Система хранения данных, Характеристики: Горизонтальное масштабирование NAS 12 массивов: max количество накопителей (обычных/ твердотельных)-1728; max физическая емкость 15ПБ; max объем встроенной кэш-памяти с технологией NVMe (флеш-накопитель) 24Тб; max объем пула флеш-накопителей 288Тб; max объем оперативной памяти 768ГБ; DM5000H Hybrid Flash Array 2хThinkSystem DM120S 2U12 LFF Expansion Enclosure; горизонтальное масштабирование SAN 6 массивов: max количество накопителей (обычных/ твердотельных)-864; max физическая емкость 7,5ПБ; max объем встроенной кэш-памяти с технологией NVMe (флеш-накопитель) 12Тб; max объем пула флеш-накопителей 144Тб; max объем оперативной памяти 384ГБ; интерфейсы для подключения к кластеру 4x 10GbE" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Башня (временная опора для размещения оборудования связи) металлическая, секционная, сборная, болтовая, высотой Н=40м ГОСТ 23118-2012" Кол-во: 2.0

"Позиция 84" "Шкаф телекоммуникационный напольный, 19", 42U(600x800), высота 42U, полезная глубина 700мм, вет Серый RAL 7035, распределенная нагрузка 600кг, тип передней двери стекло, высота 2037мм, ширина 600мм, глубина 800мм, масса 100кг, основание 1 шт, крыша 1 шт, рама 2 шт, стенка боковая 2 шт, стенка задняя 1 шт, дверь 1 шт, швеллер нижний 2 шт, швеллер верхний 4 шт, вертикальные направляющие 4 шт, детали для монтажа 1 компл, ножки 4 шт, провода заземления 1 компл, вес 96,5 кг." Кол-во: 4.0

"Позиция 85" "Коммутационный шнур (патч-корд), Категория: 5E, Тип кабеля: UTP, Длина: 1.0 м, Цвет внешн. оболочки: Серый, Тип коннектора подключения 1: RJ45 8(8), Тип коннектора подключения 2: RJ45 8(8), Тип оболочки: ПВХ (PVC), Материал проводника: Медь, Внешний диаметр кабеля: 5,2±0,5 мм, Диаметр жилы - кабеля: 7x0,18 мм, Размер AWG: 24, NVP показатель: 69 процентов, Количество жил: 8 Количество пар: 4, Полоса пропускания: 100 МГц, Температура эксплуатации: -20...+65 °C, Срок службы не менее 15 лет" Кол-во: 16.0

"Позиция 86" "Патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта (Dual), Предназначена для осуществления коммутации сетевых кабелей и их подключения к активному сетевому оборудованию с помощью патч-кордов RJ-45. Представляет собой панель с множеством соединительных разъёмов – розеток RJ-45, расположенных на лицевой стороне панели и врезными контактами, расположенными на тыльной стороне панели, предназначенными для фиксированного соединения с витопарными кабелями. Тип патч-панели UTP Категория 5E, Кол-во портов 24, Высота 1U, Тип монтажа на 19” профиль, Диаметр кабеля/патч-корда 22-26 AWG, Тип модулей Dual, Маркировка Цифровая и цветовая, Материал корпуса Металл 1,6 мм, ABS-пластик, Материал контактов Бронза с позолотой, Цвет панели с портами Черный, серый, Макс. сила тока, А 1,5, Напряжение, В 150, Контактное сопротивление, мОм 20, Сопротивление изоляции, мОм 500, Температура эксплуатации, °C 0...+60" Кол-во: 4.0

"Позиция 87" "Модуль вентиляторный, 4 вентилятора с термодатчиком, для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах; переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика 35°С, выключен; устанавливается на 19” юнитовые направляющие; количество вентиляторов 4, напряжение питания 220В, частота тока 50-60Гц, потребляемая мощность 80 Вт, частота вращения вентиляторов 2600 об/мин, производительность 550 куб.м/ч; цвет серый RAL 7035, высота 45мм, монтажная ширина 19”, глубина 320мм, масса 7 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 88" "Комплекс для крепления видеостены с фронтальным доступом LCD панелей. Модульный каркас комплекса должен состоять из сборных элементов (секций). Каждая секция должна представлять собой пространственную стержневую систему, выполненную из горячедеформированных бесшовных труб и из стальных листов. Каркас комплекса должен иметь высококачественное порошковое покрытие. Комплекс должен позволять решить задачи технического обслуживания такие как: - Замена любой панели без демонтажа прилегающих; - Быстрый доступ для обслуживания; - Точная регулировка панели в 3-х плоскостях. Регулировка точной настройки должна быть обеспечена наличием: Механизма регулировки выпуска углов; Механизм регулировки сдвига по горизонту. Технические характеристики Внешние размеры– (Д*В*Ш) 3460х4100х1300 мм; Материалы конструкции каркаса комплекса– трубы стальные квадратные формированные, полосы стальные горячекатаные; Масса комплекса без видеостены – 105 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 89" "Анализатор ТВ сигналов мультисистемный; 1) Анализатор спектра: диапазон рабочих частот: в режиме наземного телевидения от 5 до 1200 МГц; в режиме спутникового телевидения от 950 до 2150 МГц; шаг перестройки по частоте 25 кГц; диапазон измеряемых уровней от 20 до 120 дБмкВ; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ±1,2 дБ; 2) Измерение параметров телевизионных сигналов: Аналоговое телевидение: диапазон рабочих частот: от 42 до 1002 МГц; поддержка телевизионных стандартов: B/G, I, D/K, M/N; поддержка телевизионных стандартов цветности:..PAL, SECAM, NTSC; диапазон измеряемых уровней: от 30 до 120 дБмкВ; Кабельное цифровое телевидение: диапазон рабочих частот: . от 42 до 1002 МГц; диапазон измеряемых уровней мощности от 35 до 115 дБмкВ; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения мощности при отношении С/Ш канала не менее 20 дБ: ±1,2 дБ; поддержка телевизионных стандартов:. ITU-T J.83 ANNEX A/B/C; поддержка типов модуляции QAM64, QAM128, QAM256; по" Кол-во: 1.0

"Позиция 90" "Процессор профессиональный цифровой. Компрессор 1 входного канала. Лимитер 1 выходного канала .Кроссовер Butterworth. Linkwith Riley. Bessel. Эквалайзер Parametric, Hi-shelf Loself. Аудио вход 3-pin XLR, Питание 220B, Входное сопротивление 10 Ом. Выходное сопротивление 50 Ом. Размер 483х44х229 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Система акустическая широкополосная. Диапазон чистот воспроизведения 65Hz-19KHz. Мощность звука 600Вт, 8 Ом. Размер 665х354х495мм. Вес 19кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 92" "Монитор пассивный полнодиапазонный сценический с коаксиальным динамиком. Диапазон частот 68 - 18 000 Гц. Чуствительность FR: 104 дБ (Пол. простр.), НЧ: 105 дБ (Пол. простр.), ВЧ: 111 дБ (Все простр.). Мощность динамиков FR: 700/1400 Вт, НЧ: 700/1400 Вт, ВЧ: 160/320 Вт. Сопротивление 8 Ом. Максимальное звуковое давление SPL (Cont/Peak) 132.5dB/138.5dB (Half-Space). Дисперсия H/V: 80°х 80°. Угол наклона сценического монитора 50°. Частота кросовера 1250Hz. Материал корпуса - 15 мм березовая фанера. Цвет - черный." Кол-во: 2.0

"Позиция 93" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Прибор кабельный; Рефлектометр: диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 131, 262, 523, 1046, 2093, 4186, 8371, 16742, 33485, 66970 м; максимальное разрешение 0,2 м; перекрываемое затухание не менее 80 дБ; регулируемая амплитуда зондирующего импульса 6 - 18 В с шагом 1 В; длительность зондирующего импульса 16 - 30000 нс; количество усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512; диапазон установки коэффициента укорочения 1 - 7 с шагом 0,001; Измерительный мост: диапазон измерения сопротивления изоляции 1 кОм – 50000 МОм; диапазон измерения электрической емкости 0,1 – 2000 нФ; диапазон измерения сопротивления шлейфа 0 – 10 кОм; испытательное напряжение 180 В; диапазон Rп в месте повреждения изоляции 0 – 20 МОм; диапазон измерения напряжения 0 – 300 В; питание прибора кабельного от встроенного аккумулятора Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч; потребляемая мощность не более 7 Вт; габариты 270х240х120 мм; вес 2,5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Квадрокоптер (летательный аппарат: взлетная масса 907 г; размеры в сложенном виде 214×91×84 мм, в разложенном виде 322×242×84 мм; макс. скорость (на уровне моря в штиль) 72 км/ч (режим S); макс. высота полета над уровнем моря 6000 м; макс. время полета (в штиль) 31 минут (при скорости 25 км/ч); макс. время зависания (в штиль) 29 минут; макс. расстояние полета (в штиль) 18 км (при скорости 50 км/ч); макс. допустимая скорость ветра 29 - 38 км/ч; макс. угол наклона 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P); макс. угловая скорость 200°/с; диапазон рабочих температур -10°...+40°C) с пультом (ультраяркий дисплей) оснащен профессиональной камерой с технологией «Natural Color Solution 6» с разрешением 20 Мп., Диафрагма: f/2.8–f/11. Фокус: от 1 м до ∞, Число элементов/групп элементов 23/19. Диапазон ISO: видео 100-6400, фото 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной). Выдержка Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с. Макс. размер фото 5472×3648. Режимы фотосъемки: единичный снимок, серийная" Кол-во: 1.0

"Позиция 96" "Штатив алюминиевый, в комплект входит: штатив, видеоголова, чехол; предназначен для установки оборудования весом до 8 кг. Hmax 175 см. Штатив- углеродное волокно. Тренога имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой, обновленный механизм фиксации ножек и нижнюю съемную растяжку. Резиновые наконечники с шипами улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях. Штатив универсальный и может использоваться с различными тележками (114MV и 181B). Революционная видеоголова Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 0 кг до 8 кг. Оснащена алюминиевой литой 100 мм чашей и поставляется с алюминиевым 75 мм адаптером. Тип штатива, трипод напольный материал – карбон. количество секций - 3. максимальная нагрузка - 8 кг. Размер 85х175х49. Вес 5,47 кг. Сменная Угол наклона головки вниз 70 гр. Угол наклона головки вверх 90 гр. Сменная площ" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Аппарат телефонный с кнопочным номеронабирателем с набором номера в декадном и многочастотном коде, с расширенными функциональными возможностями, настольно-настенное исполнение, выполненный с использованием специализированных микросхем высокой степени интеграции, обеспечивающих высокоэффективную и надежную эксплуатацию. Программирование до 13-ти шестнадцатизначных номеров, набор 3 номеров нажатием одной кнопки, регулировка громкости приема в телефонной трубке, хранение последнего набранного номера и повторный набор номера до 16 знаков. Габаритные размеры 217х157х84 мм, масса не более 0,8 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Аппарат телефонный ТАШ1-1П2. Вариант исполнения – настенный; Способ набора номера - импульсный ; Возможность совместной работы с АТС любого типа; Набор номера по линии АТС с возможностью повтора последнего набранного номера; Возможность программирования до 10-ти номеров. Высокий уровень громкости вызывного сигнала - не менее 100 дБ на расстоянии 0,5 м от аппарата; Габаритные размеры: 200 х 305 х 140 мм; Масса 3,0 кг. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 40Со; повышенная относительная влажность 100% при 35Со; запыленность воздуха не более 2500 мГ/м3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- УХЛ2*. Степень защиты от окружающей среды по ГОСТ 14254-96 - IP54." Кол-во: 1.0

"Позиция 99" "Медиаконвертер. Тип: Неуправляемый Режим работы: Одномодовый Технология доступа: Ethernet Тип разъемов: RJ-45, SC Тип кабеля: Витая пара, Одномодовое оптоволокно Количество LAN портов: 1 Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть Поддержка IEEE 802.3x (Flow control): Есть Поддержка PoE: Нет TX: 1310 нм RX: 1550 нм Дальность передачи: 15 км Питание: От электросети Напряжение на входе: 12 В Частота: 50 Гц Ток: 1 А Потребляемая мощность: 5.5 Вт Рабочая температура: от 0°C до 45°C Температура хранения: от -20°C до 70°C Диапазон относительной влажности при эксплуатации: от 10 % до 90 % (отсутствие конденсации) Диапазон относительной влажности при хранении: от 10 % до 90 % (отсутствие конденсации) Среднее время наработки на отказ: 50000 ч Габариты: 120 x 25 x 88 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Микрофон конденсаторный Диаграмма направленности: кардиоида Чувствительность - 40 дБ Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя: 100-18 000Гц Длина держателя микрофона: 400 мм Номинальное выходное напряжение линейного выхода: 0,2 В Выходное сопротивление линейного выхода: 10 кОм Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более 3 Дб Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более 2,0% Встроенный генератор ГОНГа 4-тональный Питание от встроенной батареи постоянным током 9 В Питание от внешнего источника 220 В / 50 Гц через адаптер Габариты 45х120х185 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 101" "Усилитель трансляционный, выходная мощность 100 Вт, воспроизводимый диапазон частот 250-8500 Гц; выходное напряжение: «Линия 1» и «Линия 2»- 120 (30,100)В, «Контроль»-30В; номинальное входное напряжение: на «Вход 1» (микрофон)- 1 мВ, на «Вход 2» (магнитофон, линия)-775 мВ; воспроизводимый диапазон частот 250-8500 Гц; неравномерность частотной характеристики в воспроизводимом диапазоне частот 3 дБ; коэффициент гармоник не более 2%; отношение сигнал/шум не менее 50 дБ; напряжение питания 220±10%В; потребляемая мощность не более 200 Вт; габариты 215х470х145мм; масса 9,75 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Терминал сенсорный: дисплей 24'' Full HD, тип сенсорного ввода PCAP - 10 касаний, процессор - Intel i3-8100, ОЗУ - 8 Gb DDR4, накопитель - SSD 250 Gb, орперационная система - Windows 10, внешние разъемы (стандарт): USB 3.0 - 1 шт, USB 2.0 - 1шт, RJ-45 – 1 шт, AUX – 1 шт, HDMI – 1 шт; аудиосистема встроенная 2 динамика (2х10Вт), Wi-Fi модуль, пусковой замок; программная оболочка: пакет офисных приложений. Мультимедийный короткофокусный проектор: яркость - 3100 ANSI люмен, контрастность - 20000 : 1, ручной фокус. оптическая система - фиксированная, F2.3 / f4.2, размер проецируемого изображения - 50-110 дюймов, матрица - DLP® чип, цветопередача - Full color, пульт ДУ." Кол-во: 3.0

"Позиция 103" "Панель интерактивная. Дисплей – 43 дюйма с разрешением UHD 4К, подсветка, тип сенсорного ввода - PCAP, 10 касаний, процессор - Intel Core i3-8100, ОЗУ - 8 Gb DDR4, накопитель - SSD 120 Gb, аудиосистема - 2 динамика (2х10Вт), операционная система - Windows 10, внешние разъемы (стандарт): USB 3.0 / USB 2.0 / RJ-45 / AUX / HDMI, Wi-Fi модуль, пусковой замок, настенный кронштейн, корпус - металл. Программная оболочка Aura: Пакет офисных приложений, пакет программ для проведения презентаций, программы для проведения уроков, режим "белая доска"." Кол-во: 4.0

"Позиция 104" "Трибуна интерактивная 24 дюйма 10 касаний. Дисплей 24'' Full HD, тип сенсорного ввода – PCAP, 10 касаний, процессор – Intel Core i3-8100, ОЗУ – 8 Gb DDR4, накопитель – SSD 250 Gb, операционная система: Windows 10 Pro, разъемы на корпусе - USB 3.0 – 1 шт., USB 2.0 – 1 шт., RJ-45 – 1 шт., HDMI – 1 шт., XLR – 1 шт., VGA 1 шт., корпус - металл/ композитный алюминий. Дополнительное оборудование: микрофон на стойке, Wi-Fi Модуль, Web-камера. Программная оболочка Aura, пакет офисных приложений, пакет программ для проведения презентаций." Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Комплект проекционного оборудования в составе: мультимедийный DLP-проектор с настенным экраном 150 дюймов. Проектор: яркость - 3500 ANSI люмен, контрастность 15000:1, срок службы источника света – 10000 ч., ручной фокус, оптическая система - фиксированная, F1,55 - 1,86:1, размер проецируемого изображения - 50-110 дюймов, матрица - DLP® чип, цветопередача - Full color , размер, количество пикселей - WXGA 0.65 дюйма, 1,024,000 pixels (1280×800 ), входы - VGA-In (15pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), RS-232, USB miniB (Service), выходы - VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), пульт ДУ. Экран настенный с электроприводом. Характеристики: привод – электромеханический, Полотно – Matte White FiberGlass, коэффициент отражения - 1.0, формат экрана - 16:9, размер полотна (см) - 338x197, Угол обзора: 160 градусов, корпус - сталь." Кол-во: 2.0

"Позиция 106" "Аппарат для сварки оптических волокон согласно ОЛ № СС-2018-07" Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Прибор кабельный; Рефлектометр: диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 131, 262, 523, 1046, 2093, 4186, 8371, 16742, 33485, 66970 м; максимальное разрешение 0,2 м; перекрываемое затухание не менее 80 дБ; регулируемая амплитуда зондирующего импульса 6 - 18 В с шагом 1 В; длительность зондирующего импульса 16 - 30000 нс; количество усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512; диапазон установки коэффициента укорочения 1 - 7 с шагом 0,001; Измерительный мост: диапазон измерения сопротивления изоляции 1 кОм – 50000 МОм; диапазон измерения электрической емкости 0,1 – 2000 нФ; диапазон измерения сопротивления шлейфа 0 – 10 кОм; испытательное напряжение 180 В; диапазон Rп в месте повреждения изоляции 0 – 20 МОм; диапазон измерения напряжения 0 – 300 В; питание прибора кабельного от встроенного аккумулятора Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч; потребляемая мощность не более 7 Вт; габариты 270х240х120 мм; вес 2,5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Фотоаппарат, тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой; тип матрицы: EXR CMOS; формат 4K; размер матрицы: 25.3 МП, 35.6x23.8 мм; чувствительность: 100-3200 ISO, Auto ISO; байонет; фокусное расстояние 28-70 мм; выдержка: 1/8000 - 30 с; съемка видео: 3840x2160; экран поворотный, сенсорный 3", карты памяти: Memory Stick Duo, SDHC, SD, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC, Memory Stick Pro Duo; интерфейсы: Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ; размер: 127x96x74 мм; максимальная частота кадров при съемке HD-видео 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160" Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Фотоаппарат профессиональный зеркальный, байонет, без объектива, в комплекте матрица 46,9 МП (Full frame), формат матрицы FX, тип матрицы КМОП, 35,9 х 24,0, эффективное число пикселей - 45 млн, тип видоискателя - оптический, тип экрана - откидной, сенсорный экран - да, максимальная чувствительность ISO - 25 600, без вспышки, процессор (АЦП) - EXPEED 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Зум-объектив мощный сверхсветосильный с фокусировочным SWM мотором, f/2.8D IF-ED; оптическая схема элементов/групп 13/10; размер фильтров 77 мм, минимальное отмеченное расстояние фокусировки 0,28 м; размеры диаметр х длина (измеряется от байонета объектива) 82,5х106 мм; вес 745г; асферические линзы и элементы из ED стекла; минимальное расстояние 0.28 м во всем диапазоне фокусных расстояний; режим M/A для моментального переключения между ручной и автоматической фокусировкой; девятилепестковая диафрагма с отверстием скругленной формы" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Фотообъектив . Формат FX/35 мм, Фокусное расстояние 14–30 мм, Максимальная диафрагма f/4, Минимальная диафрагма f/22, Конструкция объектива 14 элементов в 12 группах (включая 4 элемента из стекла ED, 4 асферических элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и передний элемент со фторсодержащим покрытием), Угол зрения Формат FX: от 114 до 72°; формат DX: от 90 до 50°, Установочный размер фильтра 82 мм (P = 0,75 мм)." Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Видеокамера, беззеркальная, байонет, без объектива, КМОП-матрица, 35,9 х 23,9 мм, 46,89 млн. пикселей, функция очистки матрицы, файловая система DCF 2.0, Exif 2.31, покрытие кадра - прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали, увеличение - рибл. 0,8-кратное (для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-¹), Рабочая среда — температура от 0 до +40 °C." Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Фотообъектив светосильный с фиксированным фокусным расстоянием серии L. Фокусное расстояние 50 мм. Диафрагма F1.2. Тип байонета, EF. Стабилизация изображения. Автоматическая фокусировка. Число элементов/групп элементов 8/6. Число лепестков диафрагмы 8. Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 40°, 27°, 46°. Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м. Ультразвуковой мотор USM. Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм. Размеры (D x L) 85.8 x 65.5 мм. Водо/пыленепроницаемый корпус. Вес 580 г." Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Фотообъектив, высокопроизводительный телеобъектив с изменяемым фокусным расстоянием серии L. Фокусное расстояние 70-200 мм. Постоянная диафрагма f/2.8L Тип байонета - EF. Автоматическая фокусировка и стабилизатор. Число лементов/групп элементов 23/19. Число лепестков диафрагмы 8. Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° -12°. Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м. Ультразвуковой мотор IS III USM. Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм; Водо-пыленепроницаемый корпус. Размеры (D x L) 88.8 x 199 мм. Вес 1490 г." Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Фотообъектив. Профессиональный сверхширокоугольный зум-объектив со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки. Водо/пыленепроницаемый корпус Тип байонета - EF. Эквивалентное фокусное расстояние, 16-35 мм. Светосила - f/2.8. Число лепестков диафрагмы - 9. Минимальная дистанция фокусировки, 0.28 м. Диаметр фильтра, 82 мм. Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 98° – 54°, 74°10'–38°, 108°10'–63°. Конструкция объектива элементы/группы) 16/11. Привод автофокусировки - ультразвуковой мотор кольцевого типа Масса, 790 г." Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Фотокамера зеркальная. Процессор обработки изображения Тип DIGIC 6+. Датчик изображения: 36 х 24 мм CMOS с фильтром нижних частот (сглаживающим). Эффективные пиксели Прибл. 30,4 мегапикселя. Общее кол-во пикселей Прибл. 31,7 мегапикселя. Объектив в комплекте нет Выдержка 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки - режим BULB. Электромагнитный спуск затвора мягким касанием Видоискатель Тип Пентапризма Охват (по вертикали/горизонтали) Прибл. 100%. Светочувствительность: Авто 100–32000 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень) Чувствительность ISO может быть расширена до L: 50, H1: 51200, H2: 102400. Cкоростью съёмки 7 кадров/сек. с полными автофокусировкой и автоэкспозицией, создавая до 21 изображения в формате RAW или неограниченное число изображений JPEG за один сеанс съемки. В режиме Live View возможна непрерывная съемка со скоростью 4,3 кадра/сек. с отслеживанием автофокусировки. Водо-пыленепроницаемый корпус" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Дисплей профессиональный Цвет Черный Тип ЖК-панель Диагональ 65 " Дисплей Покрытие экрана глянцевое (антибликовое) Разрешение 3840x2160 (16:9) Размер пикселя 0.32 мм Время отклика 8 мс Частота смены кадров 75 Гц Частота развертки (верт.) 48 – 75 Гц Частота развертки (гор.) 30 – 81 кГц Угол обзора по вертикали 178 ° Угол обзора по горизонтали 178 ° Яркость 500 кд/м2 Статическая контрастность 4 000:1 Глубина цвета 8 бит Цветовой охват (NTSC) 72 % Разъемы Подключение DVI-D DisplayPort v 1.2 HDMI 2 шт Версия HDMI v 2.0 Разъемы (дополнительно) LAN COM-порт (RS-232) Функции и возможности Встроенные динамики Мощность звука 20 Вт / 2x10 Вт / USB-хаб 2.0 Общее Тонкая рамка Настенное крепление VESA 400x400 мм Потребляемая мощность 198 Вт Габариты (ШхВхТ) 1456x837x38 мм Вес 22.8 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Панель, диагональ 55 ”. Суммарный межэкранный зазор 1,7 мм Тип подсветки Direct LED Светодиодная Разрешение Full HD 1920 x 1080 Яркость 700 кд / м 2 Контрастность 4000:1 Цветовые характеристики 16,7 млн . цветов , 8 бит Время отклика 8 мс Угол обзора 178° Тип матрицы SPVA Интерфейсы Входные HDMI 1 . 4; DP 1 . 1, 1 . 2; DVI - D; VGA (D - SUB) Выходные DP 1 . 2; Audio Jack - 3,5 мм Характеристики видеосигналов Разрешение и частота обновления экрана HDMI до 3840 х 2160/30 Гц , 1920x1080/120 Гц; DP до 3840 х 2160/30 Гц , 1920x1080/120 Гц; DVI до 1920 х 1080/60 Гц; VGA до 1920x1080/60 Гц. Совместимость с HDCP Версия 1 . 3 Встроенный видеопроцессор - сплиттер До 15 х 15 Функция картинка в картинке (PIP) Есть , 3 режима Управление Автоматическое восстановление работы после отключения питания Есть Пульт ДУ Есть ( у правление с ИК пульта сквозь экран ) По сети LAN Опционально Последовательный порт RS232 1 вход RJ45, 1 выход RJ45 ПО централизованного управления видеостеной Есть Электрические хар" Кол-во: 5.0

"Позиция 119" "Дисплей сенсорный, Цвет Черный Тип ЖК-панель Диагональ 22 " Сенсорный экран / с поддержкой мультитач / Дисплей Тип матрицы AH-IPS Покрытие экрана глянцевое Разрешение 1920x1080 (16:9) Размер пикселя 0.24 мм Время отклика 8 мс Частота смены кадров 75 Гц Частота развертки (верт.) 56 - 75 Гц Частота развертки (гор.) 31.5 - 82.3 кГц Угол обзора по вертикали 178 ° Угол обзора по горизонтали 178 ° Яркость 225 кд/м2 Статическая контрастность 1 000:1 Разъемы Подключение VGA DVI-D HDMI отсутствует Общее Настенное крепление VESA 100x100 мм Потребляемая мощность 27 Вт Габариты (ШхВхТ) 517.5x313.5x46 мм Вес 4.4 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Панель ЖК. Характеристики экрана: размер экрана 84", разрешение экрана 3840x2160, частота обновления 120 Гц, соотношение сторон экрана 16:9, Тип матрицы IPS, контрастность 1400:1, яркость экрана 500 кд/м2, время отклика 12 мс, углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали, светодиодная подсветка ЖК-панели, интерфейсы и разъемы: D-SUB, DVI, HDMI 1.4, Display Port, мультимедиа: встроенная акустика, мощность акустической системы 2х10 Вт, электропитание: блока питания внутренний, энергопотребление 600 Вт, энергопотребление в режиме ожидания менее 0.5 Вт, размер крепления VESA 600x500 мм, вет черный, покрытие корпуса матовое, размеры с подставкой 1910х1102х77.8 мм, вес 102,5 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Панель профессиональная Цвет Черный Тип ЖК-панель Диагональ 43 " Тип матрицы IPS Покрытие экрана матовое Разрешение 1920x1080 (16:9) Размер пикселя 0.5 мм Время отклика 8 мс / от серого к серому / Частота смены кадров 75 Гц Частота развертки (верт.) 56 – 75 Гц Частота развертки (гор.) 30 – 83 кГц Угол обзора по вертикали 178 ° Угол обзора по горизонтали 178 ° Яркость 450 кд/м2 Статическая контрастность 1 100:1 Динамическая контрастность 4 000 000:1 Цветовой охват 68 % Разъемы Подключение VGA DVI-D HDMI 1 шт Разъемы (дополнительно) LAN линейный COM-порт (RS-232) Функции и возможности Функции и возможности сенсор освещенности USB-хаб 3.x Картридер / SD / Общее Настенное крепление VESA 200x200 мм Потребляемая мощность 75 Вт / 0.5 Вт в режиме ожидания / Пульт ДУ Габариты (ШхВхТ) 969.6x563.9x38.6 мм Вес 9.8 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Панель ЖК Цвет Черный Тип видеостена Диагональ 46 " Покрытие экрана матовое Разрешение 1920x1080 (16:9) Размер пикселя 0.53 мм Время отклика 8 мс Частота смены кадров 75 Гц Частота развертки (верт.) 48 – 75 Гц Частота развертки (гор.) 30 – 81 кГц Угол обзора по вертикали 178 ° Угол обзора по горизонтали 178 ° Яркость 500 кд/м2 Статическая контрастность 3 500:1 Динамическая контрастность 10 000:1 Глубина цвета 8 бит Цветовой охват (NTSC) 72 % Подключение VGA DVI-D DisplayPort HDMI 2 шт Разъемы (дополнительно) вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) LAN линейный COM-порт (RS-232) / 1 вход и 1 выход / USB-хаб 2.0 Тонкая рамка есть Настенное крепление VESA 600x400 мм Потребляемая мощность 143 Вт / 0.5 Вт в режиме ожидания / Пульт ДУ Габариты (ШхВхТ) 1022.1x576.6x97.4 мм Вес 18 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Дисплей сенсорный Характеристики экрана Размер экрана 31.5 " Разрешение экрана 1920x1080 Частота обновления 60 Гц Соотношение сторон экрана 16:9 Сенсорный экран есть Тип матрицы AMVA3 Статическая контрастность 3000:1 Яркость экрана 420 кд/м2 Время отклика 8 мс Углы обзора 178° по горизонтали, 178° по вертикали Шаг пикселов 0.3637х0.3637 мм Светодиодная подсветка ЖК-панели ДА Вращение экрана (портретный режим) есть Количество разъемов D-SUB 1 Количество разъемов HDMI 2 Версия разъемов HDMI 1.4 Разъем Display Port есть Количество разъемов DisplayPort 1 шт Разъем Ethernet есть Количество разъемов Ethernet 1 Поддержка HDTV FULL HD (1080p) Поддержка HDCP есть Встроенные динамики есть Мощность акустической системы 2х8 Вт Разъем USB есть Количество разъемов USB 1 Тип разъема USB USB 2.0 Функциональность USB тач Тип блока питания внутренний Энергопотребление 60 Вт Энергопотребление в режиме ожидания менее 1 Вт Размер крепления VESA 400х200 Цвет черный Покрытие корпуса матовое Размеры с подстав" Кол-во: 1.0

"Позиция 124" "Шкаф серверный Опросный лист 0133-02-21-3-СС" Кол-во: 1.0

"Позиция 125" "Шкаф серверный Опросный лист 0133-02-21-3-СС" Кол-во: 1.0

"Позиция 126" "Комплект для конференц-связи в составе: телефон, коммуникатор, 2 микрофона. Характеристики: Беспроводное подключение; ЖК-экран; Интерфейсы LAN, USB 2.0; Экран ёмкостной сенсорный 5" с разрешением 720x1280; Caller ID с именем и номером; изменение логотипа на экране; Технические характеристики: 1хRJ45 Ethernet-порт 10/100 Мбит/с, 2xRJ9 порта, 2xUSB 2.0 порт, 1xMicro-USB порт, 1x3,5мм порт; встроенная поддержка Wi-Fi (2.4/5ГГц, 802.11b/g/n/ac); встроенная поддержка Bluetooth 4.0; поддержка PoE (IEEE 802.3af) Class 4; потребление через PoE: 5.25 - 12.3 Вт; сетевые характеристики и безопасность: SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261); поддержка резервирования SIP-сервера; поддержка STUN-сервера; способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу); режимы работы с сетью: Статический/DHCP, HTTP/HTTPS-сервер; синхронизация времени и даты через SNTP UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, OpenVPN; поддержка TLS Управление HTTPS-сертификатами, AES шифрование конфиг" Кол-во: 3.0

"Позиция 127" "Аппарат телефонный, рабочая дистанция захвата голоса 6 метров с зоной покрытия 360 градусов 3 встроенных микрофона; Кодеки: G.722.1C, G.722, G.729, G.726, G.723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU; DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) и SIP INFO Full-duplex (полнодуплексная) громкая связь с AEC (подавление эха) VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) Smart Noise Filter (Умная фильтрация шума) (доступно в версии ПО v85 и выше" Кол-во: 1.0

"Позиция 128" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 129" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Монитор для видеонаблюдения; Экран: диагональ 21.5', технология панели TFT, максимальное разрешение 1920x1080, шаг пикселя 0.247 мм, соотношение сторон 16:9, контрастность 10000:1, яркость 250 кд/м2, подсветка LED, углы обзора: горизонтальный 170°/ вертикальный 160°, время отклика 5 мс, глубина цвета 16.7 млн. цветов, стандарт аналогового видео PAL / NTSC; Интерфейсы: видеовходы 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB, аудиовходы 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, видеовыходы 1x BNC (сквозной), аудиовыходы 1x jack 3.5 мм, встроенные динамики 2x2 Вт; питание 12В (DC), 3А, блок питания 100-240 В (AC) в комплекте; исполнение пластиковый корпус; VESA-крепление 100x100 мм; рабочая температура 0°C…+40°C; размеры 511,4x313,0x45,4 мм (без подставки); вес 3,2 кг (без упаковки)" Кол-во: 1.0