Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Контакт магнитный для закрепления обратного сварочного провода на стальных и чугунных поверхностях, исключая приварку к основному металлу с возможностью использовать магнитные контакты в качестве магнитного держателя для фиксации металлических элементов конструкций под углами в 45 и 90 градусов. Габариты: 130х36х30мм, Вес: 0,7 кг, Максимальный рабочий ток: 315 А" Кол-во: 100.0

"Позиция 2" "Электрододержатель для фиксации, удержания электрода и подвода к нему во время MMA-сварки. Сила подводимого сварочного тока — 300 А. Дополнительные параметры: исполнение — штамп; вес — 0.55 кг; габаритные размеры — 210х35х35 мм; диаметр электрода — 2.0-5.0 мм" Кол-во: 218.0

"Позиция 3" "Электрододержатель для фиксации, удержания электрода и подвода к нему во время MMA-сварки. Вес 0.24 кг габариты: 210х130х100 мм, сварочный ток: 160 А, диаметр электрода: 1,6-4,0 мм, исполнение штамп" Кол-во: 218.0