Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году (029/21/4.3/0062229/ТГУхта/23.08.21/МИ/ГОС/Э) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году (029/21/4.3/0062229/ТГУхта/23.08.21/МИ/ГОС/Э) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110576733

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062229/ТГУхта

    Номер закупки

    0030/21/4.3/0062229/ТГУхта/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году (029/21/4.3/0062229/ТГУхта/23.08.21/МИ/ГОС/Э) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов.docx

    029_21_4.3_0062229_Документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Л. В.

    Место рассмотрения предложений

    169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1.

    Закупки и тендеры 11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576733Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к сварочному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году.

    Начальная цена

    675 592,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.85.120

    Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контакт магнитный для закрепления обратного сварочного провода на стальных и чугунных поверхностях, исключая приварку к основному металлу с возможностью использовать магнитные контакты в качестве магнитного держателя для фиксации металлических элементов конструкций под углами в 45 и 90 градусов. Габариты: 130х36х30мм, Вес: 0,7 кг, Максимальный рабочий ток: 315 А"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 2"

    "Электрододержатель для фиксации, удержания электрода и подвода к нему во время MMA-сварки. Сила подводимого сварочного тока — 300 А. Дополнительные параметры: исполнение — штамп; вес — 0.55 кг; габаритные размеры — 210х35х35 мм; диаметр электрода — 2.0-5.0 мм"

    Кол-во: 218.0

    "Позиция 3"

    "Электрододержатель для фиксации, удержания электрода и подвода к нему во время MMA-сварки. Вес 0.24 кг габариты: 210х130х100 мм, сварочный ток: 160 А, диаметр электрода: 1,6-4,0 мм, исполнение штамп"

    Кол-во: 218.0

    "Позиция 4"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Востокгазпром
    Маркетинговые исследования № 32211053455
    Оказание транспортных услуг автотранспортом и спецтехникой в районе г.Куйбышев Новосибирской области для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Оказание транспортных услуг автотранспортом и спецтехникой в районе г.Куйбышев Новосибирской...
    176722
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    5 074 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211061567
    Транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозки товарно-материальных ценностей и услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ для нужд ООО «Газпром информ» в 2022-2024 гг. . (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (1174)
    Транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозки товарно-материальных ценностей и...
    176843
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 382 045
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить