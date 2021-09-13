"Позиция 1" "Автомобильный видеорегистратов Конструкция видеорегистратора - с экраном Количество камер - 1 Количество каналов записи видео - 1 Запись видео - 1920×1080 при 30 к/с Функции - датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре Запись - времени и даты Звук - встроенный микрофон, встроенный динамик Угол обзора - 150° (по диагонали) Режим фотосъемки - есть, с разрешением 1920×1080 Особенности - поворот Запись события в отдельный файл - есть Запись файла после отключения питания - есть Питание - от бортовой сети автомобиля Диагональ экрана 2.4 дюйма Выходы - HDMI, видео композитный, аудио Подключение к компьютеру по USB - есть Форматирование карты памяти - есть Вес - 65 г"

Кол-во: 378.0