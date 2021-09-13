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    Главная / Торги / Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 05:0013.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110576105

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0061471/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/4.3/0061471/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_61471.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576105Подведение итогов не позднее Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для видеофиксации для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Начальная цена

    2 758 154,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильный видеорегистратов Конструкция видеорегистратора - с экраном Количество камер - 1 Количество каналов записи видео - 1 Запись видео - 1920×1080 при 30 к/с Функции - датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре Запись - времени и даты Звук - встроенный микрофон, встроенный динамик Угол обзора - 150° (по диагонали) Режим фотосъемки - есть, с разрешением 1920×1080 Особенности - поворот Запись события в отдельный файл - есть Запись файла после отключения питания - есть Питание - от бортовой сети автомобиля Диагональ экрана 2.4 дюйма Выходы - HDMI, видео композитный, аудио Подключение к компьютеру по USB - есть Форматирование карты памяти - есть Вес - 65 г"

    Кол-во: 378.0

    "Позиция 2"

    "Автомобильный видеорегистратов Конструкция с выносными камерами Количество камер - 2 Ночной режим съемки - Есть Угол обзора по диагонали 150 ° Вставка даты и времени съемки - Есть Разрешение матрицы 4 Мпикс Тип матрицы CMOS Максимальное разрешение записи видео 2880x2160 Пикс Частота кадров при максимальном разрешении 24 кадра/с Режим записи Циклический Интервал записи 10 мин, 3 мин, 5 мин Диагональ 2.4 дюйма Разрешение дисплея 320 x 240 Пикс Микрофон - Есть Датчик удара (G-сенсор) - Есть GPS - Есть Встроенный радар-детектор - Есть Встроенная память 128 МБ Поддержка карт памяти microSDHC, microSDXC, microSD Макс. объем карты памяти 64 ГБ"

    Кол-во: 129.0

    "Позиция 3"

    "купольная IP-видеокамера Матрица 1/2.7'' CMOS Разрешение 2592×1944 Электронный затвор 1/30 – 1/100 000 c Основной поток 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 (до 25 к/с) 1920×1080, 1280×720 (до 50 к/с), в режиме HFR Дополнительный поток 1280×720, D1, CIF, 480×240 (25 к/с) Третий поток D1, CIF, 480×240 (25 к/с) Чувствительность 0.007 лк (цвет, F1.4, АРУ вкл.) 0.005 лк (ч/б, F1.4, АРУ вкл.) Кодек H.265 (Main), H.265, H.265+, H.264, H.264+, H.264 (Base, Main, High), MJPEG Битрейт - 64 кбит/с – 8 Мбит/с Поддержка ONVIF - Profile S Объектив: Тип объектива встроенный моторизованный вариофокальный (M14) Фокусное расстояние f=2.8–12 мм (F1.4) Угол обзора по горизонтали 95.1°–30° Аудио Вход / выход 1 встроенный микрофон, 1x / 1x Кодек G.711a, G.711u"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 4"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1.0

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