Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110576000Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110576000

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0065873/Гбезопасн

    Номер закупки

    0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 4 Ценовое предложение.xlsx

    Приложение № 2 Техническая часть.docx

    Приложение №3 Методика 21_2.1_0065873_Гбезопасн.docx

    Приложение № 1 Проект договора.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман А. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 09:0023.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110576000Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021-2022 гг (0060/21/2.1/0065873/Гбезопасн/К/ГОС/Э/23.08.2021)

    Начальная цена

    1 140 961,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19

    Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром газобезопасность
    Конкурентный отбор № 32211025718
    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" (0060/22/2.1/0000166/Гбезопасн/К/ГОС/Э/12.01.2022)
    Оказание транспортно-экспедиционных услуг для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром...
    176270
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 183 404
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить