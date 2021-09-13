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Номер извещения
32110575990
Уникальный номер закупки
21/4.3/0065846/ООО "ГНГХК"
Наименование закупки
Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 07:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-06-58
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
M.Shishkin@nghk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин М. С.
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575990Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"
Начальная цена
1 506 599,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
29.32
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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