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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575990Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575990

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0065846/ООО "ГНГХК"

    Номер закупки

    0078/21/4.3/0065846/ООО "ГНГХК"/К/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 07:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0058761.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-06-58

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    M.Shishkin@nghk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин М. С.

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575990Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «Газпром НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром НГХК"

    Начальная цена

    1 506 599,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Вал карданный заднего моста"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Вал карданный заднего моста"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Вал карданный переднего моста"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Вал карданный переднего моста"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Вал карданный промежуточный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Генератор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Главный цилиндр сцепления"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Глушитель"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Датчик температуры"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Диск тормозной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Колодка заднего тормоза"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Колодка переднего тормоза"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 17"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Комплект высоковольтных проводов"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Комплект ГРМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Комплект патрубков системы охлаждения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Комплект патрубков системы охлаждения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Коробка передач"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Коробка передач"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Коробка раздаточная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Коробка раздаточная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Крестовина карданного вала"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 28"

    "Крышка ДВС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Лампа галогеновая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 30"

    "Лампа галогеновая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 31"

    "Лампа галогеновая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 32"

    "Лампа галогеновая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 33"

    "Лампа галогеновая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 34"

    "Муфта включения вентилятора"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Муфта включения вентилятора"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Муфта включения вентилятора"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Муфта включения переднего моста"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 38"

    "Наконечник рулевой тяги"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Наконечник рулевой тяги"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 40"

    "Наконечник рулевых тяг"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 41"

    "Наконечник тяги"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Наконечник тяги"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Наконечник тяги"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Отопитель"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Подшипник выключения сцепления"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 48"

    "Подшипник передней ступицы"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 49"

    "Помпа в сборе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Привод левый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Провод высокого напряжения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Провод высокого напряжения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Радиатор отопителя"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Радиатор ДВС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 59"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "радиатор ДВС"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Радиатор отопителя"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Радиатор отопителя"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Радиатор отопителя салона"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Регулятор холостого хода"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Ремень ГУР"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 66"

    "Ремкомплект задней ступицы"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Ремкомплект КПП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Ремкомплект КПП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Ремкомплект КПП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Ремкомплект ступицы"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 71"

    "Ремкомплект шкворней"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 72"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 73"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 74"

    "Стартер"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Ступица и тормозной барабан"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 76"

    "Ступица переднего колеса"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "Ступица переднего колеса"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 78"

    "Сцепление в сборе"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "Сцепление в сборе"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Термостат"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 81"

    "Управление отопителем"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Усилитель тормозов"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Усилитель тормозов"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 84"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 85"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 86"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 87"

    "Фланец ведущий переднего моста"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 88"

    "Форсунка электромагнитная"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 89"

    "Цилиндр колесный заднего тормоза"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 90"

    "Цилиндр привода выключения сцепления"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 91"

    "Цилиндр привода выключения сцепления"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Шарнир поворотного кулака"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 93"

    "Шарнир поворотного кулака"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 94"

    "Шарнир поворотного кулака"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 95"

    "Шарнир поворотного кулака"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Электробензонасос"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 97"

    "Электробензонасос"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 98"

    "Электробензонасос"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "Электродвигатель отопителя салона"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 100"

    "Ремень"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 101"

    "Ремень"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 102"

    "Ремень"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 103"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 104"

    "Автолампа"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 105"

    "Автолампа"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 106"

    "Автолампа"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 107"

    "Автолампа габаритная"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 108"

    "Болт для крепления ножа с гайкой"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 109"

    "Болт для крепления ножа с гайкой"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 110"

    "Включатель массы АКБ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 111"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Генератор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Генератор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Муфта с подшипником выключения сцепления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Насос"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Нож отвала средний"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 120"

    "Нож отвала"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 121"

    "Рукав маслобензостойкий"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 122"

    "Рукав маслобензостойкий"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 123"

    "Автолампа"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 124"

    "Рукав напорный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 125"

    "Рукав напорный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 126"

    "Рукав напорный"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 127"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Коронка"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 129"

    "Бокорез левый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 130"

    "Бокорез правый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 131"

    "Болт"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 132"

    "Гайка"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 133"

    "Ролик"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 134"

    "Ремень генератора"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 135"

    "Натяжитель"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 136"

    "Ремень"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 137"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 138"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект масляного фильтра"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 140"

    "Фильтр"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 141"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 142"

    "Фильтр"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 143"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 144"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 145"

    "Шланг термостата"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 146"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1.0

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    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром межрегионгаз Пермь
    Маркетинговые исследования № 32211087954
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь".
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта для нужд ООО "Газпром...
    177174
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 952 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР
    Маркетинговые исследования № 32211082904
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    Поставка автомобилей (тип двигателя газовый) для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
    177131
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 160 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
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    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром межрегионгаз Саратов
    Маркетинговые исследования № 32211083689
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    Оказание услуг по перевозке сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Саратов"
    177142
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    2 782 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087113
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для ООО "Газпром информ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 0001/22/4.1/0007652/ГПК)
    Поставка комплексов программно-технических для объекта строительства "Отраслевая система...
    177172
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    312 874 485
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211086506
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП холдинг» в ходе организации и проведения конференции «Рынок СУГ России»
    Оказание услуг по распространению информационно-рекламной информации об ООО «Газпром ГНП...
    177163
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 620 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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