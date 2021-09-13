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    Главная / Торги / Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 05:0013.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575927

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0061472/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/4.3/0061472/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/23.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 06:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о внесении изменений.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_61472.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.202126.09.2021 20:0026.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575927Подведение итогов не позднее Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Начальная цена

    1 252 484,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 2"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 5"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 7"

    "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 8"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 11"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 12"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 13"

    "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 14"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 16"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "Комплект блокирующих устройств(7 шт блокираторов электроавтоматов S2390, 5 шт блокираторов электроавтоматов S2391, 3 шт блокираторов электроавтоматов S2393, 5 шт блокираторов электроавтоматов 491В, 5 шт блокираторов электроавтоматов 493В, 13 шт замок из композита для блокировки 410RED)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 18"

    "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 19"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 21"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 22"

    "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 24"

    "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 26"

    "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 28"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 29"

    "Комплект блокирующих устройств(7 шт блокираторов электроавтоматов S2390, 5 шт блокираторов электроавтоматов S2391, 3 шт блокираторов электроавтоматов S2393, 5 шт блокираторов электроавтоматов 491В, 5 шт блокираторов электроавтоматов 493В, 13 шт замок из композита для блокировки 410RED)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 33"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 36"

    "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 37"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 38"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 39"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 41"

    "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 44"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "Настенный блокировочный бокс (500x320x100, Металл 1 мм., полимерная окраска, жёлтый, с крючками, оргстекло)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Настенный блокировочный бокс (500x320x100, Металл 1 мм., полимерная окраска, жёлтый, с крючками, оргстекло)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1.0

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