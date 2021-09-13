Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110575927 Уникальный номер закупки 21/4.3/0061472/ТГТомск Номер закупки 0033/21/4.3/0061472/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/23.08.2021 Наименование закупки Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Юридический адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9, Почтовый адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9 Контактный телефон +7 3822 60-42-27 Факс +7 3822 52-80-13 Адрес электронной почты V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Садыков В. Б. Место рассмотрения предложений г. Томск, пр. Фрунзе 9 Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году Этапы закупочной процедуры Текущий статус Архив Дата подведения итогов 26.09.2021 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее 32110575927 Подведение итогов не позднее Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году г. Томск, пр. Фрунзе 9 Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка блокирующих устройств для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году Начальная цена 1 252 484,11 Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Согласно закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документации Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Адрес местонахождения 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9, 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9 Классификатор ОКПД2 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки Классификатор ОКВЭД2 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)" Кол-во: 13.0 "Позиция 2" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 10.0 "Позиция 3" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 10.0 "Позиция 4" "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)" Кол-во: 17.0 "Позиция 5" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 10.0 "Позиция 6" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 10.0 "Позиция 7" "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)" Кол-во: 150.0 "Позиция 8" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 10.0 "Позиция 9" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 10.0 "Позиция 10" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 32.0 "Позиция 11" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 25.0 "Позиция 12" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 24.0 "Позиция 13" "Замок безопасности (KA материал корпуса: Ламинированная сталь, дужка диаметром 6,7 мм, высотой 51 мм, материал дужки: Сталь) (Синий)" Кол-во: 25.0 "Позиция 14" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 20.0 "Позиция 15" "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм" Кол-во: 20.0 "Позиция 16" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 20.0 "Позиция 17" "Комплект блокирующих устройств(7 шт блокираторов электроавтоматов S2390, 5 шт блокираторов электроавтоматов S2391, 3 шт блокираторов электроавтоматов S2393, 5 шт блокираторов электроавтоматов 491В, 5 шт блокираторов электроавтоматов 493В, 13 шт замок из композита для блокировки 410RED)" Кол-во: 3.0 "Позиция 18" "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен." Кол-во: 20.0 "Позиция 19" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 20.0 "Позиция 20" "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм" Кол-во: 20.0 "Позиция 21" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 20.0 "Позиция 22" "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен." Кол-во: 10.0 "Позиция 23" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 8.0 "Позиция 24" "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм" Кол-во: 10.0 "Позиция 25" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 8.0 "Позиция 26" "Блокиратор для блокировки задвижек с барашками от 25 до 64 мм; материал - полипропилен." Кол-во: 20.0 "Позиция 27" "Тросовый блокиратор композитный корпус; кабель 1,8м из оцинкованной стали в оплетке ПВХ, диаметр 6 мм" Кол-во: 24.0 "Позиция 28" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 32.0 "Позиция 29" "Комплект блокирующих устройств(7 шт блокираторов электроавтоматов S2390, 5 шт блокираторов электроавтоматов S2391, 3 шт блокираторов электроавтоматов S2393, 5 шт блокираторов электроавтоматов 491В, 5 шт блокираторов электроавтоматов 493В, 13 шт замок из композита для блокировки 410RED)" Кол-во: 2.0 "Позиция 30" "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)" Кол-во: 2.0 "Позиция 31" "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)" Кол-во: 2.0 "Позиция 32" "Замковый множитель (Алюминий с нейлоновым покрытием, диаметр дужки 38 мм. 6 отверстий)" Кол-во: 5.0 "Позиция 33" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)" Кол-во: 5.0 "Позиция 34" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 5.0 "Позиция 35" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 6.0 "Позиция 36" "Замок безопасности (KD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 4 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Нейлон) (Красный)" Кол-во: 6.0 "Позиция 37" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)" Кол-во: 22.0 "Позиция 38" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Красный)" Кол-во: 300.0 "Позиция 39" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 5.0 "Позиция 40" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 10.0 "Позиция 41" "Замок безопасности (MKKD материал корпуса: Пластик АБС, дужка диаметром 6 мм, высотой 38 мм, материал дужки: Сталь) (Жёлтый)" Кол-во: 10.0 "Позиция 42" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 4.0 "Позиция 43" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 4.0 "Позиция 44" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь; размер малый. Диаметр трубы 6,4-25,4 мм" Кол-во: 5.0 "Позиция 45" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 4.0 "Позиция 46" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 4.0 "Позиция 47" "Блокиратор шарового вентиля для крепления шаровых клапанов в положении закрыто; сталь, Диаметр трубы 31,8-76,2 мм;" Кол-во: 5.0 "Позиция 48" "Настенный блокировочный бокс (500x320x100, Металл 1 мм., полимерная окраска, жёлтый, с крючками, оргстекло)" Кол-во: 1.0 "Позиция 49" "Настенный блокировочный бокс (500x320x100, Металл 1 мм., полимерная окраска, жёлтый, с крючками, оргстекло)" Кол-во: 1.0 "Позиция 50" "Транспортные услуги" Кол-во: 1.0