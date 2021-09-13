"Позиция 2" "Агрегат сварочный , номинальный сварочный ток 170А, (при ПН-100%), номинальное рабочее напряжение 26,8 В, сниженное безопасное напряжение холостого хода 12 В, вспомогательная мощность 4 кВт (220 В), двигатель бензиновый мощность 9.4 кВт (12.8 л.с.), топливный бак 60 л., регулировка сварочного тока плавная, пульт дистанционного управления с кабелем 30 м, температура эксплуатации -40...+40 С, габаритные размеры 860х580х680 мм, масса 115 кг, в комплекте с пакетом сварочных кабелей КГ-1х35 (прямой кабель 30 м, обратный кабель 30 м, электрододержатель ЭД-31, клемма заземления КЗ-31, маска сварщика с характеристиками: размер светофильтра 110 X 90 X 10 мм.; поле зрения светофильтра: 98 X 43 мм.; Защита от Ультрафиолетовых излучений: < 0,0003% ( 313 нм), < 0,006% (365 нм); защита от Инфракрасных излучений: < 0,01% (780 — 2000 нм); Затемнение светофильтра (диапазон) DIN 4/9-13; Диапазон рабочих температур - 5° C до +55° C. быстросъемные колеса."

Кол-во: 1.0