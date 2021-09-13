Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Разъединитель горизонтально-поворотного типа с подвижным контактым выводом на поворотной колонке, в трехполюсном исполнении с одним заземляющим ножом, напряжение 10 кВ, IV - степень загрязнения по ГОСТ, на полимерных изоляторах, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, с ручным приводом типа ПР" Кол-во: 27.0

"Позиция 2" "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023РД/03-15РП-6-ЭС.ОЛ3.1 0ЭТ.591.007" Кол-во: 5.0

"Позиция 3" "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023РД/03-15РП-6-ЭС.ОЛ3.2 0ЭТ.591.007" Кол-во: 6.0

"Позиция 4" "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023ПД/03-16РП-6-ЭС.ОЛ3.1 0ЭТ.591.007" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023ПД/03-16РП-6-ЭС.ОЛ3.2 0ЭТ.591.007" Кол-во: 6.0

"Позиция 6" "Шкаф вторичных преобразователей по опросному листу № 00159093.425200.1579.03.30 ОЛ-ШВП1" Кол-во: 22.0

"Позиция 7" "Источник бесперебойного питания: Номинальное входное напряжение переменного тока — 220 В; Диапазон изменения входного напряжения — (115-300 В) +-5 В Диапазон изменения входного напряжения байпаса — (65-280 В) +-5% Частота входного напряжения — 50 ГЦ Номинальное выходное напряжение — 220 В Частота выходного напряжения — 50 ± 5 Гц Максимальный выходной ток — 4,5А Максимальная выходная мощность — 800 Вт/1000ВА Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения — <2% Установившееся отклонение выходного напряжения, не более — <2% Коэффициент полезного действия, не менее — 0.85 Обеспечение возможности передачи информации по интерфейсу RS-232 или USB. Габариты (ВхШхГ) — 88х432х300 мм Масса, не более — 6 кг Тип батареи — встроенная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея Байпас — Встроенный байпас Количество фаз — 1 Топология — Он-Лайн с двойным преобразованием напряжения Рабочая температура — от -5 до +45 Влажность — 20-90% Исполнение корпуса — Стоечное 19" В" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Источник бесперебойного питания: Номинальное входное напряжение переменного тока — 220 В; Диапазон изменения входного напряжения — (115-300 В) +-5 В Диапазон изменения входного напряжения байпаса — (65-280 В) +-5% Частота входного напряжения — 50 ГЦ Номинальное выходное напряжение — 220 В Частота выходного напряжения — 50 ± 5 Гц Максимальный выходной ток — 4,5А Максимальная выходная мощность — 800 Вт/1000ВА Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения — <2% Установившееся отклонение выходного напряжения, не более — <2% Коэффициент полезного действия, не менее — 0.85 Обеспечение возможности передачи информации по интерфейсу RS-232 или USB. Габариты (ВхШхГ) — 88х432х300 мм Масса, не более — 6 кг Тип батареи — встроенная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея Байпас — Встроенный байпас Количество фаз — 1 Топология — Он-Лайн с двойным преобразованием напряжения Рабочая температура — от -5 до +45 Влажность — 20-90% Исполнение корпуса — Стоечное 19" В" Кол-во: 1.0