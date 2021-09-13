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    Главная / Торги / Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61182)

    Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61182)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575453Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575453

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0061182/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0061182/ГПК/ПР/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 61182)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_13.09.2021.docx

    61182_ГПК_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575453Подведение итогов не позднее Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка низковольтного электрооборудования для объектов капитального строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест", ООО "Газпром информ"

    Начальная цена

    10 655 173,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.11.42.000

    Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель горизонтально-поворотного типа с подвижным контактым выводом на поворотной колонке, в трехполюсном исполнении с одним заземляющим ножом, напряжение 10 кВ, IV - степень загрязнения по ГОСТ, на полимерных изоляторах, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, с ручным приводом типа ПР"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 2"

    "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023РД/03-15РП-6-ЭС.ОЛ3.1 0ЭТ.591.007"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023РД/03-15РП-6-ЭС.ОЛ3.2 0ЭТ.591.007"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 4"

    "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023ПД/03-16РП-6-ЭС.ОЛ3.1 0ЭТ.591.007"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 5"

    "Трансформатор тока 6 кВ. Опросный лист 1004023ПД/03-16РП-6-ЭС.ОЛ3.2 0ЭТ.591.007"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Шкаф вторичных преобразователей по опросному листу № 00159093.425200.1579.03.30 ОЛ-ШВП1"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания: Номинальное входное напряжение переменного тока — 220 В; Диапазон изменения входного напряжения — (115-300 В) +-5 В Диапазон изменения входного напряжения байпаса — (65-280 В) +-5% Частота входного напряжения — 50 ГЦ Номинальное выходное напряжение — 220 В Частота выходного напряжения — 50 ± 5 Гц Максимальный выходной ток — 4,5А Максимальная выходная мощность — 800 Вт/1000ВА Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения — <2% Установившееся отклонение выходного напряжения, не более — <2% Коэффициент полезного действия, не менее — 0.85 Обеспечение возможности передачи информации по интерфейсу RS-232 или USB. Габариты (ВхШхГ) — 88х432х300 мм Масса, не более — 6 кг Тип батареи — встроенная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея Байпас — Встроенный байпас Количество фаз — 1 Топология — Он-Лайн с двойным преобразованием напряжения Рабочая температура — от -5 до +45 Влажность — 20-90% Исполнение корпуса — Стоечное 19" В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Источник бесперебойного питания: Номинальное входное напряжение переменного тока — 220 В; Диапазон изменения входного напряжения — (115-300 В) +-5 В Диапазон изменения входного напряжения байпаса — (65-280 В) +-5% Частота входного напряжения — 50 ГЦ Номинальное выходное напряжение — 220 В Частота выходного напряжения — 50 ± 5 Гц Максимальный выходной ток — 4,5А Максимальная выходная мощность — 800 Вт/1000ВА Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения — <2% Установившееся отклонение выходного напряжения, не более — <2% Коэффициент полезного действия, не менее — 0.85 Обеспечение возможности передачи информации по интерфейсу RS-232 или USB. Габариты (ВхШхГ) — 88х432х300 мм Масса, не более — 6 кг Тип батареи — встроенная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея Байпас — Встроенный байпас Количество фаз — 1 Топология — Он-Лайн с двойным преобразованием напряжения Рабочая температура — от -5 до +45 Влажность — 20-90% Исполнение корпуса — Стоечное 19" В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания: Номинальное входное напряжение переменного тока — 220 В; Диапазон изменения входного напряжения — (115-300 В) +-5 В Диапазон изменения входного напряжения байпаса — (65-280 В) +-5% Частота входного напряжения — 50 ГЦ Номинальное выходное напряжение — 220 В Частота выходного напряжения — 50 ± 5 Гц Максимальный выходной ток — 4,5А Максимальная выходная мощность — 800 Вт/1000ВА Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения — <2% Установившееся отклонение выходного напряжения, не более — <2% Коэффициент полезного действия, не менее — 0.85 Обеспечение возможности передачи информации по интерфейсу RS-232 или USB. Габариты (ВхШхГ) — 88х432х300 мм Масса, не более — 6 кг Тип батареи — встроенная необслуживаемая свинцово-кислотная батарея Байпас — Встроенный байпас Количество фаз — 1 Топология — Он-Лайн с двойным преобразованием напряжения Рабочая температура — от -5 до +45 Влажность — 20-90% Исполнение корпуса — Стоечное 19" В"

    Кол-во: 1.0

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