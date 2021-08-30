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    Главная / Торги / Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0058703/ТГЮгорск

    Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0058703/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575437Дата и время окончания срока приема заявок Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575437

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0058703/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0058703/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0058703/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    58703.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-28

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгачева О. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575437Подведение итогов не позднее Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание независимых экспертных услуг по основной деятельности (транспорт газа) в целях защиты прав и законных интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    18 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.2

    Судебно-экспертная деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание экспертных услуг в целях защиты"

    Кол-во: 1.0

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