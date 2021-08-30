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    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов от Ду 300 для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (ФЕН 63292)

    Поставка стальных газовых кранов от Ду 300 для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (ФЕН 63292)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:3030.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов ПЭН ДОП для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575431

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063292/ТГКазань

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063292/ТГКазань/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов от Ду 300 для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (ФЕН 63292)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    20.08.2021 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63292_Документация КО ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов ПЭН ДОП для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575431Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов ПЭН ДОП для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов ПЭН ДОП для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

    Начальная цена

    7 640 166,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран 11лс(6)768п4 шаровой подземный с пневмогидроприводом Ду 400 Ру 80 КЛПУ ОЛ 2021-1-400-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Кран 11лс(6)768п2 ду 300 ру 80 КЛПУ ОЛ 2021-1-300-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой пгп пд св ду 300 ру 80 11лс(6)768п2 АЛПУ ОЛ 2021-05-300--ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый 11лс(6)768п10 Ду 500 Ру 80 ОЛ ШЛПУ-21-500-ПЭН"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой пгп пд св Ду 700 Ру 80 11лс(6)762р4 АЛПУМГ ОЛ 2021-05-700-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

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