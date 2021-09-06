Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Диафрагма для УСБ-400, D=480мм, Е=8мм, d20=208мм, УСБ 03.000СБ, сталь12х18Н10Т кольцо уплотнительное (для диафрагмы)- УСБ 00.007.30 - 2шт/УСБ кольцо уплотнительное (между + и -) - УСБ 00.008.-30 - 2 шт/УСБ кольцо уплотнительное между фланцами - Кольцо 450-465-85-2-3 ГОСТ 9833-73 - 5 шт/УСБ уплотнение (между крышкой и корпусом)-УСБ 00.016-30 - 2 шт/УСБ ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Диафрагма для УСБ-400, D=480мм, Е=8мм, d20=170мм, УСБ 03.000СБ сталь12х18Н10Т кольцо уплотнительное (для диафрагмы) - УСБ 00.007.30 - 2шт/УСБ кольцо уплотнительное (между + и -) - УСБ 00.008.-30 - 2 шт/УСБ кольцо уплотнительное между фланцами - Кольцо 450-465-85-2-3 ГОСТ 9833-73 - 5 шт/УСБ уплотнение (между крышкой и корпусом) -УСБ 00.016-30 - 2 шт/УСБ ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Диафрагма БСУ Ду700 ф732мм, ф20=400мм e=11мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Диафрагма УСБ-150 D=196, D1=190, H=206, d20=25мм, E=6мм, е=2мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Уплотнение для диафрагмы БСУ-150/7,5-Ф-ИТ-В2" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-200/7,5" Кол-во: 9.0

"Позиция 7" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-100/7,5" Кол-во: 11.0

"Позиция 8" "Диафрагма быстросменного сужающего устройства 400-7,5 чертеж ПД400.1.075.00.00-##" Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Диафрагма камерная сужающая из стали 12Х18Н10Т, устанавливаемая во фланцах трубопровода с Ду 50 мм на Ру до 10 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для устройства сужающего быстросменного с Ду 1000 мм на Ру до 10 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для устройства сужающего быстросменного с Ду 400 мм на Ру до 7,5 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 6.0

"Позиция 12" "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для камер РЕСО с Ду 700 мм на Ру до 8,0 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 6.0

"Позиция 13" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-100/7,5" Кол-во: 12.0

"Позиция 14" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-400/7,5" Кол-во: 6.0

"Позиция 15" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ 700/7,5, уплотнение (диафрагмы) ОИ 703.40.10.00" Кол-во: 5.0

"Позиция 16" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-80/7,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Уплотнение для крышки ОИ 700.00.12 для БСУ 700/7,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ 700/7,5, уплотнение (диафрагмы) ОИ 703.40.10.00" Кол-во: 5.0

"Позиция 19" "Комплект ЗИП для БСУ 400/10 в составе: 1) кольцо 050-055-30-2-3 ГОСТ 18829-73 (уплотнение колпачка) -2шт. 2) уплотнение крышки ОИ 400.00.00.12 или эквивалент -2шт. 3) кольцо ОИ 400.00.00.13 (уплотнение фланца) или эквивалент -1шт. 4) прокладка ОИ 700.00.09 (под штуцер) или эквивалент - 3шт. 5) прокладка ОИ 700.00.08 (под ниппель) или эквивалент - 3шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Уплотнение диафрагмы ОИ 400.40.10.00 или эквивалент, совместимо с устройством сужающим быстросменным БСУ-400/7,5" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Комплект ЗИП для К УСБ 400-10,0 ХЛ2 Ду 400 Ру 10,0 МПА, в составе: кольцо уплотнительное УСБ 00.007-33 или эквивалент - 1 шт., кольцо уплотнительное УСБ 00.008-33 или эквивалент - 6 шт., уплотнение УСБ 00.016-33 или эквивалент - 6 шт., прокладка УСБ 00.014-33 или эквивалент- 18 шт.)" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Комплект запасных частей к УСБ 80-10,0 ХЛ2 в составе: УСБ 00.007-08 кольцо уплотнительное или эквивалент - 1 шт., УСБ 00.008-08 кольцо уплотнительное или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.016-08 уплотнение или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.014-08 прокладка или эквивалент - 18 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Комплект запасных частей к УСБ 100-6,4 ХЛ2 Ду100 Ру 6,4 МПА в составе: УСБ 00.007-11 кольцо уплотнительное или эквивалент - 1 шт., УСБ 00.008-11 кольцо уплотнительное или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.016-11 уплотнение или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.014-11 прокладка или эквивалент - 18 шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Уплотнение для диафрагмы быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 703.40.10.00. ГОСТ 15150-69" Кол-во: 10.0

"Позиция 25" "Уплотнение под крышку быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 720.00.01. ГОСТ 15150-69" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Уплотнение под крышку быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 720.00.01-01. ГОСТ 15150-69" Кол-во: 10.0

"Позиция 27" "Уплотнение диафрагмы 745х35,5мм 703.40.10.00 для БСУ-700/7,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 28" "Уплотнение для крышки ОИ 700.00.12 для БСУ 700/7,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 29" "Диафрагма измерительная УСБ-370-176-6-3,5 Dнаруж.=370мм, d20=176 мм, E=6мм, е=3,5 мм ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005" Кол-во: 2.0