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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 49280)

    Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 49280)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:3006.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575432

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0049280/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0049280/ГПК/ПР/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 49280)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    49280_Документация МИ.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575432Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к быстросменным сужающим устройствам для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    3 607 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диафрагма для УСБ-400, D=480мм, Е=8мм, d20=208мм, УСБ 03.000СБ, сталь12х18Н10Т кольцо уплотнительное (для диафрагмы)- УСБ 00.007.30 - 2шт/УСБ кольцо уплотнительное (между + и -) - УСБ 00.008.-30 - 2 шт/УСБ кольцо уплотнительное между фланцами - Кольцо 450-465-85-2-3 ГОСТ 9833-73 - 5 шт/УСБ уплотнение (между крышкой и корпусом)-УСБ 00.016-30 - 2 шт/УСБ ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Диафрагма для УСБ-400, D=480мм, Е=8мм, d20=170мм, УСБ 03.000СБ сталь12х18Н10Т кольцо уплотнительное (для диафрагмы) - УСБ 00.007.30 - 2шт/УСБ кольцо уплотнительное (между + и -) - УСБ 00.008.-30 - 2 шт/УСБ кольцо уплотнительное между фланцами - Кольцо 450-465-85-2-3 ГОСТ 9833-73 - 5 шт/УСБ уплотнение (между крышкой и корпусом) -УСБ 00.016-30 - 2 шт/УСБ ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Диафрагма БСУ Ду700 ф732мм, ф20=400мм e=11мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Диафрагма УСБ-150 D=196, D1=190, H=206, d20=25мм, E=6мм, е=2мм"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Уплотнение для диафрагмы БСУ-150/7,5-Ф-ИТ-В2"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-200/7,5"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 7"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-100/7,5"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 8"

    "Диафрагма быстросменного сужающего устройства 400-7,5 чертеж ПД400.1.075.00.00-##"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Диафрагма камерная сужающая из стали 12Х18Н10Т, устанавливаемая во фланцах трубопровода с Ду 50 мм на Ру до 10 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для устройства сужающего быстросменного с Ду 1000 мм на Ру до 10 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для устройства сужающего быстросменного с Ду 400 мм на Ру до 7,5 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 12"

    "Диафрагма из стали 12Х18Н10Т для камер РЕСО с Ду 700 мм на Ру до 8,0 МПа ГОСТ 5632-72, ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 13"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-100/7,5"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 14"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-400/7,5"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ 700/7,5, уплотнение (диафрагмы) ОИ 703.40.10.00"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ-80/7,5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Уплотнение для крышки ОИ 700.00.12 для БСУ 700/7,5"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Уплотнение дополнительное для диафрагмы устройства сужающего быстросъемного БСУ 700/7,5, уплотнение (диафрагмы) ОИ 703.40.10.00"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 19"

    "Комплект ЗИП для БСУ 400/10 в составе: 1) кольцо 050-055-30-2-3 ГОСТ 18829-73 (уплотнение колпачка) -2шт. 2) уплотнение крышки ОИ 400.00.00.12 или эквивалент -2шт. 3) кольцо ОИ 400.00.00.13 (уплотнение фланца)  или эквивалент -1шт. 4) прокладка ОИ 700.00.09 (под штуцер) или эквивалент - 3шт. 5) прокладка ОИ 700.00.08 (под ниппель) или эквивалент - 3шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Уплотнение диафрагмы ОИ 400.40.10.00 или эквивалент, совместимо с устройством сужающим быстросменным БСУ-400/7,5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Комплект ЗИП для К УСБ 400-10,0 ХЛ2 Ду 400 Ру 10,0 МПА, в составе: кольцо уплотнительное УСБ 00.007-33 или эквивалент - 1 шт., кольцо уплотнительное УСБ 00.008-33 или эквивалент - 6 шт., уплотнение УСБ 00.016-33 или эквивалент - 6 шт., прокладка УСБ 00.014-33 или эквивалент- 18 шт.)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Комплект запасных частей к УСБ 80-10,0 ХЛ2 в составе: УСБ 00.007-08 кольцо уплотнительное или эквивалент - 1 шт., УСБ 00.008-08 кольцо уплотнительное или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.016-08 уплотнение или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.014-08 прокладка или эквивалент - 18 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Комплект запасных частей к УСБ 100-6,4 ХЛ2 Ду100 Ру 6,4 МПА в составе: УСБ 00.007-11 кольцо уплотнительное или эквивалент - 1 шт., УСБ 00.008-11 кольцо уплотнительное или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.016-11 уплотнение или эквивалент - 6 шт., УСБ 00.014-11 прокладка или эквивалент - 18 шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Уплотнение для диафрагмы быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 703.40.10.00. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Уплотнение под крышку быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 720.00.01. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Уплотнение под крышку быстросменного сужающего устройства Ду700/7,5МПа, ОИ 720.00.01-01. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "Уплотнение диафрагмы 745х35,5мм 703.40.10.00 для БСУ-700/7,5"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 28"

    "Уплотнение для крышки ОИ 700.00.12 для БСУ 700/7,5"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "Диафрагма измерительная УСБ-370-176-6-3,5 Dнаруж.=370мм, d20=176 мм, E=6мм, е=3,5 мм ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Диафрагма измерительная УСБ Dнаруж.=370, d20=190 мм, E=6мм, е=3,5 мм."

    Кол-во: 2.0

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