"Позиция 4" "Насос циркуляционный системы отопления с интегрированным частотным регулятором, патрубки всасывания и нагнетания расположены на одной оси. Без встроенного датчика перепада давления и датчика температуры. Номинальный расход 13.4 м³/ч, Номинальный напор‚11 м в ст, Масса‚ 22.9 кг, Максимальное рабочее давление‚ 10 бар, Габаритная длина 220 мм, Диаметр напорного патрубка, DN 32, Номинальная мощность двигателя 0.55 кВт, IP55, Температура рабочей среды 0 .. 120 °C, Рабочая жидкость Вода, Температура перекачиваемой жидкости 20 °C, резиновое сильфонное уплотнение с контактными поверхностями из карбида кремния / графита и вторичными уплотнениями из EPDM"

Кол-во: 2.0