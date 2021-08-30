Поставка бытовой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Поставка бытовой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Гардероб комбинированный, с 3-мя выдвижными ящиками с права (90*45,3*180) (орех), направляющие ящиков - металлические роликовые беспечивают плавный бесшумный ход; каркас, поки и двери ЛДСП -16мм с кромкой ABS 0,5мм; ручки металлические с гальваническим покрытием "матовый никель"; кромка ABS 0,5мм, соединие деталей особопрочными 2-ух компонентными эксцентрическими стяжками с заглушками" Кол-во: 83.0

"Позиция 2" "Комод, 3 ящика (74*37,2*80) (орех) Крышка выполнена из ЛДСП толщиной 22мм. Остальные элементы коллекции выполнены из ЛДСП толщиной 18мм, все открытые торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм и 0,5мм, Задняя стенка шкафов изготавливается из ДВП толщиной 3,2мм и монтируется в паз, во всех выдвижных ящиках применяются роликовые направляющие" Кол-во: 60.0

"Позиция 3" "Стол, Столешница ЛДСП 120*60, толщина не менее 22мм (орех)+опора 710*60 (хром)" Кол-во: 60.0

"Позиция 4" "Стул, металл/серебристый; цвет обивки бежевый; мебель для фуд-кортов и столовых; материал обивки-искусственная кожа (39*49*87,5)" Кол-во: 180.0