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    Главная / Торги / Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63301)

    Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63301)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:3010.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575314

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063301/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063301/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63301)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    20.08.2021 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_06.09.2021.docx

    63301_Документация МИ_Изм_2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575314Подведение итогов не позднее Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств видеонаблюдения и мониторинга для оснащения автотранспортных средств для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    8 716 938,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект видеонаблюдения в составе: 1. Автомобильный гибридный видеорегистратор 720P LAN GPS алгоритм сжатия видео: H.264, алгоритм сжатия аудио: ADPCM, видео: 4 входа аудио: 4 входа, разрешение: AHD 720Р, автоматический выбор: NTSC / PAL, модуль LAN: наличие, модуль GPS: наличие, запись HDD/SSD носитель: до 2Tb, резервная запись на SD карту: до 256Gb, циклическая запись: есть, управление: мышь, USB: порт управления регистратором, режимы записи: запись при включении, подключение внешнего монитора: RCA, рабочая температура: -30..65°C, питание: 8-36В DC - 1шт; 2. Диск жесткий 1 Tb - 1шт; 3. Аналоговая купольная антивандальная камера 960P AHD, тип матрицы: 1/3" AHD, объектив 2,8 мм, горизонтальный угол обзора: 90º, питание: 12В DC ±10%, антивандальный корпус: IP67, корпус металл, провод 5м, рабочая температура: -30…+60 ºС - 1шт; 4. Камера аналоговая 960P AHD, тип матрицы: 1/3" CMOS, объектив 2,8 мм, горизонтальный угол обзора: 100º, питание: 12В DC ±10%, класс защиты: IP55, провод 5м, ра"

    Кол-во: 193.0

    "Позиция 2"

    "Терминал для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS; канал передачи данных - GPRS; 1 SIM-карта + 1 SIM-чип; возможность установки SIM-чипа; напряжение питания (8…65)В; емкость резервного аккумулятора 1400мАч; период сбора данных (2…240)с; объем энергонезависимой памяти 150 000 событий; универсальных входов - 6; дискретных выходов - 2; интерфейсы: CAN, RS-485, RS-232 № 1, USB, 1-wire; встроенный акселерометр; габариты (100х137х38)мм; рабочий температурный диапазон (-40…+85)С; крышка для разъемов; датчик вскрытия корпуса; внешнее исполнение антенн; класс защиты IP54."

    Кол-во: 126.0

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