Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый от ГРС г. Фурманов до д. Приволье с отводами на д. Лопатино, д. Шульгино, д. Старостино, с. Погост, д. Максимовка, д. Котово, д. Сафроново, д. Калинино, д. Домовицы, д. Фоминское, д. Реньково, с. Ермолино, д. Снетиново, д. Захарьино, д. Никульское, с. Игнатовское, д. Вондога Фурмановского муниципального района Ивановской области (22/2.3/0008573/ГППроект)