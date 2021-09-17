Выполнение сбора исходных данных, логистическому обеспечению и комплексных инженерных изысканий по объекту "Реконструкция системы технологической связи вдоль газопровода Уренгой-Ужгород, участок ООО "Мострансгаз". 1 этап для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства" (21/2.3/0062260/ГППроект)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110575348 Уникальный номер закупки 21/2.3/0062260/ГППроект Номер закупки 0080/21/2.3/0062260/ГППроект/ПР/ГОС/Э/20.08.2021 Наименование закупки Выполнение сбора исходных данных, логистическому обеспечению и комплексных инженерных изысканий по объекту "Реконструкция системы технологической связи вдоль газопровода Уренгой-Ужгород, участок ООО "Мострансгаз". 1 этап для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства" (21/2.3/0062260/ГППроект) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Юридический адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Почтовый адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Контактный телефон +7 812 578-79-97 Факс +7 812 578-79-97 Адрес электронной почты zakupki@gazpromproject.ru Ф.И.О. контактного лица Ольховик Н. И. Место рассмотрения предложений г.Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru