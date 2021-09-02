Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110575092Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110575092

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    20.08.2021 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника КО 67490.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110575092Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ТО ЗРА на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2021 году. для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0067490/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/20.08.2021

    Начальная цена

    9 679 811,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сети технологических трубопроводов КЦ-2 КС-5 Усинская ТО ЗРА инв.№560607"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Трубопроводы технологические КС "Новосиндорская" ТО ЗРА инв.№444209"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Трубопроводы технологические КС "Новомикуньская" ТО ЗРА инв.№445713"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Трубопроводы технологические КС "Новоурдомская" ТО ЗРА инв.№445030"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Трубопроводы технологические КС "Новоприводинская" ТО ЗРА инв.№443722"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТО ЗРА инв.№2020-04а-5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Трубопроводы технологические КС Новонюксеницкая ТО ЗРА инв.№392960"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Трубопроводы технологические КС "Новоюбилейная" ТО ЗРА инв.№443100"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Газопровод подключения выходной КЦ-7 КС Новоюбилейная ТО ЗРА инв.№578957"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Газопроводы технологические КС Шекснинская ТО ЗРА инв.№396515"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Газопроводы технологические КС Шекснинская Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, ТО ЗРА инв.№434447"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Газопроводы технологические КЦ №4 "КС "Бабаевская" ТО ЗРА инв.№393101"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Газопроводы технологические "КС "Бабаевская" ТО ЗРА инв.№379560"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087032
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр (инв.№ 447919) ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002892/Свод Интер/К/ГОС/Э/31.01.2022
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр...
    177167
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 352 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211071624
    Выполнение работ по капитальному ремонту автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления электроснабжением (АСОДУЭ) ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. (0001/22/5.4/0002369/Свод Интер/К/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по капитальному ремонту автоматизированной системы оперативно-диспетчерского...
    177011
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    12 970 318
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076011
    Капитальный ремонт опасного производственного объекта - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО «Газпром»), с заменой двух существующих дожимных компрессорных станций ДККС №3,4, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002370/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт опасного производственного объекта - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди...
    177030
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    60 089 570
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить