Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тележка гидравлическая стандартная. Грузоподъемность 2500 кг.Высота вил в нижнем положении 85 мм, Максимальная высота подъема 200 мм, Размер рулевых колес Ø200х50 мм, Размер подвилочных роликов, парных Ø80х70, Размеры вил 160х50, Масса 72 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Тележка для перевозки металических бочек объемом 200л весом до 300кг двухколесная снабжена третьим поворотно-опорным колесом диаметром 160мм габаритные размеры 1700х480мм диапазон рабочих температур -40+50С ГОСТ 13188-67" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Тележка гидравлическая.Грузоподъёмность 3000 кг, Общая длина 1535 мм, Общая ширина 540 мм, Общая высота 1200 мм, Длина вил 1150 мм, Вес 93 кг, Количество колёс/роликов 2/4 шт, Размер рулевых колёс (в мм) 200х50, Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Таль ручная шестеренная стационарная рычажная.Грузоподъемность 500 кг, Высота подъема 3м, Тяговое усилие 12 кг, Тип привода ручной, Скорость подъема 0.3 м/мин, Кратность полиспаста 1/1, Грузовая цепь Ø 5x15, Длина рычага 290 мм, Габаритные размеры, мм a-166, d-30, e мин-18.5, l-120, L мин-235, r-290, Вес, кг 7.6" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Тележка ручная гидравлическая. Грузоподъёмность 2500 кг, Длина вил 1150 мм, Центр загрузки 575 мм, Высота подъёма 200 мм, Минимальная высота подъёма 85 мм, Клиренс 25 мм Ширина вил 540 мм, Расстояние между вилами 220 мм, Ширина вилы 160 мм, Высота вилы 60 мм, Общая длина 1530 мм, Общая ширина 540 мм, Высота ручки 1220 мм, Размер передних колёс 200х50 мм, Размер задних колёс 80х70 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Лебедка ручная барабанная г/п 0,5тн., длина каната 40м, диаметр каната 5,6мм, усилие на рукоятке 17 кг, масса, не более 28 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Тележка ручная гидравлическая грузоподъемность 2 т" Кол-во: 3.0

"Позиция 8" "Тележка гидравлическая ручная. Грузоподъемность 2500 кг, Длина вил 1150 мм, Ширина вил 540 мм, Высота вил от пола min/max 85/200 мм, Собственный вес 83 кг, Общая длина 1520 мм, Общая ширина 540 мм, Общая высота 1160 мм, Радиус разворота1370 мм, Количество колес/роликов 2/4 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Таль ручная шестеренная передвижная грузоподъемность 1т, высота подъема 6000 мм, укомплектована кошкой с механизмом перемещения, применяется для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания груза, климатическое исполнение У1.1, тяговое усилие при ном. нагрузке на подъем/на перемещение 3,6 кг, применяемые цепи грузовые/тяговые 6х18, массо 27 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Таль ручная шестеренная передвижная грузоподъемность 1т, высота подъема 6000 мм, укомплектована кошкой с механизмом перемещения, применяется для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания груза, климатическое исполнение У1.1, тяговое усилие при ном. нагрузке на подъем/на перемещение 3,6 кг, применяемые цепи грузовые/тяговые 6х18, массо 27 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Тележка для перевозки (транспортировки) металлических, пластиковых, деревянных емкостей, трехколесная-оснащена двумя пневматическими колесами диаметр 250мм, а также одним дополнительным колесом диаметром 160мм), грузоподъёмность 220кг, каркас тележки выполнен из стальной трубы круглого сечения 25 мм, заполнение из стальной профильной трубы квадратного сечения 15 мм; ширина по оси - 750 мм; ширина каркаса и платформы - 555 мм, высота ручек -1200мм, фиксация перевозимых бочек к корпусу тележки осуществляется при помощи оцинкованной цепи, усиленная ось для крепления колес, размер платформы 555х150мм, полимерная порошковая окраска тележки, цвет синий" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Тележка для транспортировки двух баллонов (кислород + ацетилен) с литыми колесами диаметром 250 мм, дополнительное опорное колесо диаметром 160 мм. Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения диаметром 25 мм, ложементы для установки баллонов — из профильной трубы 15 мм, фиксация баллонов — ремень. Полимерная порошковая окраска,цвет синий, RAL 5002. Грузоподъемность 220кг. Габаритные размеры: высота — 1413 мм.; каркас — 555 мм.; ширина по оси — 790 мм. Вес 9,5кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Тележка для транспортировки двух баллонов (кислород + ацетилен) с литыми колесами диаметром 250 мм, дополнительное опорное колесо диаметром 160 мм. Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения диаметром 25 мм, ложементы для установки баллонов — из профильной трубы 15 мм, фиксация баллонов — ремень. Полимерная порошковая окраска,цвет синий, RAL 5002. Грузоподъемность 220кг. Габаритные размеры: высота — 1413 мм.; каркас — 555 мм.; ширина по оси — 790 мм. Вес 9,5кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Тележка для транспортировки двух баллонов (кислород + ацетилен) с литыми колесами диаметром 250 мм, дополнительное опорное колесо диаметром 160 мм. Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения диаметром 25 мм, ложементы для установки баллонов — из профильной трубы 15 мм, фиксация баллонов — ремень. Полимерная порошковая окраска,цвет синий, RAL 5002. Грузоподъемность 220кг. Габаритные размеры: высота — 1413 мм.; каркас — 555 мм.; ширина по оси — 790 мм. Вес 9,5кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Тележка для транспортировки двух баллонов (кислород + ацетилен) с литыми колесами диаметром 250 мм, дополнительное опорное колесо диаметром 160 мм. Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения диаметром 25 мм, ложементы для установки баллонов — из профильной трубы 15 мм, фиксация баллонов — ремень. Полимерная порошковая окраска,цвет синий, RAL 5002. Грузоподъемность 220кг. Габаритные размеры: высота — 1413 мм.; каркас — 555 мм.; ширина по оси — 790 мм. Вес 9,5кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,6т, длиной каната 12м, диаметр каната 8,3мм, Усилие на ручке 35 кг, размеры 155х1250х145 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 24" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,6т, длиной каната 12м, диаметр каната 8,3мм, Усилие на ручке 35 кг, размеры 155х1250х145 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 26" "Тележка платформенная усиленная, грузовая с одной ручкой. Габариты платформы: длина 800мм, ширина 1400мм. Грузоподъемность 600кг; D колеса=200. Площадка для крепления колес унифицированна под все существующие типы колесных опор. ГОСТ 13188-67" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Захват для вертикального подъема бочек за бортик. Грузоподъемность 0,15т, интервал захвата 21мм, Масса захвата 1,4кг" Кол-во: 41.0

"Позиция 28" "Лебедка канатная г/п 250кг, Длина каната 10 м, Диаметр каната 4.1 мм, усилие на рукоятке 12 кг, масса, не более 5,2 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "Лебедка канатная г/п 250кг, Длина каната 10 м, Диаметр каната 4.1 мм, усилие на рукоятке 12 кг, масса, не более 5,2 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Лебедка ручная рычажная для перемещения грузов, телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией, тяговое усилие 1.6, перемещение груза 9 м, диаметр каната 8.3 мм, габариты 155х1250х145 мм, ГОСТ 29009-91" Кол-во: 5.0

"Позиция 31" "Лебедка ручная рычажная для перемещения грузов, телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией, тяговое усилие 1.6, перемещение груза 9 м, диаметр каната 8.3 мм, габариты 155х1250х145 мм, ГОСТ 29009-91" Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Таль ручная шестеренная стационарная. Грузоподъемность тали, т 1,0, Масса тали, без цепей, кг, не более 17,0, Тяговое усилие механизма подъема, Н, не более 300, Тяговое усилие механизма передвижения, Н, не более 95, Ход тяговой цепи при подъеме груза на 1метр, метров 48, Допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1м пути, не более 3, Радиус закругления (кривизны) подвесного пути, м, не менее 1,0, Высота подъема, м 3,0" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Таль ручная шестеренная стационарная - предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при ремонтных, строительных и монтажных работах в режиме 1М, класс нагружения В1. Грузоподъемность: 2,0 т Высота подъема: 3,0 м Испытательная статическая нагрузка: 2,5 т Запас прочности на разрыв: 1:4 Усилие на приводной цепи при подъеме: 314 Н Кратность полиспаста: 2 Параметры грузовой цепи: 6х18 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Таль ручная шестеренная стационарная - предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при ремонтных, строительных и монтажных работах в режиме 1М, класс нагружения В1. Грузоподъемность: 2,0 т Высота подъема: 3,0 м Испытательная статическая нагрузка: 2,5 т Запас прочности на разрыв: 1:4 Усилие на приводной цепи при подъеме: 314 Н Кратность полиспаста: 2 Параметры грузовой цепи: 6х18 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Таль ручная шестеренная стационарная - предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при ремонтных, строительных и монтажных работах в режиме 1М, класс нагружения В1. Грузоподъемность: 2,0 т Высота подъема: 3,0 м Испытательная статическая нагрузка: 2,5 т Запас прочности на разрыв: 1:4 Усилие на приводной цепи при подъеме: 314 Н Кратность полиспаста: 2 Параметры грузовой цепи: 6х18 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 36" "Таль ручная шестеренная стационарная - предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при ремонтных, строительных и монтажных работах в режиме 1М, класс нагружения В1. Грузоподъемность: 2,0 т Высота подъема: 3,0 м Испытательная статическая нагрузка: 2,5 т Запас прочности на разрыв: 1:4 Усилие на приводной цепи при подъеме: 314 Н Кратность полиспаста: 2 Параметры грузовой цепи: 6х18 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Таль ручная шестеренная стационарная - предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при ремонтных, строительных и монтажных работах в режиме 1М, класс нагружения В1. Грузоподъемность: 2,0 т Высота подъема: 3,0 м Испытательная статическая нагрузка: 2,5 т Запас прочности на разрыв: 1:4 Усилие на приводной цепи при подъеме: 314 Н Кратность полиспаста: 2 Параметры грузовой цепи: 6х18 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Тележка для транспортировки двух газовых баллонов (кислород, пропан) цельносварной конструкции, размеры 1515х900х1270мм, грузоподъемность 200кг, количество баллонов для транспортировки 2шт, масса-35кг; оснащена перемычкой, ложементами для установкиовки баллонов на платформе и цепью с быстросъемным разъемом для надежной фиксации баллона и безопасной транспортировки, оборудована держателем для шлангов." Кол-во: 3.0

"Позиция 39" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Лебедка ручная рычажная для перемещения грузов, телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией, тяговое усилие 1.6, перемещение груза 9 м, диаметр каната 8.3 мм, габариты 155х1250х145 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Лебедка ручная рычажная для перемещения грузов, телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией, тяговое усилие 1.6, перемещение груза 9 м, диаметр каната 8.3 мм, габариты 155х1250х145 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Кран гидравлический складной,мобильный,подъем груза осуществляется с помощью гидропривода,грузоподъемность 2000кг,высота подъема 50-2382мм,телескопическая стрела,оснащен гидроцилиндром со встроенным насосом с ручным приводом,габариты в рабочем(сложенном) состоянии 920х1061х1475(700х500х1475)мм,масса 75кг ГОСТ 30321-95" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Захват для бочек. Предназначен для подъема бочек в вертикальном положении. Работает в паре. использование одного захвата возможно только при опорожненной бочке. Грузоподъемность захвата - 0,15 т. Масса - 1,4кг. Максимальная толщина кромки - 21мм. ГОСТ 25032-81" Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Тележка инструментальная Т-1 металлическая на колесах 3 полки размеры 500х835х705мм для оборудования рабочих мест ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Лебедка ручная ЛР-1 грузоподъемность на одной ветви 0,65т на полиспасте 1,3т высота подъема на одной ветви до 50м на полиспасте до 25м канат 6,9-г-1-о-н-1 80 24кг" Кол-во: 9.0

"Позиция 47" "Тали ручной передвижной червячной грузоподъемностью 1 т с высотой подъема 3 м, климатическое исполнение У1 взрывозащищенная. ГОСТ 28408-89" Кол-во: 9.0

"Позиция 48" "Тележка для перевозки металических бочек объемом 200л весом до 300кг двухколесная снабжена третьим поворотно-опорным колесом диаметром 160мм габаритные размеры 1700х480мм диапазон рабочих температур -40+50С ГОСТ 13188-67" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Тележка ручная трехколесная специальная для перевозки двух баллонов кислород плс пропан КП-2. Габариты ВxШxГ в мм: 1422x822x752.Внешний диаметр колёс: 250 мм.Грузоподъёмность: 220 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Тормоз колодочный. Тормозной момент 220 Н'м, Электромагнит МО-100Б, Рабочее напряжение 220/380 В, Продолжительность включений, ПВ 40,100 %, Масса, не более 25 кг" Кол-во: 4.0

"Позиция 51" "Лебедка ручная рычажная механизм тяговый монтажный. 1,6 т, L=12м. Вес (кг) 27,1. Габариты 545х97х280 мм. Диаметр троса 11мм. Длина рукоятки 1200мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Тележка ручная гидравлическая. Грузоподъемность 2000 кг, Высота подъема 200 мм, Длина вил 1500 мм, Ширина несущей поверхности вил 550 мм, Габаритная высота 1200 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,2т, длиной каната 2м, диаметр каната 5,1мм, размеры 385x75x530 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 54" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,6т, длиной каната 12м, диаметр каната 8,3мм, Усилие на ручке 35 кг, размеры 155х1250х145 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 55" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,6т, длиной каната 6м, диаметр каната 8,3мм, Усилие на ручке 35 кг, размеры 155х1250х145 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Лебедка ручная рычажная для перемещения грузов, телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией, тяговое усилие 1.6, перемещение груза 9 м, диаметр каната 8.3 мм, габариты 155х1250х145 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Лебедка ручная рычажная механизм тяговый монтажный. Максимальное тяговое усилие 3,2 т, Длина каната с крюком 20 м, , Диаметр каната 16 мм, Ход каната за 1 ход рычага 14 мм, Усилие на рычаг 78 кгс, Габаритные размеры без каната и сьемного рычага, мм 680х140х345, Масса ,без каната и рычага, кг 34, Масса общая, кг 61.5" Кол-во: 6.0

"Позиция 58" "Таль ручная шестеренная стационарная взрывобезопасная , грузоподъемность 0,5т, высота подъема Н-3м, Масса тали (без цепей) 9,0 кг, Тяговое усилие при номинальной нагрузке 210 Н, Ход тяговой цепи при подъеме груза на 1 м, 48 м, Грузовая цепь 6×18, Полиспастность (к-во ветвей грузовой цепи) 1" Кол-во: 3.0

"Позиция 59" "Таль ручная цепная, высота подъема 9 м, грузоподъемность 1 т, ГОСТ 28408-89" Кол-во: 6.0

"Позиция 60" "Захват для бочек. Грузоподъемность 600кг, тип захвата вертикальный, габаритные размеры 730х400х100мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Захват для бочек поворотный. Грузоподъемность 0.5 т, Размер A 590 мм, Размер B 700 мм, Размер C 1280 мм, Размер H 1000 мм, Размер L 160 мм, Размер M 64 мм, Размер G 90x150 мм, Вес 76 кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 62" "Лебедка рычажная ручная для перемещения грузов телескопическая ручка с бесступенчатой фиксацией тяговой усилие 1,6т перемещения груза 9м диаметр каната 8,3мм габариты 155х1250х145 ГОСТ 29009-91" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Лебедка ручная рычажная, тяговое усилие 1,6т, длиной каната 6м, диаметр каната 8,3мм, Усилие на ручке 35 кг, размеры 155х1250х145 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Тележка гидравлическая ручная. Грузоподъемность 2000кг, высота подъема 200мм, высота подхвата 85мм, длина вил 1150мм, вес 8 кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 65" "Таль ручная шестеренная стационарная, грузоподъемность 1,0т, высота подъема 12 метров, Климатическое исполнение У1, Усилие на приводной цепи при подъеме 304 Н,Ветки грузовой цепи 1, Грузовая цепь 6*18, габариты 30*24*18" Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Тележка для транспортировки двух газовых баллонов (кислород, пропан) цельносварной конструкции, размеры 1515х900х1270мм, грузоподъемность 200кг, количество баллонов для транспортировки 2шт, масса-35кг; оснащена перемычкой, ложементами для установкиовки баллонов на платформе и цепью с быстросъемным разъемом для надежной фиксации баллона и безопасной транспортировки, оборудована держателем для шлангов." Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 3.0

"Позиция 68" "Захват торцевой со съемной полиуретановой вставкой используется для подъема и перемещения труб длинной до 18 метров и массой не более 18 тонн" Кол-во: 4.0

"Позиция 69" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 400, высота подъема - 200, длина вил - 800 мм, ширина вил-540мм, между вилами-220 мм, общая длина 1185 мм, радиус поворота 1019мм, вес 71 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Тележка платформенная ТП-2 размер платформы 600х900, грузоподъемность 0,3т, d колес 152 мм, высота ручки 700 мм" Кол-во: 16.0

"Позиция 71" "Тележка гидравлическая. Грузоподъёмность 2500 кг, Длина вил 1150 мм, Количество колёс/роликов 2/4 шт, Общая высота 1200 мм, Общая длина 1535 мм, ширина 550 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Тележка для транспортировки двух баллонов (кислород + ацетилен) с литыми колесами диаметром 250 мм, дополнительное опорное колесо диаметром 160 мм. Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения диаметром 25 мм, ложементы для установки баллонов — из профильной трубы 15 мм, фиксация баллонов — ремень. Грузоподъемность 220кг. Габаритные размеры: высота — 1413 мм.; каркас — 555 мм.; ширина по оси — 790 мм. Вес 9,5кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Таль ручная червячная. Грузоподъемность, кг-1000. исполнение тали- общепромышленное. Усилие на тяговой цепи при номинальной нагрузке, даН-30. Тяговое усилие механизма передвижения, даН-9,5. Высота подъема, м-6.0. Таль ручная червячная. Г/п - 1т" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Таль рычажная ручная для такелажных работ. Грузоподъемность 3 000 кг, Высота подъема при одиночном повороте рычага 17 мм, Количество ветвей цепи 1, Привод Механический, Тип тяги Цепной, Размер цепи 10x30 мм, длина цепи 3м" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Таль ручная шестеренная стационарная грузоподъемностью 2,0т высотой подъема 9м климатического исполнения У1.1 взрывозащищенного исполнения, Тяговое усилие при номинальной нагрузке 330 Н, Ход тяговой цепи при подъеме груза на 1 м, 96 м, Грузовая цепь 6×18, Полиспастность (к-во ветвей грузовой цепи) 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Весы крановые (подвесные) электронные, пределы взвешивания: наибольший-10000кг, наименьший 10кг, класс точности средний (III), диапазон рабочих температур -30+50С, время работы от аккумулятора 70ч, дальность действия ИК-пульта 50м." Кол-во: 2.0

"Позиция 77" "Весы крановые (подвесные) электронные, пределы взвешивания: наибольший-10000кг, наименьший 10кг, класс точности средний (III), диапазон рабочих температур -30+50С, время работы от аккумулятора 70ч, дальность действия ИК-пульта 50м." Кол-во: 2.0

"Позиция 78" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 79" "Весы крановые (подвесные) электронные, пределы взвешивания: наибольший-5000кг, наименьший 40кг, класс точности средний (III), диапазон рабочих температур от -10 до +40, время работы от аккумулятора 70ч, дальность действия ИК-пульта 20м." Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Тележка гидравлическая. Грузоподъемность:2000 кг, Высота подъема:190мм, Длина вил:1150мм, Ширина вил: 520мм, Радиус разворота: 1425мм, Масса:70кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Лебедка ручная барабанная. Грузоподъемность 1500 кг, Усилие на ручке 176,4 (18) Н (кгс), Емкость барабана 39 м, Длина троса 45 м, Диаметр троса 9.9 мм, Масса лебедки c учкой и тросом 73 кг, Габаритные размеры с ручкой 580×410×448 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Тележка ручная гидравлическая на колесах, размер передних колес 180х50 мм, размер задних колес 74х70мм, грузоподъемность 2000 кг. Центр загрузки 575 мм, высота подъема 190 мм, дорожный просвет 15 мм, длина вил 1150 мм, ширина вил 550 мм, расстояние между вилами 230 мм, ширина вилы 160 мм, толщина вилы 60 мм, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 68 кг. ГОСТ 25940-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Талреп крюк-кольцо (муфта и стержни-крюки) 10 оцинкованный" Кол-во: 30.0

"Позиция 84" "Таль цепная. Таль оснащена кованым крюком с предохранительным карабином, предотвращающим падение груза во время подъема.Высота подъёма 3 м, Длина цепи, м 8, грузоподъёмность 1.5 т" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Лебедка переносная электрическая. Тяговое усилие 1134 кг, Тяговое усилие (lbs) 2500, трос, длина 15 м, трос, диаметр (мм) 4.7, Скорость навивки 5,3 м/мин, Редуктор Планетарный, Передаточное отношение 189:1, Ширина барабана 98 мм, Диаметр барабана 52 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 86" "Тележка ручная гидравлическая, грузоподъемность 2500кг., Центр загрузки 575 мм, высота подъема - 190 мм., длина вил - 1150 мм, ширина вил-550 мм, между вилами-230 мм, размер передних колес 200х50 мм, размер задних колес 80х70 мм, высота подъема-75-190 мм, дорожный просвет-15 мм, материал сталь, общая длина 1530 мм, высота ручки 1220 мм, радиус поворота 1367 мм, вес 72 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемность 1,0тн, Нп=6,0м, исполнение ВБИ, температура окружающей среды -40+40 C" Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Лебедка ручная рычажная. Тип стационарный, привод ручной рычажный, тяговый механизм канатный, грузоподъемность 2000 кг, Грузоподъемность с блоком 4000 кг, Высота подъема 3 м, Высота подъема с блоком 1.5 м, Длина каната/цепи 3 м, Материал каната/цепи - сталь, Комплектация канат / цепь / ремень блок-кейс / чехол" Кол-во: 3.0