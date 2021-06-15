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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105011
Уникальный номер закупки
21/4.3/0032902/Сибметахим
Наименование закупки
Поставка комплекта запасных частей агрегатов насосных циркуляции формалина для нужд ООО «Газпром метанол»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
popovair@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова И. Р.
Место рассмотрения предложений
Томск, ул.Большая Подгорная,73
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Поставка комплекта запасных частей агрегатов насосных циркуляции формалина для нужд ООО «Газпром метанол»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта запасных частей агрегатов насосных циркуляции формалина для нужд ООО «Газпром метанол»
Начальная цена
1 986 151,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
28.13.32.110
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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