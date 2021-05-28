Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 1 пусковой комплекс» и «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс» в составе стройки «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6».(для субъектов малого и среднего предпринимательства)_29203

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110275859 Уникальный номер закупки 21/1.1/0029203/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0029203/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 1 пусковой комплекс» и «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс» в составе стройки «Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система 5.6».(для субъектов малого и среднего предпринимательства)_29203 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты tender@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Бабошин А. В. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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