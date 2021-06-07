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Номер извещения
32110275806
Уникальный номер закупки
21/1.1/0029479/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» в составе стройки «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» для нужд ООО "Газпром инвест" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 29479
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.05.2021 18:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» в составе стройки «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.202109.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275806Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» в составе стройки «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» для нужд ООО "Газпром инвест"196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объект «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» в составе стройки «Дооснащение ИТСО ГРС Приволжского ЛПУ МГ» для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
418 300,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.110
71.12.46
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.287
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.272
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