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Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.
Номер извещения
ГП105010
Уникальный номер
001/ГИнвест/21-Астр/13.05.2021/ЗЦЭП
Наименование
Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Тип процедуры
Запрос цен
Дата публикации
13.05.2021 18:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 124 55-17003 доб. 4157
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Станислав Андреевич
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Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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