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    Главная / Торги / Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»

    Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.07.2021 09:0030.07.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105010Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»Санкт-ПетербургПечать
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    Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП105010

    Уникальный номер

    001/ГИнвест/21-Астр/13.05.2021/ЗЦЭП

    Номер

    001/ГИнвест/21-Астр/13.05.2021/ЗЦЭП

    Наименование

    Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»

    Валюта процедуры

    RUB

    Тип процедуры

    Запрос цен

    Дата публикации

    13.05.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ_001.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 124 55-17003 доб. 4157

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Станислав Андреевич

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту «Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции» в интересах ООО «Газпром инвест»

    Этапы запроса

    Текущий статус

    Рассмотрение ценовой информации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление лицензии, разработка базового проекта (BDP) и пакета документации FEED по объекту "Реконструкция ГПЗ для производства этановой фракции""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Осуществление поставки оборудования"

    Кол-во: 1

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