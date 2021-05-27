Выполнение работ по сбору исходных данных (этап 2) и оформлению прав ПАО "Газпром" на земли и земельные (лесные) участки на этапе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: "Бурение эксплуатационное газовых скважин доразработки Артинско-Сакмарской залежи Оренбургского НГКМ" (051-3005711) (21/2.3/0037436/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110275536 Уникальный номер закупки 21/2.3/0037436/ГППроект Номер закупки 0080/21/2.3/0037436/ГППроект/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Выполнение работ по сбору исходных данных (этап 2) и оформлению прав ПАО "Газпром" на земли и земельные (лесные) участки на этапе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: "Бурение эксплуатационное газовых скважин доразработки Артинско-Сакмарской залежи Оренбургского НГКМ" (051-3005711) (21/2.3/0037436/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Документация процедуры Документация_37436.rar

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