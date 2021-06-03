Выполнение работ по изменению границ зеленых (лесопарковых) зон и оформлению разрешительной документации на земельные (лесные) участки для проведения инженерных изысканий по объектам «ГРС Дмитров-2», «Реконструкция ГРС Монино в Ногинском УМГ» для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0036149/ГППроект)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110275646 Уникальный номер закупки 21/2.3/0036149/ГППроект Номер закупки 0080/21/2.3/0036149/ГППроект/К/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Выполнение работ по изменению границ зеленых (лесопарковых) зон и оформлению разрешительной документации на земельные (лесные) участки для проведения инженерных изысканий по объектам «ГРС Дмитров-2», «Реконструкция ГРС Монино в Ногинском УМГ» для нужд ООО "Газпром проектирование" (21/2.3/0036149/ГППроект) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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