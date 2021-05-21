Оказание услуг по определению размера платы за право ограниченного пользования чужим земельным участком(сервитут), необходимым для строительства объекта:«Участок км 460 - км 510» в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец-Волхов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 29478

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110275194 Уникальный номер закупки 21/1.1/0029478/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0029478/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Оказание услуг по определению размера платы за право ограниченного пользования чужим земельным участком(сервитут), необходимым для строительства объекта:«Участок км 460 - км 510» в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец-Волхов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 29478 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Документация процедуры ДМИ_29478.rar

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