Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 21778)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110274925 Уникальный номер закупки 21/4.3/0021778/ТГУхта Номер закупки 0095/21/4.3/0021778/ТГУхта/ПР/ГОС/Э/13.05.2021 Наименование закупки Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 21778) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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