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Номер извещения
32110274925
Уникальный номер закупки
21/4.3/0021778/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 21778)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.05.2021 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инертных материалов (ПЭН) для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274925Подведение итогов не позднее Поставка инертных материалов (ПЭН) для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 годуРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инертных материалов (ПЭН) для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в г. Ухта в 2021 году
Начальная цена
8 836 036,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
49.41.11.000
08.12.11.130
46.73
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 63.0
Кол-во: 43.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 126.4
Кол-во: 680.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 68.0
Кол-во: 620.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 29.7
Кол-во: 40.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1.0
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